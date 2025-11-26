HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El extremeño Francisco Sabido Martín, nombrado director general de cuentas del INE

P. Calvo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:30

El extremeño Francisco Sabido Martín fue nombrado este martes por el Consejo de Ministros director general de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sabido es cacereño, licenciado en Matemáticas en la especialidad de Estadística por la Universidad de Extremadura y desde 2020, funcionario de carrera del grupo A. Entre septiembre de 2008 y julio de 2011 fue director general de Coordinación Económica de la Juntay ocupó la dirección del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).

Además, ha trabajado como responsable de determinados agregados económicos en el puesto de consejero técnico del departamento de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística, específicamente del área de Cuentas Regionales entre 2002 y 2008.

Como experto de corto plazo del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde febrero de 2014, ha participado en misiones de asistencia técnica, ayudando a elaborar la contabilidad trimestral de Angola y Etiopía, la contabilidad regional de Guatemala, a estimar las tablas 'input' 'output' de República Dominicana, El Salvador o Panamá, y a retropolar las series económicas de Honduras, según han informando desde Moncloa tras el Consejo de Ministros.

Igualmente, como consultor del Banco Mundial desde septiembre de 2024 ha participado en misiones de asistencia técnica para estimar las cuentas regionales de Paraguay, una tabla 'input' 'output' para Guinea Ecuatorial y la evaluación de las cuentas nacionales de Bolivia.

