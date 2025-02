Vacunas Covid: Extremeños sin vacunar y señalados

52.000 mayores de 12 años no se han vacunado del coronavirus en Extremadura. En la mayoría de los casos no lo han hecho porque no creen en las dosis que se están inoculando en el mundo desde hace casi un año contra una enfermedad ... que ha matado a millones de personas. En esta región casi 2.000 han perdido la vida.

En Extremadura no hay un perfil homogéneo que englobe a todos los que no quieren recibir el pinchazo contra este virus. Tampoco se concentran en grandes colectivos o plataformas que aboguen por no vacunarse como en otras zonas de Europa.

En este rincón del continente hay desde jóvenes a mayores, pasando por personas de mediana edad que no quieren vacunarse. Jubilados, vigilantes de seguridad, autónomos o incluso sanitarios que no confían en la vacuna.

Con los que ha hablado este diario no se consideran negacionistas del virus. Huyen de teorías relacionadas con chips y Bill Gates y principalmente no se fían de una medida que ya ha demostrado que es eficaz para reducir hospitalizaciones y muertes. Pero según ha comprobado HOY también en esta región hay quien defiende teorías que relacionan esta pandemia con la contaminación de las ondas electromagnéticas provocadas por las antenas 5G. Suelen hacer gala de ello en las redes sociales.

El perfil del no vacunado es heterogéneo en esta región y no se tiende a organizar grupos como en otros puntos de Europa

Más allá de perfiles distintos, hay algo que todos comparten. Dicen sentirse señalados, sobre todo en estas últimas semanas en las que hay voces que piden que sean ellos quienes paguen su tratamiento si enferman.

Tildan la situación de falta de libertad, cuando en casi toda Europa el certificado covid que acredita la pauta completa de vacunación se solicita para entrar en un restaurante, un bar, el cine... En definitiva, en cualquier establecimiento.

En el caso de Extremadura, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ya ha dicho que no ve útil solicitar el pasaporte covid para acceder a ciertos locales, como ya han planteado algunas comunidades autónomas. Aquí asegura que no tiene sentido dado el alto índice de vacunados, que es del 93% de los mayores de 12 años.

En esta región supondría que solo en torno a un 10%, los no vacunados, no podría acceder a cualquier local, y Vergeles no cree que con ese porcentaje se eviten las aglomeraciones dentro de los establecimientos. Considera que tampoco sería una forma de que los no inmunizados cambiaran de opinión.

Sí tendría sentido, según el titular de Sanidad, si hubiera un porcentaje del 40% de personas sin vacunarse. «En Extremadura, por suerte, somos de las tres comunidades con más vacunados». Por delante están Asturias y Galicia.

Hay casi 888.000 personas con la pauta completa, el 83,4% de la población total. Sin embargo, la cobertura de vacunación lleva subiendo muy lentamente en el último mes y eso hace pensar que el techo se ha alcanzado o está a punto de hacerlo.

Jesús Chacón, vigilante de seguridad «Parece que somos una amenaza, pero yo tomo mis precauciones»

Ampliar Jesús Chacón en Badajoz. Pakopí

Jesús Chacón tiene la cartilla de vacunación frente a enfermedades completa. Según cuenta, no le falta ninguna. Sin embargo, la de la covid ha preferido no ponérsela.

«Desconfío de esta vacuna en concreto. Se ha hecho muy rápido y puede suponer una forma de control de la población», afirma este vigilante de seguridad de Badajoz que tiene 44 años.

Pese a que ahora no se la pondría, no descarta hacerlo en un futuro. «Dentro de un tiempo y que vea cómo va», afirma antes de asegurar que «vivimos en una época en la que ya no sabes discernir entre lo que es verdad y lo que no ante tanto bombardeo de contenidos».

Este vigilante de seguridad desconfía de esta vacuna en concreto porque, entre otros aspectos, dice que «se ha hecho muy rápido»

Él no se considera negacionista del virus y asegura que no forma parte de ningún colectivo con intereses económicos y políticos, religiosos o mediáticos. «El covid está ahí, eso no lo niego», dice Jesús.

Reconoce que cuando en su entorno social afirma que no se ha vacunado no suele sentar muy bien. «Algunas veces he tenido que ocultarlo para no sentirme señalado. Parece que somos una amenaza, pero yo tomo mis precauciones. Llevo la mascarilla y guardo las distancias, entre otras medidas».

Cree que no se puede polarizar a la sociedad entre vacunados y personas que no han recibido las dosis contra este virus.

«El miedo en las masas es lo peor que hay y nos han metido demasiado», lamenta al tiempo que teme que el hecho de no estar inmunizado suponga una pérdida de libertades. «Por ejemplo, me parece muy mal el pasaporte covid», concluye.

