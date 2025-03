Este sí la lleva, aquel también, y aquella mujer, ese no pero porque va fumando, de esta pareja los dos, el barrendero la lleva por ... debajo de la nariz, ese va sin mascarilla, pero este sí la tiene. Es un conteo real realizado ayer en el centro de Badajoz con una muestra arbitraria, pero cualquiera que pasee por alguna población extremeña de mediano tamaño puede confirmar que la mayoría de la gente, prácticamente el noventa por ciento, lleva puesta la mascarilla cuando camina por la calle al aire libre.

El 26 de junio pasado, el Gobierno decretó que la mascarilla dejara de ser obligatoria en las calles siempre que se pudiera mantener la distancia de seguridad de metro y medio. Sin ser obligatorias, mucha gente las siguió llevando por la calle incluso siendo verano. La reflexión generalizada era que aún había miedo.

Llegó octubre y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, planteó debatir sobre la utilización de mascarillas este invierno, ya que éstas habían sido un instrumento óptimo para reducir los ingresos y fallecimientos por virus como la gripe.

No ha sido por la gripe sino por el aumento de contagios por la variante ómicron de la covid, lo que ha motivado que desde el pasado día 24 de diciembre la mascarilla vuelva a ser obligatoria en la calle. La semana pasada el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se pronunció al respecto: «Nos hemos relajado y hemos hecho una interpretación libre de la norma», declaró ante esta última medida acordada tras una conferencia de presidentes autonómicos para analizar opciones.

La realidad es que, salvo en zonas donde no hay concentración de gente, como parques, calles anchas y alejadas del centro, caminos o cuando se está haciendo deporte, la gente lleva mascarilla por la calle, un elemento de protección sobre el que sigue habiendo debate no obstante.

Ayer por la mañana en el parque de San Francisco de Badajoz estaban sentados Raimundo, Ramón y Pedro, los tres jubilados. Solo el último no la llevaba, pero se justificaba. «Es que debido a mi tabique nasal no me deja respirar y entonces me entra una ansiedad que no es buena, esa es la razón, no porque no la considere necesaria». Raimundo llevaba una mascarilla FFP2, que brinda más protección y asegura que la cambia cada dos días y Ramón una quirúrgica que dice que cambia a diario. «La gente está cumpliendo porque s obligatoria, pero es que en este país tienes que obligar a hacer las cosas. Si no nos obligan, no lo hacemos», señalaba Ramón. «Está bien que nos hayan impuesto las mascarillas porque los contagios habían subido demasiado y yo a esto es que no le veo el fin», apostillaba Raimundo.

Los expertos opinan

Hasta aquí el típico debate en un parque sobre las mascarillas al aire libre. ¿Pero qué dicen los expertos?

El profesor de la Universidad de Extremadura en el área de Patologías Infecciosas Agustín Muñoz Sanz avisa por un lado de que la mascarillas hay que llevarlas bien puestas, si no no sirven de nada, y también de que esta protección ahora mismo «es imprescindible, pero no definitiva».

Según explica, «cualquier mascarilla o artefacto, sea un pañuelo o una bufanda, es mejor que nada. Con ómicron, muy contagiosa, lo mejor es la FFP2/N95. Sea como sea, lo más importante es ponerla bien ajustada sin dejar resquicios ni escapes. No es lo mismo pasear por el campo o por el río o por la Alcazaba que por la calle Preciados de Madrid un viernes por la tarde», reflexiona este infectólogo, que hace hincapié no obstante en usar esta protección en los interiores.

«La distancia –prosigue– importa mucho porque los aerosoles alcanzan más del metro y medio y pueden persistir durante 10 o12 horas, así que, ventilación, por eso es muy recomendable conocer la concentración de CO2, que dice si el aire está viciado, esto es, no reciclado.

Infectólogo «Es mejor que nada, lo más importante es ponerla bien ajustada sin dejar resquicios ni escapes» Agustín Muñoz Sanz

Epidemiólogo «La mascarilla sí protege al aire libre cuando hay aglomeraciones de personas» José antonio López

José Antonio López es epidemiólogo y profesor de Microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid. «Todas las medidas de control son efectivas y cuantas más mejor. En otras circunstancias lo mejor en estos momentos sería confinarnos, como en China, pero ahora mismo eso es inviable, así que entre las medidas que se pueden aplicar está usar la mascarilla, que sí protege al aire libre en lugares con aglomeraciones de personas», señala este extremeño, que considera que no hay grandes cambios pues ya antes del 24 de diciembre no era obligatoria y se pedía usar mascarilla en aglomeraciones.