Los extremeños que ponen a España en hora

Cuando Ramón García reaparezca con su capa poco antes de la media noche de mañana en el nuevo canal de Twitch junto a Ibai Llanos, las campanas que oirán casi todos los españoles habrán pasado por manos extremeñas. Desde Montehermoso, la fundición Campanas Rivera anda contra reloj estos días poniendo en hora a toda España.

Gabriel Rivera es, con su hermano Eleuterio, la cara más visible de esta empresa que sincroniza relojes monumentales de todo el país con los que llevan en sus muñecas. Estos, a su vez, están guiados por una antena GPS americana.

En Montehermoso (a 28,3 kilómetros de Plasencia) se encuentra una de las pocas fábricas que realizan campanas y relojes monumentales de manera artesanal, igual que en 1850 empezó a fabricar el primer Gabriel Rivera llegado de Cantabria.

Ahora la quinta generación de la misma familia abre paso a sus hijos, que dentro de unos años se harán cargo del negocio. Este se divide en dos áreas, la de creación de campanas, por un lado, y de relojes analógicos monumentales por otro. Los colocan en grandes empresas que quieren tener una esfera presidiendo su recibido, en instituciones, plazas de toros y mercados de abastos, como el de Chamartín en Madrid. Hacen una media de 120 relojes cada año.

Ayer corrían entre arreglar la campana del parque de la Piedad en Almendralejo, poner en hora el reloj de Don Álvaro y reparar el de Montijo. Otros cronómetros montehermoseños han terminado mucho más lejos, como los que enviaron a Corea del Sur. La semana pasada mandaron dos más a Chile, antes hicieron lo mismo con destino a México o Estados Unidos.

Todos están hechos en Montehermoso. Tanto la parte visual, que es la esfera, como la sonora. Esa misma que mañana hará que miles de personas traten de comerse las uvas sin atragantarse, pero al ritmo que marquen sus maquinarias.

La familia Rivera envía sus creaciones «prácticamente compactadas» y preparadas para montar.

En Extremadura, cuenta Gabriel Rivera, hay todo tipo de relojes. El que luce en el Ayuntamiento de Badajoz, por ejemplo, suena con campanas reales. Pero el de Mérida lo hace a través de altavoces. Aunque los dos tengan agujas y sean similares.

Esta fundición extremeña es muy conocida por la fabricación artesanal de campanas. Este mes han colocado la réplica que luce en la Torre de Espantaperros en Badajoz. Pero tiene muchas otras sonando por el mundo, desde Japón hasta Malabo y la isla de Annobón, ambas en Guinea Ecuatorial, pasando por la India, hasta donde viajó una de sus creaciones en 2019 para un centro de la orden de los Claretianos.

Quizás es menos conocido que estos artesanos también fabrican relojes monumentales. Sus doce trabajadores pasan estos días explicando por teléfono a los instaladores cómo arreglar el reloj de los municipios más perdidos, aunque en otras ocasiones se desplazan ellos mismos. Este lunes, por ejemplo, estuvieron de ruta por la comunidad de Madrid.

En Cataluña cuentan con el apoyo de Rifer, que es su distribuidor y servicio técnico. Son buenos comerciales, así que venden mucho y coordinan muchos cronómetros. «Ahora es una locura».

Cualquiera día de esta semana, Gabriel atiende a más de cinco personas por hora. Los guía en la actualización de las agujas. «Nos llaman los alcaldes y alguaciles de los municipios más pequeños y los técnicos de mantenimiento de las localidades más grandes». Desde Montijo, por ejemplo, llamó el técnico de mantenimiento de su consistorio.

«Esto no es solo cuestión de dos semanas, pasamos tres meses cardíacos y siempre es terrible porque todo el mundo quiere que en su pueblo se den las doce campanadas de manera correcta», explica. También si se anulan las aglomeraciones de Nochevieja en torno a los ayuntamientos, como ha decidido Badajoz y muchas otras ciudades españolas. «La mayoría de los alcaldes quieren que el reloj esté bien y suene en su momento, aunque no haya fiesta».

Todos los relojes que fabrican son analógicos. En esta empresa ubicada en el polígono industrial de Montehermoso han detectado una «vuelta a las tradiciones». Cada vez reciben más encargos para reparar maquinarias antiguas y que vuelvan a lucir en las instituciones. El Ayuntamiento de Pueblonuevo del Guadiana, por ejemplo, encontró una fotografía del aspecto de su primera fachada y ha recuperado su reloj. «Hay actuaciones muy distintas», explica Gabriel Rivera.

En esta familia no se decantan por una creación en particular. El calendario de 2022 que estos días reparten contiene fotos de doce creaciones. Desde las campanas que han rehabilitado para la Catedral de San Sebastián hasta las que suenan en la trianera parroquia de Santa Ana o la que han arreglado en Astorga. «No podemos quedarnos con una, no vale elegir solo una de nuestras creaciones». Esas que tienen repartidas por medio mundo.

Ampliar Toque de campanas en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Montehermoso. HOY I Escuela de Campanas, este Fundición Campanas Rivera organiza este domingo la I Escuela de Campanas en el campanario de la localidad. Allí acudirán campaneros experimentados de todo el país (Valencia, Badajoz, Cáceres y Zamora) para enseñar a quien quiera aprender cómo son los distintos toques. Además del campanario del municipio, colocarán campanas portátiles en la plaza para que todos los asistentes puedan participar. La jornada tendrá lugar entre las 9.30 y las 14 horas. El toque de campanas manual es ya una Manifestación Cultural del Patrimonio Inmaterial en España desde el 22 de abril de 2019. Pero ahora, el Ministerio de Cultura quiere convertirlo en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

