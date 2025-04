Un extremeño en defensa del hielo ártico

Lunes, 27 de febrero 2023, 07:39 Comenta Compartir

Siendo extremeño lo esperable es difundir la dehesa o el jamón ibérico, pero al pacense José Trejo lo que le cautiva es el frío, por eso el hielo que se derrite lo ha convertido en su causa. Trejo trabaja durante los veranos en Groenlandia y navega a menudo entre icebergs, un paisaje helado que al principio, cuando se instaló en una casita de madera de color verde en Nanortalik por primera vez en 2011, le pareció bello y sobrecogedor por el tamaño descomunal que tenían lo que él llama «monumentos flotantes». Pero con los años han ido menguando o desapareciendo, lo que ha hecho saltar sus alertas.

Aficionado a la fotografía, el extremeño decidió ir retratando esas gigantescas montañas de hielo que rodean su destino veraniego habitual, el gélido Mar del Labrador, al sur de la inmensa isla de Groenlandia.

Ahora ha ordenado esas imágenes para aportar una prueba más de que existe un cambio climático que amenaza al planeta y de paso ayudará a la asociación ELA Extremadura, que se encarga de difundir esta enfermedad degenerativa. Por eso, cada una de sus imágenes en gran formato se venderán a los interesados para destinar a lo recaudado a la investigación de la ELA.

«El proyecto se llama 'En la piel del hielo', pero más que una exposición es una inquietud. Quiero que sea un despertar de conciencias», explica un día antes de revisar las 32 imágenes en gran formato que el próximo jueves, 2 de marzo, expondrá en Badajoz en el concesionario Centrowagen, marca que le ha patrocinado sus últimas aventuras polares.

Mérida el 13 de marzo y Don Benito el 13 de abril también contarán con la presencia de José Trejo y sus imágenes de hielos flotantes, glaciares y grietas. La muestra la completan seis vídeos en bucle que ayudan a entender el proyecto y, cada uno de los días de la inauguración, su punto de vista más el coloquio que surja sobre qué está pasando en estas latitudes.

«Cuando en 2011 me presenté por primera vez en Groenlandia y veía aquellos muros de hielo los creía inamovibles, pero a finales de septiembre notaba que habían retrocedido. Verano tras verano los he estado grabando y fotografiando y divulgaba esas imágenes por las redes o en mi blog del HOY 'Un extremeño en el Ártico'. Eran fotos comparativas como prueba del retroceso de los glaciares en el sur de Groenlandia. El exceso de CO2 es lo que provoca el calentamiento global, pero al Ártico le afecta cuatro veces más. Estos glaciares están en recesión y eso quiere decir que ya no recuperan el hielo que ganan en el invierno. Se debe a que ya hay días del año con temperaturas positivas (...) «No quiero hablar del problema que veo a bocajarro porque la gente se pone a la defensiva y huye sino exponer que la belleza se está diluyendo».

El problema –y sobre esto abundará en sus conferencias– es que quienes viven allí empiezan a estar afectados por el calentamiento del agua. «Su existencia está en peligro porque el camarón, al subir medio grado la temperatura del agua, se va a otras aguas más al norte y arrastra a la cadena trófica. Detrás va el pescado, luego la foca, la ballena,... antes se veían estos cetáceos pasar por delante de una población que había construido un hostal cuyo reclamo es que desde la ventana se avistaban las ballenas, pero me dicen preocupados que estas ya no pasan. El pueblo tenía 350 habitantes y hoy tiene 150 porque la industria pesquera se vino abajo», relata.

Once años en Groenlandia

Trejo es personal civil de la base aérea de Talavera la Real, pero entre junio y septiembre hace ya once años que viaja a Groenlandia para trabajar como coordinador de logística de una empresa de viajes que atrae turistas a estas tierras heladas donde apenas hay carreteras y hay que moverse por el mar.

Otra anécdota que ilustra los cambios que viven en esta colonia danesa tiene que ver con una vivencia propia en 2013 cuando estaba acampado con un grupo de turistas a la espera de cruzar navegando un fiordo al día siguiente. «Vino la policía a ver qué hacíamos porque vecinos de la localidad de Narsaq estaban viendo destellos en el cielo y pensaban que estábamos tirando cohetes. En realidad eran los rayos de la primera tormenta que veían en su vida y se generó porque sube la temperatura del agua».

«Por contra –prosigue– la vida para ellos se está volviendo más llevadera, con momentos de sol, un clima menos severo», apunta Trejo, que destaca el optimismo de algunos groenlandeses porque el deshielo les permite explorar sitios en busca de recursos naturales que antes estaban tapados.

Todo este tipo de historias y el debate que generen recorrerán Extremadura a través de los concesionarios Centrowagen de Badajoz, Mérida y Don Benito. Después, en fechas por determinar, 'En la piel del hielo' pasará por Olivenza, Almendralejo y Guareña gracias a la Diputación Provincial de Badajoz antes de recorrer otras capitales de España.

De momento, Trejo se limita a mostrar lo que ha visto y documentado. Pero habrá más. Ha creado la asociación Geográfica Explora cuyo fin es promover y difundir proyectos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, la cual asegura que atraerá proyectos muy interesantes a partir del próximo año.

