Los extremeños ahorrarían 6,35 millones con la deducción por gastos de mascotas

La nueva deducción extremeña por gastos veterinarios de mascotas tendrá un impacto de 6,35 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno regional. La ... medida forma parte del proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 y, en caso de aprobación, tendría vigencia el 1 de enero. De ser así, podría aplicarse en la próxima campaña de la renta, que tendrá lugar en primavera.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció en junio en el debate sobre el estado de la región una nueva deducción autonómica en el IRPF del 30% de los gastos veterinarios generados por mascotas, con un límite de 100 euros al año. Murcia aprobó una medida muy similar un mes después, en julio, con lo que se convirtió en la comunidad pionera en esta materia. Pero la propuesta de Extremadura va un poco más allá.

La propuesta se recoge en el proyecto de ley de Presupuestos para 2026. El texto recoge que los contribuyentes extremeños podrán aplicar una deducción del 30% de las cantidades satisfechas en concepto de gastos por servicios veterinarios derivados de la tenencia de animales de compañía o de perros de asistencia (como los adiestrados para personas con discapacidad visual). Esta última categoría supone una novedad.

El importe máximo será de 100 euros por declaración, incrementándose hasta un máximo de 200 euros en perros de asistencia. La base de la deducción estará constituida por las cantidades justificadas mediante la correspondiente factura expedida por profesional o centro veterinario legalmente autorizado.

La Junta sigue lo recogido en la Ley de bienestar animal y entiende por animal de compañía cualquier ejemplar doméstico o silvestre en cautividad, mantenido por el ser humano, principalmente en el hogar, siempre que se pueda tener en buenas condiciones de bienestar y que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones. Perros, gatos y hurones, independientemente del fin al que se destinen o del lugar en el que habiten o del que procedan, están dentro de este grupo.

Para aplicar la deducción será necesaria la inscripción en un registro oficial, o en el caso de los perros de asistencia que forme parte de la unidad de vinculación. Asimismo, la suma de la base imponible general y del ahorro del contribuyente no puede pasar de 30.000 euros en tributación individual o 55.000 euros en conjunta.

La memoria económica que acompaña al proyecto de cuentas de 2026 señala que para estimar el impacto de la medida se ha partido de los datos publicados sobre gastos en servicios veterinarios por hogar, número de hogares con mascotas y número de perros de asistencia en la comunidad. Estos datos se han trasladado a la estadística autonómica del IRPF, obteniendo el número de potenciales beneficiarios. Por último, se ha calculado la deducción media por declarante teniendo en cuenta el gasto medio por hogar y el porcentaje de deducción y la cuota íntegra autonómica. Con ello, se espera generar un ahorro para estas familias de 6,35 millones de euros. Una cifra que puede parecer elevada, pero hay que tener en cuenta que, y sólo en el caso de los perros de compañía, se calcula que hay 685.000 en la región, según las cifras que manejan los colegios de veterinarios.

Deducciones autonómicas

La deducción por gastos veterinarios no es la única medida fiscal recogida en el proyecto de cuentas para el próximo año. Como también anunció Guardiola en el debate sobre el estado de la región, la Junta elevará el límite exigido para optar a determinadas deducciones autonómicas. Con ello, se ampliará el número de posibles beneficiarios.

Este cambio afecta a todas aquellas deducciones en vigor que establecían un tope de base imponible para su aplicación, ya sea en tributación individual o conjunta. Ahora pasan a ser de 30.000 euros en el primer caso y 55.000 en el segundo.

El impacto varía, ya que en algunos casos el límite estaba en 19.000 euros para tributación individual y 24.000 en conjunta (lo que limitaba considerablemente el número de beneficiarios), mientras que en otras ya estaba situado entre 28.000 y 45.000 euros, respectivamente.

La medida afecta a las deducciones por partos múltiples, familiares con discapacidad, cuidados de menores de 14 años, contribuyentes viudos, compra de viviendas por jóvenes y víctimas de terrorismo, alquiler de vivienda, material escolar, residencia en localidades de menos de 3.000 habitantes y financiación de intereses por la compra de vivienda para jóvenes.

En estos dos últimos casos se introduce otro cambio. Desde el pasado año, las familias numerosas y las monoparentales con dos hijos que vivan en municipios de menos de 3.000 habitantes no tienen ningún límite de renta para acogerse a las citadas deducciones autonómicas. Pero esa medida no afectaba ni a la reducción por residencia en zonas rurales ni a la rebaja de intereses de hipoteca. Ahora se propone extender también ese beneficio a esas dos deducciones.

El impacto económico de la ampliación de los límites de renta es modesto, según la estimación del Gobierno regional. Con esta medida se elevará el número de perceptores, pero hay deducciones con poco peso, como la de material escolar, que apenas supone 15 euros por hijo en etapa de escolarización obligatoria. La memoria económica cita un ahorro de 1,2 millones.

La elevación de los límites de renta en las deducciones autonómicas del IRPF también se traslada a otras dos figuras tributarias en las que estos valores se emplean como referencia, con un impacto estimado de 590.000 euros. Se trata del impuesto de donaciones, para la entrega de dinero, un solar o de una casa para la constitución de la vivienda habitual para menores de 36 años; y para acogerse a los tipos más bajos en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y de actos jurídicos documentados (AJD). En este caso, además, se eleva a 200.000 euros el valor máximo de la vivienda para poder acogerse a estas rebajas.

Más de 20 millones de euros

Junto a esto, las cuentas de 2026 plantean mantener otras medidas de carácter fiscal que se han venido aplicando en los últimos años, como el tipo del AJD para viviendas medias. También permanece reducción del 75% del canon de saneamiento, lo que supondrá un ahorro de 4,5 millones para los contribuyentes.

Asimismo, la Junta conserva la rebaja del 50% o del 100% en determinadas tasas y precios públicos autonómicos, como la ITV de vehículos profesionales y la expedición de licencias de caza y pesca. Como novedad, la gratuidad de los centros de educación infantil de la Junta también llegará a partir del 1 de septiembre de 2026 a los alumnos de primer curso (0 a 1 años), con lo que abarcará a la etapa al completo (0 a 3 años). Todo esto supondrá un ahorro de 7,7 millones de euros para los contribuyentes.

Con todas estas medidas, el impacto estimado en las cuentas del próximo año es de 20,4 millones de euros.