Eva Perea, auxiliar de enfermería en residencias de mayores «He tenido que vacunarme aunque no quería; si no no encontraba trabajo»

Ampliar Eva Perea durante un turno de trabajo en una residencia de mayores. HOY

Eva Perea es auxiliar de enfermería y no está a favor de vacunarse contra la covid. Sin embargo, según cuenta, ha tenido que hacerlo para seguir trabajando. «Al final he tenido que vacunarme aunque no quería; si no, no encontraba trabajo», comenta a este diario esta malagueña afincada en Extremadura desde hace más de una década.

«Mi experiencia es que si no estás vacunado no te contratan. Dicen que no te obligan, pero cuando te hacen la entrevista te preguntan si has recibido las dosis y, cuando les dices que no, te indican que ya te llamarán y no te llaman», apunta Perea.

Dice que en tres entrevistas de trabajo para centros de mayores le han preguntado si estaba vacunada

Asegura que esa pregunta se la han hecho en tres entrevistas de trabajo. «Al final te están obligando a hacer lo que ellos quieren. Si no te la pones, te ven como un bicho raro. Además, hay gente que se extraña de que sea auxiliar de enfermería y tenga dudas sobre la vacuna», añade.

Ante eso, ella argumenta que esta medida «la han sacado en pocos meses y sin embargo hay otras enfermedades que llevan en estudio varios años y no tiene una vacuna ni una medicina para tratarlas».

Apunta que está intranquila desde que se puso la segunda dosis. A ella le han inyectado Moderna. «Tuve fiebre durante tres días bastante alta y el cansancio y la apatía los sigo teniendo. Yo se lo achaco a la vacuna», afirma.

«No soy negacionista. El virus existe y lo he visto de cerca; trabajé en la residencia de Arroyo de la Luz al principio de todo»

Ahora, Eva no está trabajando, pero hasta hace poco ha hecho las labores de auxiliar de enfermería en una residencia de Pinofranqueado. Si vuelve a incorporarse a algún centro de mayores formará parte del colectivo para el que está indicada la tercera dosis. «La verdad es que no quiero que me la pongan», añade.

Confiesa que se ha sentido señalada por no vacunarse. «No soy negacionista. El virus existe y de hecho lo he visto de cerca desde el principio. Estuve trabajando en la residencia Arroyo de la Luz en la primera ola, cuando estalló todo. Luego empezó la campaña de vacunación y no quise recibir las dosis, pero se terminó el contrato y no me renovaron», lamenta.

Por aquel entonces, este diario contactó con ella y ya afirmaba que no se vacunaría hasta que un médico le dijera que es segura para ella.

Antonio Barquilla, periodista jubilado «Hay gente que nos quiere señalar igual que hizo Hitler con los judíos»

Ampliar Antonio Barquilla, de 66 años, en Badajoz. Pakopí

Antonio Barquilla nació en la localidad cacereña de Zorita y ha ejercido toda su vida como periodista. «Me gustaría vacunarme, pero para eso me gustaría encontrar a un médico que me recete la vacuna, es decir, que alguien se responsabilice de lo que pueda pasar», afirma este jubilado que tiene 66 años, vive en Badajoz y no se ha puesto ninguna dosis de la covid.

Huye de la unanimidad y por eso desconfía de una vacuna que, según él, «todos los políticos, médicos y medios de comunicación han vendido como buena, bonita y barata». Dice que «en este país somos del Barcelona o del Real Madrid, de derechas o de izquierdas, pero ahora de golpe y porrazo todo el mundo es unánime con lo beneficiosa que es la vacuna».

Echa en falta que «se expliquen asuntos como los efectos secundarios» y dice tajantemente: «No me gusta que me engañen y que los medios de comunicación no den voz a los disidentes».

Cree que no ha habido tiempo suficiente para investigar esta vacuna y desconfía de «las ganas que de repente le han entrado a todos por salvarnos la vida». Cree que «en todo esto las grandes beneficiadas son las compañías farmacéuticas».

Además, por su forma de pensar, siente que le señalan. «Nos dicen que somos negacionistas y eso no es real. Yo solo quiero una seguridad. De hecho, tengo tres hijas y están vacunadas porque ellas lo han decidido así y no voy a ser yo quien les diga que no se vacunen. Lo que tiene que primar es la libertad del individuo, pero el problema es que ahora hay gente que nos quiere señalar igual que lo hizo Hitler con los judíos».

Concluye que estamos viviendo una época oscura. «Por ejemplo, con el pasaporte covid, están intentando que seamos unos apestados».