El 47% de los extremeños han estado pluriempleados en algún momento

El 47% de los trabajadores de Extremadura ha compatibilizado más de un empleo en algún momento de su vida, una proporción que se ... sitúa muy por debajo de la media estatal (58,3%) y la menor del país, según un estudio de Randstad.

En la región la duración del pluriempleo está muy repartida. La mitad de los extremeños mantienen el pluriempleo en un periodo de entre uno y tres años, mientras que el 25% lo mantiene más de tres años y el restante menos de un año.

En cuanto a la percepción del pluriempleo, un 40% considera que es positivo y otro tanto dice no notar grandes cambios. Solo un 20% considera que el pluriempleo es negativo, con afectación a la salud (estrés y fatiga) y a las relaciones personales.

En cuanto a las diferencias por género, en el caso de Extremadura afecta un poco más a hombres (52%) que a mujeres (46%). Pese a ello, la gran mayoría coincide en su deseo de cambio, ya que tres cuartas partes de los pluriempleados extremeños reduciría su carga laboral si su empleo principal ofreciera mejores condiciones.

Hostelería y turismo lideran

El pluriempleo se concentra principalmente en hostelería y turismo (33%) y comercio (22%). En cuanto al tipo de contrato, el 67% de los pluriempleados lo es por cuenta ajena, mientras que un 33% trabaja por cuenta propia.

El análisis autonómico sitúa a Andalucía como una de las comunidades con mayor incidencia de pluriempleo, junto con Baleares (84%), Murcia (63%) y Navarra (63%). En el conjunto del país, un 55% ha compatibilizado dos o más empleos a lo largo de su vida.