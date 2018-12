Un extremeño contra los piratas somalíes En el buque Martinengo, el oficial pacense se despide del comandante italiano al tomar el mando de la fuerza, el pasado mes de agosto :: hoy El contralmirante Pérez de Nanclares, de Badajoz, acaba de dirigir a la fuerza naval europea en el Índico ANTONIO J. ARMERO Cáceres Domingo, 30 diciembre 2018, 09:19

La última vez que un grupo de piratas somalíes atacó una embarcación en el océano Índico, el hombre encargado de dirigir la operación para evitar el asalto y detenerles era el nieto de Luciano Pérez de Acevedo Ortega, secretario de la Diputación Provincial de Badajoz en los años cuarenta. Desde agosto hasta hace unos días, el contralmirante Alfonso Pérez de Nanclares y Pérez de Acevedo (Badajoz, julio de 1957) ha vivido en el buque de asalto anfibio Castilla. O sea, en el mar, como a él le gusta y como tantas veces hizo su padre, también oficial de la Armada. Recién llegado de su misión internacional, el militar extremeño echa la vista atrás, recuerda los episodios vividos, alguno bastante tenso, y define el último año y medio de su vida como «una experiencia extraordinaria».

UNA VIDA EN LA ARMADA 1984 Obtiene el grado de alférez de navío, tras cinco años en la Escuela Naval Militar. 1987 Asciende a teniente de navío y es destinado al 221 escuadrón de aviones de patrulla marítima P-3 Orión del Ejército del Aire, como coordinador táctico. En 1991 se hace especialista en comunicaciones navales y pasa al Centro de Evaluación para el Combate como instructor. 1994 Jefe de comunicaciones en el Estado Mayor del grupo Alfa, a bordo del portaaviones Príncipe de Asturias. En 1995 asume el mando del patrullero Ordóñez. Como capitán de corbeta, fue jefe de sección en varios estados mayores, mandó el patrullero Serviola y fue segundo comandante de la fragata Canarias. Tras ascender a capitán de fragata, fue jefe de logística y de operación en el Estado Mayor del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (SPMARFOR). Después, asumió el mando de la fragata Santa María. 2011 Asciende a capitán de navío y le nombran jefe del Estado Mayor de SPMARFOR. En 2012 pasa a ser comandante del buque de asalto anfibio Galicia. 2014 Jefe de la sección de planes estratégicos en la división de planes del Estado Mayor de la Armada (EMA). Un año después asciende a contralmirante y le designan jefe de la división de Operaciones en el EMA, para después ser nombrado comandante del grupo de Acción Naval 1, con sede en Ferrol. 2017 'Deputy Commander' (Segundo comandante) del cuartel general de la operación Atalanta, en Norwoth (Reino Unido).

Casado con Isabel Fernández de la Llama, padre de cuatro hijas y abuelo de dos nietos y otro que viene en camino, el marino pacense ha sido el oficial al mando de la operación Atalanta, que la Unión Europea desarrolla en el océano Índico para luchar contra la piratería. Este liderazgo es el punto culminante a una carrera profesional llena de experiencias en fragatas, buques y patrulleras, y que es el resultado de una vocación heredada de su padre, al que define como «un hombre excepcional». «Tuve la suerte de conocer cómo era la vida de un oficial de la Armada, y evidentemente, me gustó mucho», evoca Pérez de Nanclares, que estudió dos años de Bachillerato en Badajoz, en el Instituto Zurbarán y en Los Merinos.

En el cuartel general británico

En 1979 ingresó en la Escuela Naval, de la que salió cinco años después como alférez de navío, categoría con la que sirvió en los buques Marqués de la Ensenada y Recalde. Desde entonces hasta hoy hay una sucesión de ascensos y destinos que dan forma a un currículum extenso, con varios momentos claves. Uno de los últimos es su nombramiento el año pasado como 'Deputy Commander' (Segundo comandante) del cuartel general de la operación Atalanta, en Northwood (Reino Unido).

