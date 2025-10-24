El extremeño Pedro Porro se une a la tendencia de las gafas de Marcos Llorente «A mí también me gusta cuidar el mínimo detalle»

Bajo la justificación de proteger los ojos de la luz «nociva» de las pantallas, Marcos Llorente ha puesto de moda de nuevo entre los jugadores las gafas con cristales amarillos, tendencia a la que se ha sumado también el jugador donbenitense Pedro Porro.

Así lo comentaba en la última entrevista que ha realizado para El Larguero, entre otras preguntas realizadas referentes a su posible puesto en la selección española en el próximo Mundial de 2026.

Para empezar, el jugador lateral hablaba de la calidad de los jugadores españoles y mostraba optimismo hacia el futuro. «Simplemente, es trabajar y aprovechar tu oportunidad al máximo» afirma el jugador.

«De la Fuente sabe que voy a estar ahí siempre. No es fácil entrar y salir de las listas porque cuando te ves bien, vuelves a estar fuera, si llega la oportunidad intentarlo al máximo» comentaba Pedro Porro sobre la situación de las listas de la selección.

Hablaba también sobre la admiración que sentía por Dani Carvajal con el que competirá por este puesto de lateral para el Mundial «Carvajal siempre ha sido un referente para mí». Sin embargo afirmaba que esta vez se siente con mucha más confianza que antes que cuando entraba y salía, al tener ahora continuidad en el equipo.

Las gafas amarillas de Llorente, nuevo imprescindible de Pedro Porro

«Ser el mejor jugador te conlleva cuidar el mínimo detalle, sabía que tenía que mejorar defensivamente si quería ser el lateral derecho de la selección, el lateral derecho de mi propio equipo», explicaba Porro.

A su vez ha hablado de como este cuidado al detalle es algo importante que llevar a rajatabla y que hay detalles que imita de Llorente «yo también tengo mis cositas, pero no las saco a la luz...» haciendo referencia a unas gafas con lentes rojos confirmando que «son las mismas gafas que usa Marcos Llorente». A su vez afirmaba que sigue las tendencias de Llorente «intento cuando tengo tiempo seguir la filosofía de Marcos porque a mí me gusta también cuidar el mínimo detalle».

