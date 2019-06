Qué fácil es morirse Me asusta pensar que lo que hasta hace poco era una pieza del mapa de mi vida, ha pasado en un tris a convertirse en un recuerdo para almacenar en la memoria JESÚS GALAVÍS Domingo, 30 junio 2019, 10:04

El teléfono suena. No conoces a quien llama, no lo tienes en los contactos, pero en el otro extremo oyes una voz familiar: «Jesús, te llamo porque ha muerto Gregorio». ¿Cómo? «Gregorio, Goyo, el de Latín, que se ha muerto». He pensado que te gustaría saberlo. Y el que piensa algo desazonado que no le gustaría saber esta triste noticia soy yo. Durante unos instantes tengo que hacer un esfuerzo para situarme tanto en las personas como en esta tragedia que me sobreviene tan repentinamente. Primero el portador del mensaje aciago. Un buen amigo. Y luego, centrarme en Goyo –el de Latín–, como si no tuviera apellidos, porque esas señas, entre nosotros, profesores, son suficientes.

Primer tópico de mis pensamientos: pero si le vi hace tres meses y estaba estupendamente. Segundo tópico en mi cabeza: Dios mío, si parece que fue ayer cuando estábamos en Salamanca estudiando Filosofía y Letras. Después de los años de Comunes, él se decantó por Clásicas, por eso luego en el instituto fue Goyo, el de Latín. Precisamente hace unos días celebramos las bodas de oro de la promoción. Cincuenta años ya desde que nos licenciamos en la ciudad del plateresco. Él no estuvo allí, y ahora sé por qué. Luego me entero de que no ha habido un «tras larga y penosa enfermedad», pues ha sido breve y pasable, gracias a las modernas atenciones de la medicina. Pero sí ha habido una desconsolada compañera de vida y un hijo apenado por la ausencia del padre.

Al otro lado, la voz familiar sigue informando: El funeral es mañana, a las seis, en el propio tanatorio. Gracias, allí nos vemos. Un abrazo, le digo, más que entristecido, asombrado, impactado por la noticia.

Me arreglo lo suficiente para no desentonar con el rito. Mucha gente. Sobre todo profesorado, cómo no. La mayoría jubilados, algunos recién vistos en Salamanca: qué cosas, el sábado de fiesta y hoy aquí en el funeral. Es inevitable la cita en latín: «sic transit gloria mundi». Al salir, poco a poco las conversaciones, al principio apagadas y respetuosas, se van animando, subiendo de tono, abordando lo cotidiano. Cada vez se habla menos del amigo fallecido y más de dónde andas, tienes nietos, cómo está tu mujer… Y es natural, la vida sigue. Y me asusta pensar que lo que hasta hace poco era una pieza del mapa de mi vida, ha pasado en un tris a convertirse en un recuerdo para almacenar en la memoria. Qué fácil, se me antoja, el trámite de la muerte. ¿Esto es todo?

Y entre los compañeros se evoca, un tópico más, el machadiano verso de que era un hombre bueno en el buen sentido… Pero yo lo hago mío y pienso que desde que le conocí, nunca vi en él ningún rastro de doblez, o maldad, ningún mal gesto. Fue realmente un 'vir bonus', un buen hombre. Y seguramente fue otras muchas cosas que podrían componer una biografía interesante, pero a mí me basta con eso.