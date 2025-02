Los extremeños no tienen miedo a la jubilación

Gran parte de culpa la tienen los reducidos salarios que se pagan en Extremadura, pero lo cierto es que los jubilados de la región son de los que menos notan en sus bolsillos el fin de su vida activa.

La pensión media con la ... que los trabajadores extremeños acceden a la jubilación es casi un 72% del salario medio que se paga en la región. Una de las tasas, junto a Asturias (75,8%) y Aragón (73,9%), más elevadas de España. La media nacional se queda en un 66,5%, cinco puntos por debajo de la extremeña. Mucha más distancia hay en comparación con los países europeos, en los que hay sistemas que son mucho menos amables con los trabajadores que acceden al retiro, donde esa ratio está próxima al 50%.

«Unos 150 euros menos al mes estoy cobrando ahora de pensión que mientras estaba trabajando» Carmen Rojas Profesora jubilada

Son datos referentes a 2021, el último año del que el INE (Instituto Nacional de Estadística) tiene información acerca del salario medio, que en España fue de 2.086,8 euros y en Extremadura, de 1.632,8. Es decir, son 454 euros menos al mes lo que perciben los trabajadores extremeños, los que menos cobran de todas las comunidades autónomas.

En ese mismo año, los ciudadanos de la región que accedieron a la jubilación lo hicieron con una pensión de 1.170,32 euros por término medio y teniendo en cuenta todas las jubilaciones. De nuevo la más reducida del país. La media nacional superó ligeramente los 1.388 y en territorios como el País Vasco rozó los 1.700 euros.

Sector público

El importante peso que tiene el sector público en Extremadura, que agrupa a un tercio de los asalariados que hay en la región, también ayuda a que los extremeños pierdan, por término medio, poco poder adquisitivo cuando acceden a la jubilación.

Los funcionarios gozan de buenos sueldos, pero no son excesivamente elevados y las nóminas de sus pensiones sí están entre las más elevadas. «Unos 150 euros menos al mes estoy cobrando ahora que mientras trabajaba en España», dice Carmen Rojas, profesora jubilada.

Esa puntualización que hace es necesaria. Ella ha pasado 15 años de su vida activa en centros adscritos al Ministerio de Educación pero ubicados en el extranjero. «Me jubilé estando en París, pero he pasado por Brasil, por Portugal... y la incidencia del coronavirus influyó mucho en mi decisión», repasa. En su caso, como percibía un complemento al estar fuera de España que dependía, entre otras cuestiones, del nivel del vida del país en el que se encontraba desplazada, sí ha notado que sus nóminas se han reducido bastante respecto a lo que cobraba en Francia.

Remedios Tierno también ejerció como profesora y se jubiló cuando estaba en un instituto de Badajoz. «Cobro la pensión máxima, que con la reciente subida de este año es prácticamente lo mismo que cuando ejercía», señala esta docente.

Ambas decidieron retirarse con 60 años, porque superaban los 32 años cotizados y se consideran unas privilegiadas. «Quería tiempo para dedicarme a mis aficiones», indica Tierno, que está disfrutando de una jubilación muy activa. «Estudio idiomas, soy voluntaria en una asociación, me gusta salir a la montaña, leer y practico ciclismo», añade.

La pensión de estas jubiladas ronda el 95% de lo que cobraban cuando estaban en activo. Un porcentaje muy superior al que le queda de nómina de jubilación a Salvador Velázquez. Él también había cotizado más de 32 años, pero no pudo jubilarse sin penalización económica hasta los 66 años y cuatro meses. Aun así, actualmente percibe menos de 1.000 euros al mes, lo que no llega al 70% de lo que ganaba cuando trabajaba. «Siempre he estado empleado por cuenta ajena, en varias empresas y como personal laboral de la administración», afirma.

Aunque la pérdida de poder adquisitivo al acceder a la jubilación sea inferior a un 30% por término medio, hay situaciones de todo tipo. Unas más ventajosas que otras. «Considero que no es justo que las subidas de las pensiones sean lineales y para todos iguales, deberían actualizarse más las más bajas», defiende Tierno.