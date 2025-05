2.000 extremeños mueren al año por el tabaco

José M. Martín Badajoz Martes, 31 de mayo 2022 | Actualizado 06/06/2022 19:30h. Comenta Compartir

Cerca de cuatro de cada diez extremeños mayores de 15 años fuma a diario. Es la ratio más elevada de todas las comunidades autónomas. La media nacional no llega al 33%.

Para Manuel Barragán, médico especialista en adicciones, el motivo para este destacado liderato que otorga a la comunidad la Encuesta Edades que realiza el Ministerio de Sanidad es muy claro. «Somos la única región sin un plan de tabaquismo», apunta, al mismo tiempo que informa que esa adicción al tabaco mata todos los años a 2.000 extremeños. «No hay conciencia de que es una enfermedad y los efectos negativos para la salud se producen después de mucho tiempo de uso o de exposición al tabaco», añade a las causas este sanitario.

En Extremadura fuman todos los días 229.000 personas. La mayoría son hombres: 143.900. El resto, 85.100, mujeres. Al total habría que sumar otros 18.500 fumadores ocasionales. Estas cifras pertenecen a la última Encuesta Europea de Salud, realizada en 2020. Sin embargo, Barragán considera que no representan fielmente la realidad y que las cifras son superiores. En su opinión, los fumadores suponen en torno al 35% de la población total, no solo de que tiene entre 15 y 64 años. Esto elevaría la cifra de extremeños que consumen tabaco diariamente por encima de los 373.000.

Aun así, uno de los datos más preocupantes que ofrece la encuesta del Ministerio de Sanidad es que la tasa de fumadores no se reduce en los últimos años. Sí ha bajado desde el 40,8% que se registró en 2015, pero hay tres puntos más que en 2007. Es decir, ni la ley antitabaco de 2011 –aquella con la que el Gobierno de Zapatero prohibió fumar en el interior de los bares– ha conseguido reducir el número de fumadores. Ni en Extremadura ni a nivel nacional.

La tesis de Barragán sobre la negativa influencia de la ausencia de un plan de tabaquismo en la región tiene otra vertiente: la edad de inicio en el consumo de tabaco es más temprana en Extremadura (16,2 años) que en el resto de España (16,6).

Que fumar es malo para la salud es algo sobre lo que no hay dudas. Incluso los fumadores tienen claro que es así. Más del 90% de quienes consumen tabaco son plenamente conscientes del riesgo al que se exponen. «He tenido casos de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) en mi familia relacionados con el tabaco, pero sigo fumando», comenta una mujer que prefiere no identificarse tras una pausa para un cigarrillo a la puerta de su lugar de trabajo.

Sin embargo, esa percepción del riesgo ha caído ligeramente en los últimos años. Barragán lo achaca, además de a la falta de campañas públicas para concienciar a la ciudadanía, a la aparición de nuevos dispositivos destinados al consumo de tabaco.

La Encuesta Europea de Salud cifra en 1.300 los extremeños que utilizan diariamente cigarrillos electrónicos, el 0,14% de los ciudadanos de entre 15 y 64 años. «Tampoco estamos tan bajos en este aspecto», indica Barragán en referencias a estos dispositivos, entre los que se incluyen los que generan vapor mediante tabaco calentado o con un líquido que puede o no tener nicotina.

Daño para la salud

Una gran parte de quienes utilizan los cigarrillos electrónicos lo hacen porque entienden que son menos perjudiciales para la salud. «Dentro de lo malo voy a utilizar algo que me haga menos daño», aporta Miguel Morales, que usa un dispositivo de tabaco calentado desde hace cinco años. «Algo más sano debe ser», dice en la misma línea Marta Pérez, que lleva algo más de un año utilizando un aparato similar.

En relación a los efectos sobre la salud hay mucha variedad entre los consumidores. «Es más suave para la garganta, pero no he notado ningún tipo de mejoría», dice Marta. «A los 20 días de empezar a usarlo ya me encontraba muchísimo mejor, sin tos y respirando mejor», expone Miguel su experiencia.

