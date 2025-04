«Me parece muy bien siempre y cuando se guarde la distancia porque ya estamos cansaditos de tanta mascarilla, aunque tendremos que tener cuidado». Es ... la opinión de Antonia Salazar, una funcionaria jubilada de Badajoz, que refleja bien el sentir mayoritario en las calles de Extremadura. Los extremeños tienen ganas de quitarse la mascarilla el jueves, cuando se eliminará la obligatoriedad al aire libre, pero también son prudentes.

La decisión de eliminar el uso de mascarillas al aire libre tomó por sorpresa a los españoles. Lo anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias, solo 72 horas después de que el Gobierno convalidase en el Congreso la ampliación de esta medida de seguridad. Según avalan los expertos, la inmensa mayoría de los contagios por covid (hasta el 97%, según un estudio) se producen en interiores.

Este lunes se celebrará una reunión del Consejo Interterritorial para explicar la medida a las comunidades autónomas y se espera que la resolución se publique el miércoles, por lo que entraría en vigor el jueves. El Gobierno ha avanzado que seguirán siendo obligatorias en actos multitudinarios.

En diciembre, cuando el Gobierno anunció que las mascarillas volvían a ser obligatorias en la calle, hubo mucho descontento, especialmente porque fue la única medida de seguridad. Sin embargo, la intensidad de contagios en la sexta ola ha provocado que muchos vecinos respeten la norma e incluso miren con miedo el fin de la obligatoriedad.

Blanca Durán es camarera y reconoce que tiene ganas de salir a la calle sin esta prenda. «Me parece bien, yo no me la suelo quitar, pero si vas al campo o a ciertos sitios donde no hay nadie... Yo la llevo porque mi madre está mala, pero es cierto que, para ciertas cosas, es absurda».

Durán defiende que la mayor parte de los vecinos han obedecido esta medida, a pesar de que algunos no la entendieron. «Antes de Navidades no era obligatoria y he visto a mucha gente con las mascarillas puestas. Yo no he cogido el covid, por algo será».

«La mascarilla molesta a todas horas y daría algo para que se termine esto del todo», añade Antonio Salazar.

En el interior

Eso sí, los extremeños ven lejos la fecha en la que dejarán de usar la mascarilla del todo. «Veo bien no utilizarla en el exterior, pero dentro de los sitios hay que tenerla. Hay que tener precaución y cuidado porque ha habido muchas muertes y eso lo respeto», añade Luisa Sierra, pensionista de Badajoz.

En la calle también hay vecinos que ven imprudente que deje de ser obligatorio llevar mascarillas en el exterior. Uno de ellos es Antonio González, policía nacional. «Me parece que es demasiado pronto, estoy en contra de que las retiren». González cree que el uso de esta protección ayuda, no solo para esquivar el coronavirus. «Todos los años me resfriaba y, desde que comenzó la pandemia, no me ha pasado».

De hecho este policía nacional cree que las cifras de contagiados repuntarán. «El índice va a subir, como subieron en Navidades ¿Por qué? Porque no somos conscientes del peligro. Si no somos conscientes dentro de los bares, en la calle menos. Yo hago mucho deporte y, cuando me cruzo a alguien por la calle, me subo mi mascarilla. Hay otros que no la llevan puesta, pero yo seguiré haciéndolo».

Este vecino no es el único que seguirá usando mascarilla aunque no sea obligatorio. «Yo no me la quitaré hasta que no esté seguro, ni mi mujer tampoco, ha dicho que tampoco. Hasta que esto pase», asegura Emilio Santos.

Dos años

Dentro de poco se cumplirán dos años desde que las mascarillas comenzaron a verse en España, un país donde esta protección apenas se usaba, si acaso solo algunos pacenses con alergias. Ahora, sin embargo, son parte del paisaje. «Al principio me costó bastante, pero con el tiempo te vas a adaptando y luego te notas rata si no la llevas puesta. Ves películas y es rarísimo que estén sin la mascarilla. Nos hemos adaptado», explica Irene Muñoz, cocinera de profesión que, eso sí, tiene esperanza en ver pronto el final de la pandemia. «Yo creo que sí, esto se normalizará. Será como otras enfermedades».

En lo que coinciden los extremeños es que están deseando que las mascarillas sean un recuerdo lejano, pero cuando finalice la pandemia. «Sí, olvidarlas, tenemos las tres vacunas puestas y estamos deseando quitárnoslas», dice Blanca Durán.