Imagen de archivo de una camarera en la Plaza Mayor de Cáceres. HOY

El 47% de los extremeños han estado pluriempleados en algún momento

El 25% lo mantiene más de tres años y el restante menos de un año

R. H.

Mérida

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

El 47% de los trabajadores de Extremadura ha compatibilizado más de un empleo en algún momento de su vida, una proporción que se ... sitúa muy por debajo de la media estatal (58,3%) y la menor del país, según un estudio de Randstad.

