Las extremeñas musulmanas se reivindican: «Tomamos decisiones por nuestra cuenta»

«Yo he ido donde he querido, he estudiado donde he querido, a mi marido lo he elegido yo y el hiyab me lo he ... puesto cuando he querido yo. He tenido todas las libertades». Quien habla es Fdila Hbaidi, de 29 años, y profesora de Religión Islámica en los dos colegios de Jaraíz de la Vera.

Es una de las extremeñas que esta semana ha acudido al Parlamento Europeo por iniciativa del catedrático de Derecho Eclesiástico de la UEx Jaime Rossell e invitadas por el eurodiputado socialista Ignacio Sánchez Amor. El objetivo de este encuentro es que 16 mujeres musulmanas conocieran de primera mano las instituciones europeas. Asistieron a una sesión de la comisión de derechos de la mujer e igualdad de género del Parlamento. «Quería que pudieran venir a conocer las instituciones europeas, que entendieran que Europa es la casa común de los ciudadanos y que cuando volvieran lo contaran a las personas con las que tienen contacto», explica Rossell. Es un paso más para favorecer la integración en la sociedad extremeña, de la que muchas forman parte desde que eran niñas. Seis son hoy profesoras, otras estudian sus carreras universitarias. Pero todas son líderes dentro de sus comunidades y el espejo en el que pueden mirarse las niñas musulmanas. Y cuyo reflejo sirve para romper los prejuicios del resto de los extremeños. «Quería que pudieran venir a las instituciones para que entendieran que Europa es la casa común de los ciudadanos» Jaime Rossell Catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Extremadura Como hace Fatima Ezzahra, de 24 años y vecina de Jaraíz de la Vera, aunque ahora vive en Madrid. Cursa el máster de Relaciones Internacionales de la Universidad Antonio de Nebrija, tras acabar su licenciatura en Derecho en la UEx. Ya tiene en su curriculum las prácticas en un despacho de abogados y otras en la embajada española en Rabat. Su objetivo más inmediato es conseguir una beca para trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Acostumbrada a poner el dedo en la llaga, si se le pregunta por qué es una de las pocas que no lleva velo, responde que si una musulmana lo lleva le preguntan quién le ha obligado a ponérselo. Pero que si no lo viste, tiene que explicar por qué no lo hace. «Ser religioso no significa demostrarlo», añade Sara Boulkhair, estudiante de Administración y Dirección de Empresas en la UEx. Fatima Ezzahra dice que, sin llevar el hiyab, ha sentido el racismo. «Cuando llegas a entregar un NIE y no un DNI, las caras cambian, la forma de atenderte cambia. O cuando en la clase leen la lista y tu apellido, ya te identifican de una manera. Ya estás siendo tratado de otra manera. Puede que solo lo haya sufrido yo». Ampliar Delegación de musulmanas extremeñas en el hemiciclo del Parlamento Europeo, con Ignacio Sánchez Amor y el catedrático Jaime Rossell. R. R. El camino es largo para todas. Fatiha Talha Yaala es hoy una mujer risueña. Aunque se acuerda cómo lloraba con 8 y 9 años, cuando recién llegada de Marruecos, acudió a un colegio de Talayuela sin entender ni una palabra de español. Y recuerda, también, cómo uno de sus profesores la llamó el primer día que la vio en su colegio, con el pelo cubierto. –¿Tu padre te obliga a ponerte el pañuelo? La misma pregunta que el resto de compañeras con hiyab recuerdan haber respondido. Saben que quien plantea la pregunta muestra interés y un cierto grado de protección. Pero, coinciden todas, se pusieron el pañuelo cuando quisieron. «Hay gente que obliga a sus hijas, pero nosotras también tomamos decisiones por nuestra cuenta», reivindica Fatiha Talha Yaala. En su contexto 11 colegios extremeños imparten Religión Islámica. Son los de El Ejido y Gregoria Collado (Jaraíz), El Pozón, Almanzor y Campo Arañuelo (Navalmoral), Gonzalo Encabo y Juan Güell (Talayuela), San Miguel Arcángel (Plasencia), Vetón (Majadas de Tiétar), Río Tajo (Saucedilla) y José Pavón (Casatejada). Además, los centros Gregoria Collado, Gonzalo Encabo y Juan Güell participan del programa Cultura Marroquí.

1.043 escolares estudian Religión Islámica en los centros extremeños, según Educación. Hay ocho profesores.

