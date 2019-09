Los extremeños acuden con dudas a sus centros de salud por el sarampión Una enfermera pone una inyección. :: hoy El SES asiste a una reunión el jueves donde Sanidad marcará las líneas de la campaña de vacunación tras el aviso del ministerio ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 8 septiembre 2019, 08:57

«No tenemos aún ninguna información. Solo lo que se conoce por los medios de comunicación». Es la respuesta que se repite en los centros de salud extremeños ante el anuncio del Ministerio de Sanidad de la próxima vacunación del sarampión a los nacidos a partir de 1970.

HOY se acercó a preguntar a uno de los ambulatorios más concurridos de Badajoz, donde contestaron que aún son pocas las personas que han preguntado por esta vacuna. Pero comienzan a extenderse las preguntas sobre una campaña que aún no queda clara.

Se cumple hoy una semana desde que la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, aconsejó a los nacidos entre 1970 y 1980 que se vacunen si no están seguros de haber recibido las dosis necesarias o no han pasado la enfermedad. Esto es, a los que tienen entre 40 y 50 años. La información aparecía en un comunicado del Ministerio de Sanidad, pero no se aclaró cómo deben proceder los ciudadanos para recibirla.

Carcedo recomendó este miércoles acudir al médico de cabecera para comprobar el historial médico. Aunque en los centros de salud carecen de información sobre esta campaña. En el teléfono de cita previa del SES, por su parte, remiten también al centro de salud.

Desde el SES indican que el próximo 12 de septiembre se va a celebrar una comisión de salud en Madrid con representantes de todas las comunidades autónomas. En ella marcarán las líneas sobre esta campaña. Así que hasta el jueves no habrá más información.

El SES informa, como el resto de comunidades, que se adhieren a lo dispuesto por el Ministerio.

Sanidad aprobó en julio un calendario de vacunación acelerado. Este documento de trabajo sostiene que se debe vacunar contra el sarampión con la triple vírica a toda la población nacida a partir de 1970. «Se recomienda la vacunación en personas nacidas en España a partir de 1970 sin historia de vacunación documentada y en personas no nacidas en España y sin documentación de vacunación previa», recoge el documento.

Esta recomendación responde a que los últimos brotes de sarampión en España muestran un mayor número de casos en las personas nacidas entre 1970 y 2000.

Sin embargo, España se mantiene con el estatus de país libre de sarampión mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una alerta estos días. Esta avisa en un informe del rápido avance del sarampión en Europa, con el rebrote de la enfermedad en cuatro países en los que se consideraba erradicada: Reino Unido, Albania, Grecia y República Checa.

Actualmente, la vacuna del sarampión se administra en Extremadura en el calendario oficial y cuenta con dos dosis. La primera dosis al cumplir el primer año, y la segunda, a los cuatro años de edad.