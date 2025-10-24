HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio González Frutos, diputado de Unidas por Extremadura, en el pleno. AEx

Los extremeños esperan cuatro veces más de lo que marca la ley para una intervención prioritaria

Unidas por Extremadura denuncia que hay 1.976 personas en esta situación y urge una solución: «Es un escándalo, puede estar costando vidas humanas»

Ana B. Hernández

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:17

Comenta

Unidas por Extremadura ha denunciado esta mañana en el pleno de la Asamblea la realidad que sufren 1.976 ciudadanos en la región. Personas que ... esperan una media de 121 días para someterse a una intervención quirúrgica de prioridad uno, el grado que determina la urgencia de la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso de la Aemet: una borrasca atlántica pone en alerta a Extremadura este sábado
  2. 2 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  5. 5

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  6. 6 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  7. 7 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  8. 8 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  9. 9

    El drama de un adolescente en Valencia: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  10. 10 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los extremeños esperan cuatro veces más de lo que marca la ley para una intervención prioritaria

Los extremeños esperan cuatro veces más de lo que marca la ley para una intervención prioritaria