21.117 musulmanes residen en Extremadura, según el Observatorio Andalusí. De ellos, 14.365 viven en la provincia de Cáceres. Con 24 años, está recién graduada en Educación Primaria, con la especialidad en Audición y Lenguaje. Mientras encuentra un trabajo de lo suyo, trabaja en lo que le sale. Aunque a Fatiha, lo que le gustaría de verdad es montar un restaurante en Cáceres o Plasencia. Su sueño es ser su propia jefa guisando. Contra los tabúes, estas musulmanas extremeñas se presentan como mujeres autónomas que quieren estudiar y trabajar. Sin presiones de su entorno. «Casarme es secundario. Lo primero para mí ahora es formarme, tener estudios para tener un buen futuro y aportar algo a la sociedad», reflexiona Hayat Meziane, de 26 años y maestra de Islam en Talayuela. El 60% del alumnado de su centro es musulmán. Son 260 niños. «Casarme es secundario. Lo primero para mí es formarme, tener estudios para tener un buen futuro y aportar algo a la sociedad» Hayat Meziane Profesora de Religión Islámica en Talayuela Su sueño es compartido por Mariam Jaa Salam, de 24 años. Estudia el último curso de Educación Infantil, aunque su objetivo es cursar el máster para impartir Religión Islámica y otro relacionado con las emociones y el autonocimiento. Ella no puede presentarse a oposiciones porque no tiene nacionalidad. Es saharaui y solo cuenta con un título de viaje que únicamente le permite moverse por la Unión Europea. Esto se lo explicó ella directamente al eurodiputado Ignacio Sánchez Amor durante la visita al hemiciclo del Parlamento Europeo. Este le contestó que es un conflicto enquistado, que la situación es compleja y que España tiene una gran responsabilidad con el Sáhara. Las musulmanas extremeñas encuentran sus orígenes más allá de Marruecos. Fiza Afzal llegó hace más de diez años y nació en Pakistán, hoy es profesora en Plasencia y sueña con hacer una tesis doctoral sobre los delitos de odio. Cristina Infante vino al mundo en Cáceres hace 38 años en el seno de una familia cristiana. Por eso escuchó mucho eso de: «¿Tú estás loca? ¿Quién te ha comido el coco?» cuando decidió integrarse en la mezquita de Cáceres. Esta auxiliar de enfermería ha perdido algunos amigos y ha ganado en paz interior. Ampliar Cristina Infante, extremeña convertida al Islam, hace fotografías en el hemiciclo del Parlamento Europeo. R. R. Es un caso distinto al de sus compañeras de viaje, donde hay ejemplos de la segunda generación de inmigrantes en Extremadura. En los colegios del norte empiezan a notar un aumento de matrículas de niños recién llegados, lo que implica que más adultos llegan a trabajar. Así lo señala Noemí Muñoz, directora del colegio Ejido de Jaraiz de la Vera, donde el 25% del alumnado es musulmán y, por este motivo, fue invitada al viaje. «Desde hace dos años llegan más niños procedentes de Marruecos», explica. Por un lado, la situación económica ha empeorado en Marruecos y, por otro, se dan facilidades para reagrupamiento familiar. Muchos de quienes llegan a Jaraíz proceden de la zona próxima a Argelia. La frontera está cerrada, y eso ha perjudicado al comercio, lo que ha reducido el trabajo. Ese cierre de fronteras ha causado muchos problemas económicos, a los que se suma la inflación. Así que algunos deciden buscar suerte en Jaraíz y traer a la familia cuando tienen oportunidad. Los niños, explica la directora del colegio, llegan de nuevo sin hablar español, por lo que pueden escolarizarlos un curso inferior. «Desde hace dos años llegan más niños procedentes de Marruecos al colegio Ejido, de Jaraíz de la Vera» Noemí Muñoz Directora del colegio Ejido de Jaraíz de la Vera En los colegios del norte de la provincia de Cáceres se trabaja la integración y, con las clases de Religión Islámica, se lucha también contra los extremismos que, advierten, muchas de ellas, tiene más que ver con la cultura que con su religión. Por ejemplo, que los hombres tengan más libertad o, llevado al extremo, identificar a un musulmán con un terrorista. «Para mí, alguien que mata no es musulmán», zanja Fdila. «Hay gente que nunca ha conocido un musulmán y solo ve un terrorista en la tele. Como nunca ha tenido un contacto con el musulmán, se lleva la idea de que un musulmán es un terrorista», dice Fatiha Talha Yaala. Y eso no es así. Son prejuicios, advierten, que no tienen que ver con los preceptos de su religión y que ellas tratan de borrar en las aulas impartiendo Islam. «En Extremadura y en todos lados, cuando desconoces algo tienes estereotipos», dice Hayat Meziane. «La mujer musulmana es libre y si se propone algo, lo consigue».