A los dispositivos de tabaco calentado y de líquidos se han sumado recientemente unos minivapeadores. Son desechables y con ellos se inhala vapor de sabores. «De sandía, mango o Red Bull, hay cientos de sabores», detalla Laura Hermoso. Ella no ha fumado nunca, pero de vez en cuando utiliza este aparato, que vale cerca de ocho euros. «Empecé por las cachimbas, porque me gusta el sabor», relata.

Entre los profesionales médicos hay opiniones de todo tipo acerca de los cigarrillos electrónicos. «Es indiscutible que los dispositivos sin humo reducen el daño respecto al cigarrillo tradicional, porque no combustionan y es el humo es que produce el efecto cardiovascular negativo», apunta Nicolás Roberto Robles, jefe de servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Badajoz, que añade que eso no quiere decir que sean inocuos. «Lo mejor, evidentemente, sería no fumar», advierte.

Sin embargo, Barragán no comparte esa teoría. «No se puede constatar que son menos dañinos, sobre todo desde el punto de vista de la adicción», remarca este sanitario. Cita los componentes, además del tabaco, que llevan los cigarrillos electrónicos y los líquidos aceitosos con los que se genera el vapor en el resto de dispositivos como elementos que son potencialmente perjudiciales.

Además, el especialista en adicciones cree que los nuevos aparatos estar sirviendo de puerta de entrada al consumo de tabaco, sobre todo entre la población más joven. «Son dispositivos modernos, con los que los adolescentes están familiarizados, parecen un USB; dentro de unos años nos daremos cuenta de que es un problema», afirma.

Por el contrario, quienes ven que los cigarrillos electrónicos pueden tener un efecto positivo en algunas personas defienden que se pueden utilizar para dejar de fumar. «Los parches o los chicles son relativamente eficaces, pero no tienen el componente gestual; con estos dispositivos se tiene la sensación de la calada de humo y reducen la sensación de síndrome de abstinencia», certifica Robles.

Intentos para dejarlo

En los datos de la Encuesta Nacional de Salud se puede comprobar que más del 42% de los fumadores extremeños han tratado de dejar de fumar en el último año y no lo han conseguido. «Yo lo he intentado muchas veces y sigo fumando», reconoce Isabel Martín, que ha probado con chicles y con dispositivos de líquidos con nicotina pero ha vuelto al cigarrillo tradicional.

Es para personas como Isabel a las que los sanitarios que defienden la utilización de dispositivos sin humo creen que les pueden ser de utilidad. «El daño para su salud sería menor», insiste el jefe de servicio de Nefrología.

Por su parte, ni Marta ni Miguel utilizan los cigarrillos electrónicos con la idea de dejar de fumar. Es más, ninguno de los dos ha reducido el consumo. «No hay un incentivo económico, el coste es el mismo», informa Marta, que sí cita entre los aspectos positivos que no dejan olor a humo en la ropa ni en el pelo.

En esa línea, Barragán ve, de nuevo, que sería mucho más efectivo un plan de tabaquismo. Para él, la dificultad que se asocia a dejar de fumar es un mito más de los muchos que rodean al tabaco. «El fumador es un consumidor engañado; el tabaco te ayuda a envejecer, no te hace más atractivo ni te hace más libre, lo único que hace es que el 50% de los fumadores se mueran antes de tiempo».

Él organiza cursos en los que intenta ayudar a quienes están interesados en abandonar el hábito de fumar. «Dejarlo no es difícil, es fácil si te dicen cómo hacerlo», asegura. Por eso cree que todos los sanitarios deberían estar formados para atender a las personas que quieren dejar de fumar. «No se necesitan pruebas ni tratamientos costosos; solo hace falta tiempo para atender a una persona, pero el tiempo no se puede fotografiar y no vende en los medios», lamenta.

Para paliar esas deficiencias, Barragán ofrece consejos a los fumadores que estén intentando dejar de serlo a través de la web y gestiona la página de Facebook 'Quiero vivir libre de tabaco'. Desarrolla estas iniciativas porque, desde su punto de vista, no hay una respuesta de la Administración Pública al tabaquismo. «Guillermo Fernández Vara (presidente de la Junta de Extremadura) y José María Vergeles (consejero de Sanidad) han dejado de ser médicos y se han convertido en políticos; por eso no abordan el problema que supone esta adición», critica.