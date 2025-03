Los extremeños mantienen la tradición de las rebajas

N. REIGADAS / L. ALCÁZAR Viernes, 7 de enero 2022, 20:51 Comenta Compartir

Todos los artículos de la tienda, al menos, con un 30% de descuento, una camisa a 19,99 euros que valía 39,95 y muchos carteles del 60%. Las rebajas han arrancado agresivas en Extremadura. Los comerciantes esperan atraer al público y, al menos el primer día, hubo colas y movimientos en las áreas comerciales. Aunque hace años que las rebajas se liberalizaron y hay descuentos y campañas en otras fechas, los extremeños siguen teniendo la costumbre, como otra tradición navideña, de ir a comprar tras el día de Reyes.

La afluencia de clientes se dejó sentir especialmente en los centros comerciales, aunque también hubo ambiente en las calles comerciales. Eso sí, entre los asistentes se mezclaron los buscadores de rebajas con los que devolvían regalos en los que los Reyes Magos no habían acertado.

En Badajoz la imagen del aparcamiento del centro comercial El Faro era similar a la del martes pasado. Antes de Reyes este espacio casi se llenaba debido a las compras de última hora y ayer apenas había plazas libres por las devoluciones y las rebajas. Una de las que no faltó fue Antonia Merchán, vecina de Mérida. Ella misma se define como una incondicional de las rebajas. «Yo creo que he estado de compras todos los 7 de enero porque siempre me cogía vacaciones estos días, ahora ya estoy jubilada y no falto».

Merchán fue a hacer sus compras «como se debe», según su propia recomendación. «Con un presupuesto cerrado y mirando mucho. Siempre merece la pena». Esta maestra jubilada presume de que sus sobrinas, de 17 y 19 años, confían en su gusto. «Saben que se me da bien y cada una me da 50 euros para que les coja lo que yo vea».

Ampliar Alicia Ramos y Eduardo Reyes con sus compras, este viernes en el Ruta de la Plata de Cáceres. J. REY

En el centro de Badajoz, en la calle Menacho, la afluencia de público era mucho mayor que un viernes normal. Esta calle ha sufrido una bajada de la asistencia, especialmente desde el cierre de Zara y también cuenta con muchos locales vacíos. Sin embargo ayer recordaba a los viejos tiempos e incluso había colas en algunos comercios. «Vengo a cambiar unos pantalones de Reyes que me quedan grandes, pero siempre compras luego algo más. Ya he cogido una camisa y creo que voy a ir a mirar zapatos», explicaba Laura Marín haciendo cola para pagar en Stradivarius. Iba acompañada de su madre, que aún no tenía bolsas. «Yo he venido acompañar, pero también me están dando ganas de mirarme algo», añadía.

Parte del éxito de la jornada de este viernes fueron los descuentos amplios. Victoria Carretero, responsable de la tienda Carlen's, estaba contenta ayer al ver el ambiente en la calle Menacho. Su tienda se mudó a esta vía hace algo más de un mes desde Damián Téllez Lafuente y espera que este fin de semana se muy bueno. «Porque el primer día de rebajas suele ser flojo, pero luego la gente se anima», explicó ayer.

Esta comerciante detalló que desde que se liberalizaron las rebajas, la tradición del 7 de enero no está tan marcada. De hecho en su tienda comenzó haciendo un 20% los días 4 y 5 y ayer ya marcó mayores descuentos.

«Lo importante es ir a las rebajas como se debe, con un presupuesto y luego mirar mucho. No quedarte con lo primero que a lo mejor luego no usas» antonia merchán Compradora en Badajoz

«Nosotros llevamos 15 días de rebajas. Hemos empezado con muchos cambios de Reyes y ha sido un goteo constante de clientes» Montse garcía Calzados Benavente

Como en el caso de Carlen's ya no existen unas primeras y segundas rebajas, sino que la mayor parte de las tiendas arrancan con ofertas fuertes desde el principio.

En la capital cacereña algunas tiendas del pequeño comercio del centro de la ciudad no colgaban todavía este 7 de enero el cartel de rebajas, mientras en otras de San Pedro apuraban el cambio de escaparate. En Pintores, la que fuera calle comercial por excelencia de Cáceres, apenas había ambiente de compras a media mañana. En contraste, San Pedro de Alcántara, que tras su reforma se ha consolidado como arteria comercial en pleno centro. Las grandes firmas de ropa aquí asentadas ofrecían ya descuentos de hasta el 60% en sus prendas.

Esta es la tónica también en el centro comercial Ruta de la Plata, donde este viernes en las tiendas del gigante textil Inditex hubo que hacer largas colas para realizar el pago, prácticamente, desde la apertura.

«Hemos llegado a las diez y estaban ya las tiendas llenas, en algunas hemos tenido que esperar hasta una hora», comentaban la pareja formada por Eduardo Reyes y Alicia Ramos, que entre los dos habían invertido unos 85 euros en una cesta de productos que ya traían seleccionados. «Anoche estuvimos eligiendo por internet, aunque en la página web hay más cosas que en las tiendas», apuntaban.

Desde Villanueva de la Serena había recalado en el Ruta de la Plata otra pareja, María Redondo y Francisco Pérez. «Nos hemos venido a Cáceres porque las tiendas de Villanueva las vemos a diario. Han sido compras improvisadas y hemos tenido que esperar bastante porque había mucha cola», contaban.

Montse García, de la zapatería Benavente, indicaba que el goteo de clientes había sido constante durante esta primera jornada de rebajas, «aunque nosotros llevamos 15 días con ellas y hemos empezado con muchos cambios de Reyes», precisaba.

