Los extremeños son los cuartos más satisfechos con su vida entre los españoles Extremadura destaca en felicidad, aumenta su esperanza de vida y está en la media en la percepción positiva de su salud, según los últimos datos del INE

María Díaz Badajoz Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

Extremadura es una de las comunidades donde se vive mejor o así al menos lo sienten los propios extremeños. Los últimos datos del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan a la región en el cuarto puesto de felicidad personal entre sus habitantes. En concreto, el 74% de la población de 16 años o más asegura que su satisfacción con la vida es alta o muy alta. A los extremeños solo le superan en Navarra (79,1%), Islas Baleares (79%) y País Vasco (75,6%).

Según los datos del informe, los extremeños no solo están satisfechos con su estilo de vida, sino que la mayoría perciben su salud en buen estado y los jóvenes en particular estudian cada vez más. Además, la esperanza de vida se sitúa en 83,06 años, la cifra más alta desde 1975, año en el que comenzó la publicación de la serie histórica. Entonces, se situaba en 73 años, es decir, diez menos que en la actualidad.

Salud y hábitos de vida

En Extremadura, el 53,1% de las personas consideran que poseen una buena salud, y un 16,7% muy buena. Por lo que casi el 70% de la población disfruta de un estado de bienestar. A esta cifra se le suma un 22,7% que opinan que su estado es regular, un 6,3% que es malo y un 1,2% que es muy malo.

Ese 7,5% de la población extremeña que percibe que su salud es mala o muy mala sitúa a la región en el séptimo puesto con peor autovaloración, empatada con la Comunidad Valenciana. Las zonas con peor percepción de salud se concentran en el noroeste español (Galicia y Asturias), además de Castilla-La Mancha. Las comunidades con mayor satisfacción son Navarra y Madrid, ambas con sólo un 5,5% de personas que perciben su salud en mal estado.

Además de la autopercepción, al analizar el estado de salud de una población es necesario tener en cuenta ciertos determinantes como el nivel de sedentarismo y el porcentaje de fumadores. En 2023, un escaso 28,8% de la población extremeña mayor de 16 años afirmó realizar ejercicio con regularidad, mientras que el 27,6% se declaró sedentaria. En este último caso, Extremadura se encuentra por debajo de la media nacional (30,5%), lo que indica que, a pesar de no practicar ejercicio constante, la mayoría se consideran personas activas.

Lideran el ránking de sedentarismo Murcia (47,9%) y Castilla-La Mancha (40,9%), mientras que las comunidades más activas son Madrid (19,4%) y Asturias (21,1%).

Respecto al porcentaje de fumadores, Extremadura encabeza el ránking nacional con un 21,5%. No obstante, históricamente esta cifra ha sido incluso mayor,. Por ejemplo, en 2020 el 25,3% de la población fumaba diariamente. Además de Extremadura, las comunidades con mayor número de fumadores son la Valenciana (21,2%) y Baleares (20,9%).

Otro factor relevante es el porcentaje de personas que, a pesar de necesitar atención médica, no la solicitan. En Extremadura este dato es mínimo, solo el 1,9% de la población. En cambio, en comunidades como La Rioja (4%) o Navarra (4,6%) la cifra aumenta notablemente. Las razones más frecuentes para no acudir a los servicios sanitarios son el precio —en el caso de la sanidad privada—, la distancia o los problemas de listas de espera.

En Extremadura, las cifras más altas de población que no acudía al médico se registraron entre 2009 y 2014, coincidiendo con los años de la crisis económica, con un máximo del 21,1% en 2014.

Cada vez más formados

Por otra parte, el nivel educativo es otro factor determinante para garantizar una buena calidad de vida, ya que facilita el acceso a mejores empleos y salarios más altos. No obstante, como ya ha señalado este diario, uno de cada cuatro extremeños sigue en riesgo de pobreza pese al aumento del empleo, y prácticamente la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes.

Nivel de formación en Extremadura en 2024 por grupos de edad Preescolar, primaria y secundaria de 1ª etapa Educación secudaria o superior De 18 a 24 años 27% Secundaria de 2ª etapa y postsecundaria no superior 49,7% 73% Educación superior y doctorado 23,3% 65 y más años De 25 a 64 años 45,9% 79,9% 19% 54,1% 35,1% 9,5% 20,1% 10,6% Nivel de formación en Extremadura en 2024 por grupos de edad Preescolar, primaria y secundaria de 1ª etapa Educación secudaria o superior De 18 a 24 años 73% 27% 49,7% 23,3% Educación superior y doctorado Secundaria de 2ª etapa y postsecundaria no superior De 25 a 64 años 54,1% 45,9% 19% 35,1% De 65 y más años 20,1% 79,9% 9,5% 10,6% Nivel de formación en Extremadura en 2024 por grupos de edad Preescolar, primaria y secundaria de 1ª etapa Educación secudaria o superior De 25 a 64 años De 18 a 24 años 54,1% 73% 45,9% 27% 19% 35,1% 49,7% 23,3% Educación superior y doctorado Secundaria de 2ª etapa y postsecundaria no superior De 65 y más años 20,1% 79,9% 9,5% 10,6% Nivel de formación en Extremadura en 2024 por grupos de edad Preescolar, primaria y secundaria de 1ª etapa Educación secudaria o superior De 18 a 24 años De 25 a 64 años De 65 y más años 73% 54,1% 20,1% 27% 45,9% 79,9% 49,7% 23,3% 19% 35,1% 9,5% 10,6% Educación superior y doctorado Secundaria de 2ª etapa y postsecundaria no superior

Los jóvenes extremeños estudian cada vez más y pocos se conforman con completar solo la primera etapa educativa (preescolar, primaria y primera etapa de secundaria). El 73% de los extremeños entre 18 y 24 años ha completado la educación secundaria o está cursando educación superior.

EEn los grupos de mayor edad aumenta el porcentaje de quienes se quedaron en la primera etapa educativa, especialmente entre los mayores de 65 años.

Aun así, la región no se encuentra entre las comunidades con mayor nivel educativo. Las que presentan una mayor proporción de jóvenes (18 a 24 años) que permanecen únicamente en las etapas básicas son Murcia (33,7%), Islas Baleares (32,7%) y Andalucía (27,7%). En cambio, las comunidades con mayores tasas de educación superior son País Vasco (14,6%), Cantabria (16,5%) y Navarra (18,8%).