Ejerció el cargo hasta el pasado verano, cuando fue designado para tomar el mando de la fuerza naval que la Unión Europea desplegó en el Índico hace diez años, tras una escalada de ataques a embarcaciones en aguas de Somalia. En el año 2011 se registraron más de cuarenta buques mercantes secuestrados por los piratas, y unas setecientas personas fueron tomadas como rehenes. Ahora, la realidad es muy distinta. La acción militar ha permitido que en los dos últimos años no se haya registrado ningún secuestro. Aunque sí intentos, algunos de ellos vividos desde cerca por el contralmirante extremeño.

«Ha sido una experiencia extraordinaria», resume el oficial, que ha liderado el despliegue desde el buque de asalto anfibio Castilla

«El primer episodio -relata- ocurrió en noviembre del año 2017, cuando estaba en Reino Unido y recibimos información sobre un ataque a unos trescientos kilómetros de la costa somalí. Los piratas intentaron asaltar un barco pero no lo consiguieron, y se fueron a por otro, esta vez un pesquero con tripulación española, que también consiguió rechazar el ataque. Reaccionamos rápidamente, desplegando en la zona un avión de patrulla marítima, que por cierto era español, que localizó a la embarcación atacante, mientras la fragata italiana que en esos momentos era el buque insignia de la fuerza se dirigía a toda velocidad a la zona, lanzaba su helicóptero para relocalizar la embarcación y después apresaba a los piratas». «Fueron momentos tensos que viví desde el centro de operaciones en Nortwoth, y más habiendo una tripulación española en peligro», rememora el contralmirante, que volvió a vivir una situación de riesgo el pasado mes de octubre. «Se recibió información del ataque a un buque mercante -evoca-, y mediante un avión de patrulla marítima, mientras el buque Castilla iba hacia la zona, detectamos una ballenera implicada. El Castilla estaba bastante lejos de la zona del intento de asalto, y cuando llegamos, la estuvimos buscando durante unos diez días. Al final encontramos la ballenera fondeada cerca de una playa perdida de la costa de Somalia. Esa misma noche nos acercamos a ella y pudimos confirmar que era la del ataque fallido, pero como los piratas no estaban a bordo, la remolcamos a aguas libres, desembarcamos todo lo que pudiera contaminar y la destruimos para que no pueda volver a ser utilizada para cometer delitos».

El modo de encarar este tipo de situaciones es algo para lo que Pérez de Nanclares y las tripulaciones de la fuerza naval europea se preparan cada mañana, según explica el militar pacense. «En el día a día en el Castilla, que es un barco con muy buenas capacidades y diseñado para mandar en la mar, incluía dos reuniones diarias con mi Estado Mayor, para planear las operaciones a desarrollar y decidir las órdenes a transmitir a las distintas unidades de la fuerza naval europea». Todo este operativo se coordinaba desde el cuartel general británico y desde el mando de operaciones en Madrid.

El trabajo en tierra

Esto en cuanto al aspecto puramente naval, pero «la operación Atalanta es mucho más», advierte el oficial extremeño. «Mi trabajo incluía reunirme con los almirantes de otras fuerzas para coordinarnos, también con autoridades del gobierno federal somalí o de los estados federados, para intentar ayudarles en sus esfuerzos por mejorar la seguridad marítima en sus aguas, y también con los responsables de las muy escasas fuerzas de policía marítima de Somalia».

«No me he aburrido», concluye Pérez de Nanclares, que recuerda también sus visitas a dos antiguos enclaves piratas, «para hablar con sus alcaldes, con los 'elders', que son los ancianos que en estas sociedades tienen bastante que decir, y también con las representantes de las mujeres». Encuentros con un doble objetivo: «Conocer de primera mano sus necesidades e intentar recopilar información sobre posibles grupos de piratas».

En definitiva, tareas que han dado forma a una experiencia «magnífica», primero en el cuartel general de Nortwoth y luego a bordo del buque Castilla. «En nuestra carrera, conforme asciendes en el escalafón es más fácil navegar entre papeles que mandar en la mar, así que una misión así es una gran oportunidad para cualquier marino», resume el contralmirante extremeño, que mantiene familia en Badajoz, ciudad a la que afirma que le encanta volver. «Tengo unos recuerdos fenomenales de mis años allí -rememora-. De lo bien que me lo pasaba con mis primos y mis amigos. Teníamos una pandilla estupenda. Nos reuníamos en el parque de Castelar. Fueron muy buenos tiempos».