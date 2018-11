El factor político Es conveniente no perder de vista cuál es el objetivo de un presupuesto, que en ningún caso debería ser un elemento de destrucción del adversario político Reunión entre la Junta y Podemos para la negociación del presupuesto de 2019:: BRÍGIDO PABLO CALVO Cáceres Domingo, 4 noviembre 2018, 18:56

El Gobierno regional llevará esta semana los presupuestos del 2019 a la Asamblea de Extremadura. No tiene garantizado el apoyo de ninguno de los tres grupos parlamentarios de la oposición, PP, Ciudadanos y Podemos, tras fracasar las negociaciones abiertas con estos últimos. Llega, no obstante, con la confianza de que no se barrunta una enmienda a la totalidad, al menos una a la que se conceda posibilidad de éxito.

Las cuentas del año que viene se pelearán, pues, en el terreno de las enmiendas parciales. Los socialistas no necesitan de un apoyo expreso de los otros partidos para sacarlas adelante, basta con la abstención tal y como sucedió en las de 2018 con Podemos y Ciudadanos. Tienen en consecuencia un cierto margen que permite pensar que pueden ser aprobadas, tanto por la aritmética parlamentaria expresada como por sus cifras principales, que aumentan gracias a los fondos europeos y otras vías de ingresos. Sin embargo, falta el factor político, más relevante que en otras ocasiones porque nos enfrentamos a un año electoral.

Hasta ahora, el gobierno de Guillermo Fernández Vara ha conseguido capear el hecho de no tener mayoría absoluta para aprobar sus presupuestos, una veces con el voto del PP y otras apoyándose en Podemos. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la opción de sumar el voto de los populares ni se ha planteado. Con la formación morada, en cambio, las conversaciones estaban abiertas y hasta se había dejado entrever una posibilidad de acuerdo, disuelta en las últimas horas.

No es el único ejemplo de estos días. En Cáceres, los tres grupos de la oposición ya han anticipado, con el debate previo de las cuentas de los organismos autónomos, que será muy difícil que el PP pueda aprobar las cuestas para el 2019, lo que sería la primera vez en mucho tiempo en el caso de la capital cacereña. En Badajoz, es probable que se apruebe pronto el presupuesto... de 2018.

En la política española parece haberse instaurado como principio inmutable que aprobar las cuentas en año electoral debe costar sangre, sudor y lágrimas al que está en el ejercicio del poder. Lo contrario parece darle un cheque en blanco y un gran puñado de votos antes de celebrarse siquiera la jornada electoral. Nadie quiere presentarse ese día como colaborador del otro, menos aún como una especie de secretario o de simple muleta, mientras que quien está en el gobierno suele caer en la tentación de echar toda la carne en el asador del presupuesto como activo propio.

No debería ser así siempre. Aceptar esa situación es dar por sentado que los partidos anteponen sus intereses y expectativas electorales a aprobar las inversiones necesarias o mejorar los servicios colectivos. Dicho de otra forma, se toma de rehenes a los ciudadanos que observan impotentes la pelea política mientras esperan el arreglo de una carretera, la mejora de una dotación o tal vez la firma de un contrato.

Los partidos de la oposición no solo están en su derecho de poner condiciones y defender sus exigencias, es además su obligación presentar propuestas, según sus principios, tendentes a darle el mejor uso que ellos crean posible al dinero público. Y el gobierno de turno debe estar abierto a planteamientos que no sean de su gusto, al mismo tiempo que tener capacidad de convicción. Pero sería conveniente que no se perdiera nunca de vista cuál es el objeto último de un presupuesto, que no es en cualquier caso un arma de destrucción del adversario político.

Podemos ha fiado su apoyo al empleo. El nivel del problema lo merece. Pero ha planteado un esfuerzo inversor que la vicepresidenta Pilar Blanco-Morales ha considerado inasumible. Veremos hasta qué grado se modulan esos planteamientos durante el trámite parlamentario y si la formación morada prefiere presentarse en mayo como un partido influyente en la gestión o separarse lo más posible del PSOE. Si la política es el arte de los gestos, las conversaciones en torno a unos presupuestos se convierten en un juego de estrategias y seducción en el que todos guardan una última carta.

Prorrogar unos presupuestos, por lo demás, no es una tragedia, hay suficientes herramientas de política contable y financiera que pueden paliar los posibles inconvenientes, pero sí es un fracaso político. Y de eso hablamos.