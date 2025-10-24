Los extremeños esperan cuatro veces más de lo que marca la ley para una intervención prioritaria

Unidas por Extremadura ha denunciado esta mañana en el pleno de la Asamblea la realidad que sufren 1.976 ciudadanos en la región. Personas que ... esperan una media de 121 días para someterse a una intervención quirúrgica de prioridad uno, el grado que determina la urgencia de la operación.

Hay tres niveles. La ley de plazos fija que una espera máxima de 30 días para las intervenciones de nivel 1, 90 para las de nivel 2 y 180 para las catalogadas de nivel 3, esto es, las menos urgentes.

Extremadura no solo incumple los plazos para las de nivel 1 y 2, sino que el tiempo que esperan quienes requieren una operación en el menor tiempo posible es similar al de quienes lo hacen para una intervención de prioridad 3.

Según los datos facilitados por el diputado José Antonio González Frutos, en el pleno de este jueves en la Asamblea, en estos momentos, con datos cerrados el pasado junio, hay 1.976 extremeños que esperan 121 días de media para una operación de prioridad 1 o, lo que es lo mismo, cuatro veces más de lo que deberían hacerlo.

«¿Cómo es posible esto? Lo que está ocurriendo es un escándalo que puede estar costando vidas humanas», ha denunciado el diputado de Unidas por Extremadura antes de pedir explicaciones a la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, y aclarar que aunque son 121 días de espera media, hay notables diferencias entre las áreas sanitarias.

«La gestión de la demanda quirúrgica no se hace de la misma manera en todas», ha expuesto González Frutos. Es así porque hay áreas que cumplen y otras en las que la espera se dispara. En Cáceres el tiempo de espera para una intervención quirúrgica urgente es de 201 días, en Badajoz alcanza los 93 y los 63 en Navalmoral de la Mata. El resto de las ocho áreas está en los 30 días o por debajo.

Además, hay otros 5.600 extremeños que esperan una media de 156 días para una operación de prioridad 2, y 13.632 los que engrosan la lista de espera para intervenciones de nivel 3, que se están haciendo no obstante por debajo de lo que marca la ley de plazos, porque el tiempo medio de espera en Extremadura es de 127 días.

La herencia socialista

Estos datos no han sido ni desmentidos ni respondidos por la consejera de Salud y Servicios Sociales. «Heredamos la peor lista de espera de España y hemos conseguido sacar de la lista a 3.072 pacientes y reducir a 134 días el tiempo medio de espera cuando la ley marca 180», ha contestado Sara García Espada a la denuncia de Unidas por Extremadura.

«Estamos en el camino correcto», ha resumido la consejera, tras asegurar que continúan trabajando para mejorar las listas de espera, pedir al diputado de Unidas por Extremadura que «no frivolice con su política de ruido y crispación» y atacar al Ministerio de Sanidad por las huelgas sanitarias que están convocadas, «que sufrirán los usuarios del SES».

También de la herencia socialista ha echado mano la consejera para justificar lo ocurrido este verano en los centros dependientes del Sepad en los que, como ha denunciado en el pleno la diputada Isabel Gil Rosiña, los trabajadores han tenido que doblar turnos y renunciar a vacaciones para mantener la atención a los residentes. «La situación en el Sepad no se sostiene, este verano ha sido el peor, el caos es el mismo que en el SES», ha resumido la portavoz de Sanidad del PSOE. «Dejen de mirar para atrás, llevan dos años en el Gobierno», le ha recordado también la diputada socialista a la consejera.

«Heredamos un déficit de profesionales que ustedes no abordaron. Ustedes generan el problema y nosotros, una vez más, tenemos que resolverlo», le ha respondido García Espada. «El 91% de los puestos vacantes han sido cubiertos este verano con más de 1.900 contratos, solo un 9% se han dejado sin cubrir, y este gobierno, por primera vez, abonará las horas extras al personal de Enfermería», ha concretado la consejera en su respuesta.