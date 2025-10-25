HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El veterinario Marco Moruno, de la clínica Vía de la Plata de Mérida, examinando a un perro. J. M. ROMERO

Los extremeños ahorrarían 6,35 millones con la deducción por gastos de mascotas

El proyecto de Presupuestos de la Junta para el próximo año recoge rebajas fiscales por más de 20 millones de euros

Juan Soriano

Juan Soriano

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:51

La nueva deducción extremeña por gastos veterinarios de mascotas tendrá un impacto de 6,35 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno regional. La ... medida forma parte del proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 y, en caso de aprobación, tendría vigencia el 1 de enero. De ser así, podría aplicarse en la próxima campaña de la renta, que tendrá lugar en primavera.

