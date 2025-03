La factura del gas se cuadruplica y agujerea el bolsillo de los extremeños

La subida comenzó a sentirse tras el pasado verano, motivada por el acelerón del consumo que había sido inexistente en un año marcado por una ... pandemia que frenó la actividad de las empresas. La factura del gas empezó a engordar al ritmo de la recuperación económica y desde entonces se mantiene una tendencia al alza que a estas alturas está afectando y mucho al bolsillo de los extremeños.

La invasión de Ucrania ha agravado la situación por la dependencia europea del gas ruso y ha elevado aún más esta factura, y hoy en día particulares y empresarios buscan fórmulas para reducir un gasto que ha desbaratado sus cuentas. En unos casos para afrontar el desembolso, en otros para evitar pérdidas y, con ellas, despidos.

No obstante, unos y otros confían en que en los próximos meses la subida de las temperaturas les permitirá apagar la calefacción y reducir el consumo de agua caliente, con lo que el gasto en gas se reducirá a su vez, aunque la vuelta del otoño y de nuevo la bajada de las temperaturas volverá a conllevar una subida en la factura si para entonces nada ha cambiado los precios de hoy.

Un empresario, la directora de un hotel y una trabajadora temporal explican en este periódico qué les está suponiendo el incremento en la factura del gas al que llevan meses haciendo frente, el que comenzó, dejan claro, antes de la guerra de Ucrania, el que se ha recrudecido con ella y ante el que buscan fórmulas para reducir su consumo, único mecanismo que encuentran para tratar de rebajar una factura que afecta de forma directa a sus cuentas, maltrechas cada vez más –aclaran– porque con los mismos ingresos vienen ya meses haciendo frente a los incrementos de gas, pero también de la luz y de los alimentos, a una inflación galopante que ha encarecido la vida de todos.

Confían en que las medidas aprobadas por el Gobierno ante esta nueva crisis puedan paliar, al menos en parte, la delicada situación económica que cada vez más sectores, más ciudadanos están sufriendo.

«Cerramos la piscina para bajar la factura»

Ampliar Anna Rybicka, directora de hotel. D. PALMA

La factura del gas ronda hoy de media los 1.500 euros cada mes en el hotel Palacio Carvajal Girón. «Es aproximado al que teníamos en enero de 2020, antes de que empezara la pandemia, y el que hemos logrado mantener», afirma Anna Rybicka, directora del hotel.

«Aunque la subida en la factura del gas comenzó después del verano, no ha estado motivada por la guerra de Ucrania a pesar de que haya podido elevarla aún más, llevamos meses constatando que esa subida se estaba produciendo», explica. «De la misma manera que ha subido la luz y todo, porque lo de los alimentos es impresionante».

Sin embargo, en el caso de este hotel, el gasto por el gas que consumen se ha mantenido en el último año. «Porque hay que tener en cuenta que reabrimos tras la pandemia en abril de 2021 y que la ocupación desde entonces no fue hasta final de ese año completa».

En cualquier caso, «para hacer frente a esa factura que iba incrementándose, por tanto para reducir costes, cerrábamos las plantas que no utilizábamos, para no tener que poner la calefacción en ella, y cerramos también la piscina climatizada, puesto que suponía la mayor cuantía en la factura del gas».Al constatar que esa tendencia al alza ha continuado, «hemos decidido cerrar de forma definitiva la piscina y transformarla en un 'jacuzzi'».

«Estamos hablando de cifras inasumibles»

Ampliar José Luis Palomares, empresario. D. PALMA

José Luis Palomares es socio del grupo propietario de la residencia 'Ciudad Jardín Cánovas'. «La subida de la factura del gas empezó el pasado septiembre y a estas alturas estamos hablando de unas cifras que no se pueden asumir».

Con facturas en mano, detalla que si durante el primer semestre de 2021 el gasto mensual en gas en esta residencia rondó los 2.900 euros, y la cuantía se mantuvo en los meses de verano en los que no se utilizó la calefacción, la cantidad se elevó hasta los 7.913 euros el pasado octubre y alcanzó los 19.386 en diciembre.

«La subida en la factura del gas es desorbitada», resume el empresario. «De enero de 2021 a enero de 2022 hemos pasado de 2.460,99 euros a 17.217,76 euros».

Palomares asegura que ante este incremento, «es muy complicado cuadrar las cuentas, porque no podemos subir el precio de las plazas que tenemos concertadas con la Administración, así que todas las subidas las asume la empresa». Afirma que, por tanto, «en la situación actual las ganancias, cada vez menos, las tenemos que dedicar a pagar la energía y de momento podemos porque la residencia está completa; los centros que no lo estén están abocados a reducir personal para asumir las pérdidas, porque no hay otra forma de hacer frente al incremento de la factura del gas».

Ana María Juanals y su pareja, Ricardo Martín, viven en un piso de tamaño medio. Hasta finales del pasado año pagaban una media de 150 euros por la factura del gas.

«De 150 euros hemos pasado a 653 ahora»

Ampliar Ana Juanals y Ricardo Martín señalan la caldera. d. palma

«Es una cuantía que se venía manteniendo en los meses en los que ponemos la calefacción, la factura que pagamos cada dos meses», explica Ana. Sin embargo, la que acaban de recibir esta semana por los dos últimos meses «no tiene nada que ver con lo que veníamos pagando, porque hemos pasado de 150 euros a 635; no entendemos cómo ha podido ocurrir y aún estamos estupefactos».

Esta maestra de profesión que trabaja de manera temporal, «cuando me llaman para hacer sustituciones», asegura que los ingresos mensuales que de media entran en su casa rondan los 1.300 euros. «Por eso hasta ahora pagar cada dos meses 150 por la factura del gas era asumible para nosotros». La situación ha cambiado con la última factura «aunque no hemos puesto más la calefacción que en los meses anteriores, no hemos elevado en casa el consumo de gas».

Reducirlo «va a ser nuestro objetivo claro, porque no podemos abonar ese dinero cada dos meses con nuestros ingresos, además de pagar luz y alimentación». Y eso, añade, «que no tenemos que pagar un alquiler porque estamos viviendo en un piso que es de la familia; si no sería imposible».