El 34% de los extremeños consideran que la región está igual que hace dos años y medio, según el CIS Guardiola es la líder mejor valorada aunque su gestión es calificada como regular por el 37,8 de los encuestados, un 7% de los cuales decidirá su voto el día de las elecciones

El estudio preelectoral del CIS, con algo más de 2.000 encuestas, es uno de los más amplios que se han hecho para unas elecciones autonómicas, Sus conclusiones principales son el triunfo del PP, pero sin aumentar de forma significativa sus resultados de 2023, ya que le atribuye, en la horquilla más alta, 29 escaños frente a los 28 que logró hace dos años y medio. Eso sí, esta vez ganaría en votos por segunda vez en la historia del PP. Las otras notas más llamativas son el retroceso importante del PSOE, que podría quedarse en 22 o menos diputados (19 en la horquilla baja) cuando hace dos años consiguió 28, y el ascenso de las minorías, tanto de Vox, que duplicaría el porcentaje de votos y diputados (ahora tiene 5 y se le da entre 10 y 12) y Unidas por Extremadura, que pasará de 4 a entre 6 y 7.

Asimismo, los extremeños solo aprueban como líder en valoración y conocimiento a María Guardiola, actual presidenta de la Junta. Por debajo del cinco, pero como segunda posición aparece la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. A más distancia se sitúa Miguel Ángel Gallardo, que encabeza la candidatura socialistas, y luego Óscar Fernández, que se estrena como candidato de Vox, ambos por debajo del cuatro.

Pero además de la intención de voto y la correspondiente adjudicación de escaños, el trabajo del Centro de Investigaciones Científicas también recoge otras conclusiones de interés como que el 34,3% de los extremeños considera que la situación general de Extremadura es igual respecto a hace dos años y medio, el 32,7% la ve peor o mucho peor y el 31,6%, mejor o mucho mejor.

Preguntados además sobre la gestión concreta del Gobierno de Extremadura durante este período de tiempo, la mayoría la califica de regular (un 37,8%), buena o muy buena el 35,7% y mala o muy mala el 25,9%.

Sobre los principales problemas que según los ciudadanos tiene la comunidad autónoma, la lista está encabezada con bastante diferencia por el paro (19%), ello a pesar de que Extremadura se encuentra en mínimos en cifras de desempleo; las infraestructuras (15%) ocupan el segundo lugar y, a más distancia, aparecen la sanidad (7,8%) y la vivienda (6,3%). Los problemas relacionados con la juventud (3,2%), la inmigración (1,3%) o la educación (0,3%) se encuentran en niveles de preocupación bajos.

De otro lado, el 74% de los encuestas reconoce que son los temas propios de Extremadura los más importantes para decidir su voto.

Igualmente, el interés con el que se están siguiendo las noticias de las elecciones dle 21-D se reparte entre un tercio que responde que con bastante y otro tercio que dice que con poco.

Por otra parte, el 73% de los encuestados por el CIS aseguran que irán a votar con toda seguridad el próximo 21 de diciembre. Asimismo, más de la mitad, el 58%, da por hecha la victoria del PP, por un 20,7% de los que opinan que ganará el PSOE, aunque la diferencia se estrecha cuando se responde quién le gustaría que ganara (un 34% frente a un 27% a favor de los populares).

Por otro lado, algo más de la mitad del electorado, el 52,7%, ya tiene decidido su voto, aunque llama la atención de que el 6% reconoce que lo decidirá durate la jornada de reflexión y un 7% que lo hará el mismo día de la votación.

Asimismo, llama la atención que al ser preguntados los extremeños sobre a qué partido votaría para el Parlamento español esta vez se impone el PSOE, con el 28,8%, cuatro puntos más que el PP. Vox lograría el 18,9% y Podemos quedaría lejos de sus resultados en Extremadura, un 2,7%.

