Los extremeños piden casi 237.000 citas en atención primaria a las que no acuden

Las piden, no van, pero tampoco las anulan. Eso es lo que pasó en el año 2022 con un total de 236.832 citas médicas ... en los centros de salud y consultorios del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Eso provoca que la lista de espera para que le atienda su médico, enfermero o pediatra aumente. Por lo tanto, el tiempo para ser visto por el sanitario se incrementa, ya que esa cita a la que el usuario del sistema público no se presenta y tampoco cancela no se puede asignar a otro paciente.

De hecho, la Consejería de Sanidad cuenta con ese dato porque los profesionales de los centros son los que avisan de que ha habido una consulta no presentada, lo que se convierte en ese momento en una cita perdida.

Eso no quiere decir que no se hayan producido más. De hecho desde el SES, indican a este diario que «puede haber muchas más en las que no se señaló esa incidencia».

De este modo, a la falta de profesionales en la atención primaria, los picos de infecciones respiratorias en determinadas épocas del año, la pandemia de la covid, así como no cubrir bajas o vacaciones de los médicos, se suma también la falta de conciencia ciudadana de los extremeños que no cancelan su cita si no van a acudir a ellas.

En concreto, eso sucedió con 109.077 consultas con el médico de familia, 104.011 con enfermería y 23.744 con el especialista en Pediatría.

Citas perdidas 109.077 citas con el médico de familia se perdieron porque el paciente no se presentó y tampoco la anuló.

104.011 citas con enfermería se señalaron como no presentadas ni canceladas.

23.744 citas de Pediatría en atención primaria quedaron vacías al no presentarse el paciente ni anular la visita.

Hay que matizar que, en algunos casos, el tiempo de espera para que le vea el médico de familia asciende hasta los diez días y eso provoca que muchos pacientes no acudan a su cita porque cuando llega el momento de que lo atienda su doctor ya se han curado.

El problema es que muchos tampoco cancelan la cita. Para anularla se puede hacer de varias formas. Por un lado, presencial dirigiéndose al mostrador de su centro de salud, por teléfono, Internet y por la aplicación móvil del SES.

Por teléfono se puede hacer a través del 900 100 737, el mismo número con el que se pide cita previa. Su horario de atención es de siete de la mañana a 22.00 horas, y los fines de semana y festivos, de nueve de la mañana a diez de la noche.

También se puede cancelar una cita en la página web oficial del SES www.saludextremadura.ses.es/csonline/, en la que aparece la opción 'anular citar' en el apartado 'gestión de citas'.

Asimismo existe la posibilidad de hacerlo a través del teléfono móvil usando la aplicación 'CSOnline Extremadura', que está disponible tanto en 'Google Play' como en 'App Store'.

A las consultas perdidas de atención primaria hay que sumar las de los especialistas, que en un año sin pandemia, suelen superar las 300.000 en toda Extremadura.

En el caso de las consultas externas, las vías para anularlas pasan por los servicios de admisión o de atención al usuario del hospital (por teléfono o presencialmente), por el teléfono que aparece en la nota de cita enviada por correo postal o electrónico o entrando en el Centro de Salud Online.

Mensajes recordatorio

Para combatir el absentismo, un problema que se da en todo el país, ya hay comunidades autónomas que han lanzado iniciativas para intentar reducirlo. Por ejemplo, el Gobierno de Navarra llevó a cabo una campaña con el lema 'Si no puedes acudir a tu cita médica, avisa. Gracias a ti, otra persona dejará de esperar'. Esa acción junto a 500.000 mensajes de recordatorio redujo la tasa de absentismo un 12% en seis meses.

Los centros privados también suelen utilizar el recordatorio automático para recordar a los pacientes la hora y el día de la cita. Además, les brinda la oportunidad de confirmar, cancelar o reprogramar la fecha, en caso de no poder asistir.