Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura ... y varias comunidades para las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales con validez en todos estos territorios.

Además de Extremadura, firmarán el acuerdo Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias y Murcia, según ha señalado ha señalado la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

Gracias a este convenio, los titulares de las licencias podrán ejercer la caza y la pesca en cualquiera de estas comunidades sin necesidad de tener que realizar trámites ante las distintas administraciones autonómicas.

Las leyes reguladoras de la caza y la pesca en estas autonomías establecen la obligación de poseer una licencia administrativa para ejercer estas actividades en sus respectivos ámbitos territoriales. Sin embargo, las administraciones tratan de impulsar la «eficacia, racionalización y agilidad en los procedimientos administrativos, así como la eficiencia en la utilización de los recursos públicos». Por ello, se ha articulado este convenio, que habilitará a los titulares de las licencias al ejercicio de la caza y la pesca en cualquiera de estas comunidades sin necesidad de tener que realizar trámites ante las distintas administraciones autonómicas en cuyos territorios quieran practicarlas.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado un decreto por el que se acuerda la supresión de enseñanzas oficiales para la obtención de títulos de Máster por la Universidad de Extremadura. En concreto, se eliminan los de Dirección TIC; Cirugía Mínima Invasión Urológica Avanzada; Investigaciones Históricas; Creación de Empresas e Innovación y Simulación de Ciencias e Ingeniería.

Asimismo, se ha autorizado una transferencia especifica a favor de Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, por importe de 533.750 euros, para la financiación de las actividades en el marco del proyecto UNITE, consistente en la creación de un ecosistema europeo de innovación en salud digital abierto y sin fronteras, para las anualidades 2025, 2026, 2027 y 2028.

También se ha aprobado la firma de una adenda de modificación del convenio por el que se formaliza una transferencia específica plurianual a favor de Fundecyt (años de 2024 a 2027) para la ejecución de varias actividades del proyecto 'Talent4Iberia', por un importe de 500.000 euros.

Convenio con Renfe

Igualmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión directa de una subvención de 3 millones de euros a Renfe para financiar los servicios de transporte de viajeros de media distancia de la región en los años 2024 y 2025.

El contrato establece que los trayectos sujetos a compensación económica son Cáceres-Valencia de Alcántara, Llerena-Mérida, Plasencia-Cáceres y Zafra-Mérida. Con la subvención se pretende compensar el déficit de explotación derivado de estas rutas, que no han sido declaradas obligación de servicio público de la Administración General del Estado, pero sí de la comunidad autónoma.

Estos servicios fueron declarados como obligación de servicio público de la comunidad el pasado 8 de abril. En julio se aprobó el contrato de estas líneas, que tendrá vigencia desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2027.

El pago corresponde al periodo pendiente de 2024 así como al plazo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2025. La subvención financiará la diferencia entre los gastos de explotación del servicio y los ingresos comerciales generados por los viajeros.

En materia de infraestructuras, el Gobierno regional ha autorizado la firma de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación Provincial de Cáceres para financiar y ejecutar el proyecto de obras de reparación y reforma de la carretera de acceso a la localidad de Pizarro.

El denominado 'Camino General nº Siete', dependiente de la Confederación del Guadiana y que actualmente es la carretera de acceso a Pizarro, será ensanchado y rehabilitado y contará con nueva señalización de cara a la transferencia de titularidad a la Diputación Provincial de Cáceres. El importe de esta obra es de 450.000 euros, financiado a partes iguales por las tres instituciones.

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado los decretos por los que se dispone el cese de Jorge Leal Vázquez como director gerente de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón''' y el nombramiento de Rafael María Muriel Barriuso Javier para ese mismo cargo.