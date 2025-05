El extremeño Juan Serna recibe el Premio Nacional de Medio Ambiente

J. López-Lago Lunes, 6 de junio 2022, 13:27 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

En la portada de su blog personal, al que llama 'El rincón de Juan Serna', ya asoman sus desvelos: «Me preocupan los temas agroalimentarios, ambientales y la cultura rural». Esa declaración de intenciones y la perseverancia aplicando su filosofía desde hace décadas han llevado a este extremeño (Don Benito, 1947) a ser merecedor del Premio Nacional de Medio Ambiente que concede el Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico. El galardón le ha sido entregado hoy lunes en el salón de actos del ministerio, en Madrid, por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según ha contado a HOY esta mañana, supone un premio «inesperado porque no me han dado un premio en mi vida ni los he necesitado», pero espera que sirva para poner sobre la mesa temas que deberían importar a todos los extremeños. «A veces no valoramos la dehesa y el monte que tenemos, de los que además Extremadura tiene a los mejores conocedores, o la ornitología con el turismo que genera», ha dicho. Además, piensa que las nuevas tecnologías deben servir para atraer «jóvenes y no tan jóvenes» a una región donde se están despoblando muchos municipios y cree que ahora es el momento de poner remedio. «Extremadura expulsó a su población hacia las grandes urbes y ahora, con la pandemia, se ha visto el valor que tiene la vida en los pueblos», ha señalado.

Serna tampoco rehúye los temas relacionados con el ecologismo que en ocasiones dividen a los extremeños y las administraciones. «Me parece muy bien lo de la factoría de baterías que se acaba de anunciar. Dicho esto, dedicarse a la minería en el costado mismo de una ciudad como Cáceres, de las más bonitas del mundo, me parece una aberración. Ya lo pueden vestir como quieran, que si ya no es una extracción a cielo abierto o lo que digan«.

Sobre la polémica del complejo de ocio de Valdecañas también tiene su opinión. «Fue otra aberración porque no puede ser que la misma Adminstración que propone la protección de esa zona se salte a la torera la ley, así que creo que esta sentencia debe servir de lección, aunque otra cosa son las consecuencias de levantar todo esto que ya está construido, que puede ser negativo para el medio ambiente», ha dicho este dombenitense que reside en Villanueva de la Serena y que también ha aprovechado para declararse partidario de la fusión entre ambos municipios.

Consejero en el primer gobierno de Ibarra

Con esta edición de 2022, el MITECO ha retomado estos prestigiosos galardones, anteriormente denominados 'Premios Nacionales de Medioambiente', que se convocaron durante más de veinte años, entre 1986 y 2009 y luego fueron interrumpidos. La nueva convocatoria reconoce a personas físicas y jurídicas que han destacado en las categorías: 'Lucas Mallada, de Economía y Medioambiente', 'Félix Rodríguez de la Fuente, de Conservación de la Naturaleza' y 'María del Rosario Heras, de Energía'. En el caso de Juan Serna, ha sido su trayectoria la que le ha hecho merecedor de un premio extraordinario.

Pionero del ecologismo y el sindicalismo agrario, activista antinuclear, Juan Serna fue el primer consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, cargo que ostentó entre 1983 y 1986 durante el primer gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. También ha sido presidente nacional del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica y se hizo muy conocido como coautor del libro 'Extremadura saqueada' (ed. Ruedo Ibérico), que en 1978 ya exponía debates que aún siguen vigentes, como anteponer el desarrollo o el progreso a cualquier precio.

En la actualidad dirige 'Cuadernos extremeños para el debate y la acción' que, en palabras de la exministra Cristina Narbona, admiradora de su trabajo, «ponen en valor numerosos ejemplos concretos de actividades económicas con impacto positivo desde el punto de vista social, ambiental y territorial». Según ha dicho a HOY esta mañana Juan Serna, «espero que el galardón dé difusión a esta publicación en la que intervienen unos 40 expertos a los que les preocupa España y Extremadura y a la que nos auguraban solo uno o dos números, pero ya vamos por el nueve».

Premio a Global Nature

Por otro lado, la Fundación Global Nature ha recibido el premio 'Félix Rodríguez de la Fuente, de Conservación de la Naturaleza'. Este premio reconoce la actividad, creadora, investigadora, técnica, científica, educativa, social o divulgativa que representa una contribución relevante para la conservación de la biodiversidad española y el uso sostenible del patrimonio natural de España. Y se da la circunstancia de que Global Nature recibió el pasado día 3 el premio «Candil de la Dehesa 2022» que otorga el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, en Cáceres, un nuevo reconocimiento a la labor de la entidad que, en este caso, lleva añadido el imprescindible valor del trabajo con el territorio.

La técnica Ana Martínez fue la encargada de recogerlo. «La Fundación está presente en toda la península pero Extremadura es uno de sus territorios de origen. Aquí trabajamos desde hace 30 años en la conservación de las dehesas, y eso pasa por recuperar, mantener y apoyar prácticas agrícolas y ganaderas, que además de generar biodiversidad, logran un desarrollo económico y generan valor social en las zonas rurales donde se ubican», explicó.