Coronavirus: Extremeños que viven la pandemia en Europa

Miles de extremeños están viviendo la pandemia lejos de su tierra. En algunos casos lo hacen por unos meses, como los estudiantes universitarios que están ... disfrutando de una beca Erasmus en diferentes ciudades de Europa, y en otros porque dejaron esta comunidad autónoma hace años para hacerse un hueco en el mercado laboral. A cientos de kilómetros de sus familias se adaptan a esta nueva situación en la que la covid lo ha cambiado todo.

Las diferencias con Extremadura son muchas. Mientras la mascarilla la usan poco en otras ciudades europeas, el certificado covid que demuestra que una persona está vacunada es obligatorio para entrar en cualquier establecimiento. Casi todos coinciden en que las restricciones para protegerse frente al virus se cumplen más en España.

Daniel Carrero, estudiante de Erasmus en Suiza «En Zúrich, en el campus universitario hay controles de seguridad»

Ampliar Daniel Carrero en Zúrich. HOY

El cacereño Daniel Carrero (21 años), estudiante del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, está en Zúrich (Suiza) desde el pasado septiembre con una beca Erasmus. En apenas dos meses ha podido comprobar las diferencias de vivir una pandemia en Extremadura a hacerlo en una ciudad de europea considerada la meca de las finanzas.

«Para entrar en cualquier lugar y poder quitarte la mascarilla hay que enseñar el certificado covid que prueba que estás vacunado, al igual que para entrar en el país por el aeropuerto», cuenta Daniel.

«En sitios cerrados la mascarilla es obligatoria y en las calles puedes ir sin ella, como en España. Aquí toda la gente va sin mascarilla por la calle. Es extraño ver a personas mayores que nada más bajar del autobús se la quitan, algo que, por ejemplo, no suele pasar en Extremadura», comenta este joven que no se despega de su certificado covid que prueba que ya tiene la pauta completa de vacunación.

«En el campus universitario hay controles de seguridad en los que te piden ese certificado para entrar y en las clases solo estás exento de quitarte la mascarilla si previamente se hace una encuesta y por mayoría deciden que están más cómodos sin ella», explica Daniel, que añade que para realizar cualquier trámite en la Administración hay que solicitar cita previa.

Dice que solo ha salido de fiesta la noche de Halloween, aunque hay compañeros que salen todos los fines de semana. «En las discotecas te piden el certificado covid para acceder a los locales y si lo enseñas en su interior se suele estar sin la mascarilla. Lo mismo pasa en los restaurantes».

Cree que los suizos ven la pandemia como algo que casi ha pasado por completo. «Como aquí hay sanidad privada y se paga del salario mensual, no es tan relevante para ellos. Tampoco se ve con mucha preocupación que llegue una nueva ola de coronavirus».

Irene Díaz, estudiante de Badajoz en Cardiff (Reino Unido) «No hay aforo, mascarilla, ni distancia en los locales; sin embargo hay clases 'online'»

Ampliar La pacense Irene Díaz en el castillo de Cardiff (Reino Unido). HOY

Irene Díaz es de Badajoz, tiene 21 años y cursa Estudios Ingleses. Desde el pasado mes de septiembre disfruta de una beca Erasmus en Cardiff (Reino Unido). Allí tiene previsto estar hasta junio.

«Al principio llegué con un poco de miedo porque había muchísimos casos de covid y las restricciones para España eran muy duras. No me valió solo con estar vacunada, sino que me pidieron un test de antígenos antes de llegar y otro una vez que llevaba en Reino Unido dos días. En total, 200 euros en pruebas», recuerda Irene.

Ahora, ese cierto temor con el que viajó se le ha quitado. «Hay muchos casos, pero sales por la calle y es como si la pandemia no existiera. Es como la normalidad», reconoce la joven.

Cuenta que «en las discotecas te piden el certificado covid, pero una vez dentro no hay mascarilla ni distancia de seguridad».

Dice que los restaurantes y las tiendas están llenos. «En los locales no hay aforo, mascarilla, ni distancia. Solo hay recomendaciones y no se cumplen, pero luego en la Universidad las clases son 'online'», cuenta Irene, que tacha la manera comportarse en este sentido en Inglaterra de «incoherente».

Andrés Borrella, Erasmus en Salerno «Hay ciudades como Milán donde todas las discotecas están abiertas y en otras no»

Ampliar Andrés Borrella en Salerno. HOY

El año pasado Andrés Borrella tuvo la opción de irse a otra ciudad de Europa con una beca Erasmus, pero lo rechazó por la pandemia. «Todavía no estábamos vacunados contra el coronavirus y había mucha incertidumbre», cuenta este estudiante del doble grado de Ciencias Políticas y Sociología que lleva viviendo en Salerno (Italia) desde el pasado mes de septiembre y estará allí durante este curso académico. Es de Casar de Cáceres y en esta ocasión no ha dejado pasar la oportunidad.

Él ya tiene puesta la pauta completa y, como en casi todos las ciudades de Europa menos en España, el certificado covid que prueba si una persona tiene las correspondientes dosis inyectadas, ha pasado la enfermedad o cuenta con un test negativo, se usa habitualmente. «Lo piden en muchos sitios», cuenta Andrés, que reconoce que en la calle «todo el mundo va sin mascarilla». En los lugares que están cerrados se la ponen más, según cuenta este joven.

En la universidad existe la opción de recibir clases 'online' y el protocolo, según indica, obliga a solicitar el certificado de vacunación, «aunque no siempre se cumple».

