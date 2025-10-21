HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Barça se da un atracón de goles antes del clásico

Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites

La Junta ha autorizado un convenio con el Ministerio de Agricultura y un grupo de regiones para facilitar la actividad a quienes ya tienen licencia en Extremadura

Juan Soriano

Juan Soriano

Mérida

Martes, 21 de octubre 2025, 20:08

Comenta

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura ... y varias comunidades para las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales con validez en todos estos territorios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  4. 4 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  5. 5

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  6. 6

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  7. 7 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  8. 8 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites

Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites