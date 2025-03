Las fábricas extremeñas de mascarillas se ajustan el cinturón para sobrevivir

Celestino J. Vinagre Sábado, 11 de febrero 2023, 14:09 Comenta Compartir

No ha pasado mucho tiempo desde que España necesitaba imperiosamente tener mascarillas. Fueran quirúrgicas o FFP2, daba igual. No las había. El mercado asiático, el ... tradicional suministrador, no las aportaba o si las entregaba lo hacía a unos precios disparatados. Hace dos años, la pandemia ponía en jaque a la ciudadanía y las mascarillas se convirtieron en el producto más reclamado y necesitado.

En este contexto, dos empresarios extremeños idearon y montaron en tiempo récord, apenas en cuestión de meses, sendas fábricas para elaborar este material. Se abrieron en Don Benito y en Alconera, al lado de Zafra. Hoy, con la covid bajo control y la población muy inmunizada, ya no son tan demandadas. Menos aún tras la entrada en vigor esta semana del decreto que elimina la obligatoriedad de su uso en el transporte público. «Nos hemos tenido que reconvertir. Evidentemente reduciendo producción y plantilla respecto a cómo estábamos hace dos años, pero seguimos con actividad. Otras muchas empresas que comenzaron a fabricar por la pandemia no pueden decir lo mismo, ya han cerrado», explica el dombenitense Juan Francisco Sánchez, director de fábrica de PiMedical y presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, Batas y Equipos de Protección Individual. «En España, si existían 100 empresas de mascarillas, ahora quedarán diez», finaliza. «No hemos cerrado pero tampoco estamos fabricando todo los días. Solo cuando tenemos pedidos», agrega Marcelo Pérez, de Feria, dueño de Ingeluz, con fábrica en Alconera, al lado de Zafra. Hay demanda aún A toda prisa, con la urgencia de una situación sanitaria y social muy complicada y la demanda angustiosa de las administraciones por disponer de las mismas, en Extremadura se montaron dos fábricas de mascarillas. PiMedical sacó su primer pedido el 20 de julio de 2020. Ingeluz lo hizo un mes más tarde. Pudieron contar con la homologación sanitaria para producirlas en tiempo récord y haciendo frente a una inversión notable en maquinaria. 1,6 millones casi de salida en el caso de Pi Medical y 600.000 euros en Ingeluz «y la Junta nos dio una ayuda de 167.100 euros para la compra de la maquinaria», detalla Pérez. Como se supone, puestas en marcha empezaron a funcionar a velocidad de crucero. La fábrica de Don Benito –explica Sánchez– ha llegado a fabricar 300 millones de mascarillas en pandemia (puede hacer 10 millones al mes) y a contar con 200 trabajadores en momentos pico de demanda. Ahora tiene entre 15 y 20 trabajadores en plantilla y fabrica dos millones de mascarillas al mes. «Es lógico que hagamos ahora menos mascarillas, pero sinceramente no creo que vaya a desaparecer el uso de mascarilla tras la nueva normativa. De 100 a 0 no se va a pasar. De hecho se siguen necesitando», añade su director, que resalta que consiguió captar clientes de peso como supermercados DIA para que las vendiera. La frase «Es lógico que haya menos mascarillas pero no van a desaparecer» jUAN fRANCISCO sÁNCHEZ Director de PiMedical No obstante, Juan Francisco Sánchez anticipó hace un año que la supervivencia de las industrias que solo fabricaran mascarillas iba a estar en entredicho cuando la covid se fuera diluyendo y planteó agregar una actividad más, la fabricación de toallitas biodegradables. «Una forma de reconvertirnos dentro de la empresa. Ahora estamos con los ensayos y pendientes de algunos trámites, pero espero que empiece a producir el 1 de abril», concluye. En el caso de Ingeluz, su propietario remarca que «solo fabricamos cuando se necesita. Esto hace que tengamos ahora a un trabajador dado de alta en fábrica cuando antes teníamos 8. Ahora produciremos alrededor de 5.000 mascarillas a la semana, un 5 o 10% de lo habitual durante la pandemia», especifica con cifras. «No vamos a cerrar. Vamos a seguir así. Nuestro mercado ha sido Madrid, Andalucía y farmacias, pero no hemos vendido ninguna mascarilla a hospitales extremeños porque ha sido imposible», dice Marcelo Pérez. «Se sacan concursos de lotes para varios productos y encima solo se valora el precio. En estas condiciones, es imposible llegar a contratar con las administraciones», sentencia. Ampliar Fabricación de mascarillas en PiMedical. E. DOMEQUE «Somos una industria estratégica y así lo debe ver la Administración» Marcelo Pérez, de Ingeluz. HOY «Sería un acto de responsabilidad por parte de los políticos lograr que esta industria en España no desaparezca, que se conserve este sector como estratégico, porque si hay una certeza es que volverá a haber alguna pandemia». Juan Francisco Sánchez, de PiMedical, tiene clara cual es la reflexión que, a su juicio, debe hacerse ahora. Marcelo Pérez la refrenda. «Nos embarcamos en unos momentos muy difíciles porque no llegaban las mascarillas de China ni desde ningún lado », recuerda Pérez. En esas circunstancias, los gobiernos nacionales y la propia Comisión Europea hicieron propósito de enmienda. Había que favorecer la creación de industrias de ese tipo y no solo comprar fuera. La ley de seguridad nacional, en tramitación en el Congreso, «recoge que se consideran reserva estratégica las industrias para la fabricación de mascarillas pero todavía no se ha aprobado la ley. Y el 5 de mayo del 2021 la UE recogía 137 productos estratégicos que debían poder producirse en el mercado europeo para no depender del asiático. Pero ahí se ha quedado, en deseo», añade Sánchez. Cuentan los empresarios extremeños que hay un consumidor de mascarillas, un mercado que la sigue necesitando pero «la ley de contratos del Estado impide que se potencie la industria nacional. Se sigue primando por encima de todo el precio, el coste, en la compra de material, eso siempre va a hacer que resulte más barato si la mascarilla llega de Asia y encima con menos control higiénico-sanitario como el que tenemos aquí para su producción», refrenda el propietario de PiMedical. «Se siguen necesitando tener mascarillas en España, que no se nos olvide. Afortunadamente lo peor de la pandemia ha pasado pero se sigue necesitando», culmina Pérez. Hay que recordar que el uso de mascarillas sigue siendo obligado cuando acudamos a un centro sanitario, a farmacias y botiquines (tanto para trabajadores como para pacientes) y a centros sociosanitarios como las residencias de mayores. El real decreto también mantiene el derecho de las empresas a exigirle a sus trabajadores el uso de mascarilla. Y, de forma general, se sigue recomendando su uso en espacios cerrados de uso público y en eventos multitudinarios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Mascarillas