En cuanto al ocio nocturno, comenta que depende de la ciudad. «Hay algunas como Milán donde todas las discotecas estaban abiertas cuando he ido y en otras no. Aquí, en Salerno no hay muchas discotecas. En los bares y restaurantes la gente normalmente no usa la mascarilla de forma continua», apunta.

En cuanto a las restricciones en empresas, sabe por las noticias que ve de Italia que son más estrictos que en España en cuanto a la vacunación se refiere.

Dice que «incluso hay trabajadores de los que han prescindido por no haberse vacunado», comenta Andrés, que tiene la intención de regresar en diciembre a Extremadura para pasar la Navidad con su familia.

Pablo Montes vive en Berlín «Fui a Cáceres hace poco y no podía creerme todas las mascarillas que vi»

Ampliar Pablo Montes en el puente viejo de Frankfurt. HOY

Pablo Montes (Cabezuela del Valle, 25 años) vive en Alemania. Primero estuvo en Frankfurt y ahora en Berlín. Compagina el trabajo con los estudios de Ingeniería Civil y su día a día en pandemia es diferente al de un residente en Extremadura.

«Para ir a un bar o una discoteca hay que estar vacunado o haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses. Con un test negativo no se puede acceder a los locales. Ahora incluso están proponiendo el certificado de vacunación y una prueba diagnóstica que asegure que no se tiene el virus. Es la gran diferencia con Extremadura», comenta este joven que tiene la pauta completa.

Para ir a la universidad tiene que estar vacunado, contar con un test negativo o haber pasado el virus. «Para los trabajos ya están hablando de imponer reglas similares», añade Pablo.

En cuanto a las clases, explica que el 80% son presenciales, «aunque hay otros centros en los que es todavía 'online'».

Sobre la mascarilla, dice que la usan poco y los que la llevan suele ser en la barbilla. En ese sentido, reconoce que «no se cumple nada ni se ha perseguido desde que empezó la pandemia». Afirma que «no se ven policías en las calles ni nada por el estilo».

Contra todo pronóstico, dice que «en España son más estrictos que en Alemania». De hecho, cuenta que «no se podía creer la cantidad de mascarillas que llevaba la gente» cuando en septiembre estuvo en Cáceres.

Asegura que ya ha perdido la cuenta del número de veces que ha enseñado su certificado covid para entrar en cualquier lugar. «Uno de los pocos sitios donde no te lo piden es en el supermercado».

Desde su punto de vista, cree que en el país donde vive la gente tiene la concepción de que la covid ha pasado. «Ya no se habla tanto de ello y cuando se hace es para quejarse». Y eso que la situación en Alemania ahora es complicada, con un aumento de contagios. «Cuando la pandemia está controlada en España, aquí sucede lo contrario», dice desde Berlín.

Carmen Jiménez estudia en Coimbra «Todos tenemos un par de test de antígenos en casa por si acaso»

Ampliar Carmen Jiménez en Coimbra. HOY

María del Carmen Jiménez es estudiante de Turismo en Cáceres y desde septiembre vive en Coimbra (Portugal) gracias a una beca Erasmus.

Cuenta que la gran diferencia con Extremadura respecto a la pandemia es que la mayoría de la gente dispone de test de antígenos baratos. «Todos tenemos un par de pruebas en casa», reconoce esta joven de 25 años. «Se pueden comprar en cualquier supermercado y valen 1,80 euros». En su caso ya se ha hecho dos.

En Coimbra, como en Extremadura, las mascarillas no son obligatorias en espacios exteriores. Eso sí, el certificado de vacunación lo usan más. «Te lo piden en bares y restaurantes. Al principio solíamos ir a los mismos locales, dos o tres como mucho, pero viendo que ahora todo está más tranquilo y que casi todo el mundo está vacunado hemos empezado a ir a más», reconoce.

«La situación de contagios parece tranquila, aunque empiezan a haber repuntes según dice la Universidad», cuenta.

Pese al covid, cree que está disfrutando de su Erasmus igual que si no hubiera pandemia. «El año pasado ni siquiera me hubiera planteado esta experiencia», concluye.

Elena García, directora de un colegio infantil en París «En Francia se necesita el certificado covid para entrar en cualquier sitio»

Ampliar Elena García, con el Panteón de París al fondo. HOY

Elena García (32 años) lleva en París desde 2012. Al acabar la carrera de Filología Francesa en la Universidad de Extremadura, esta cacereña se fue a trabajar de niñera a la capital francesa. Le gustó la experiencia y el país y se quedó a vivir allí, donde ahora es directora de un colegio infantil, aunque reconoce que visita a menudo su tierra.

«La gran diferencia con España es el uso del certificado de vacunación. Es necesario para entrar en cines, restaurantes, gimnasios, es decir, en cualquier sitio», comenta Elena, que reconoce que en su entorno «hay gente que no está vacunada». Pese a ello, la tasa de quienes reciben el pinchazo contra la covid va subiendo poco a poco. «El hecho de que pidan el certificado está haciendo que se vacunen más», reconoce.

En cuanto al uso de mascarilla, la situación es similar a la de España. Desde el 17 de junio pueden no llevarla en la calle, pero en los espacios cerrados es obligatoria. «La gente es bastante responsable y hay una solidaridad colectiva. Sigo viendo en terrazas de bares a personas que la llevan y solo se la quitan un momento para beber. Ahí no hay mucha diferencia con Extremadura», comenta esta directora de un colegio infantil, que asegura que en su lugar de trabajo cuentan con un protocolo sanitario «muy exigente».