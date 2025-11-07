La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación

El Consejo Europeo de Investigación concede una de sus ayudas mejor dotadas, 10 millones de euros, a la científica extremeña Guadalupe Sabio (Badajoz, 1977), del ... Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), para el proyecto que lleva a cabo en busca de un fármaco capaz de proteger al corazón de la grasa perjudicial.

Coordinado por el CNIO, en el proyecto ADIPOhealth (Descifrando el papel del tejido adiposo en la salud y la enfermedad cardíacas) colaboran científicos de España, Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos, y recibe ahora por parte del Consejo Europeo un notable espaldarazo económico para avanzar en una investigación cuyos resultados ayudarán a entender la relación entre obesidad y cáncer, y contribuirán a adaptar los tratamientos antitumorales en las personas con obesidad.

El objetivo de la investigación que lidera la extremeña es descifrar cómo la grasa controla la salud de nuestro cuerpo. «Entender su lenguaje permitirá anticipar los riesgos de la obesidad y desarrollar nuevos tratamientos para prevenir y tratar sus enfermedades asociadas», afirma Guadalupe Sabio, Medalla de Extremadura en 2022.

Tal como recoge el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en la publicación en la que ha dado a conocer la ayuda europea, la quinta parte de la población española tiene obesidad, una enfermedad que eleva el riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes. Hasta hace poco se ha asumido que ese riesgo deriva del peso de su grasa, «pero eso no es así», asegura la investigadora extremeña, jefa del Grupo de Interacciones Metabólicas CNIO. «Lo que importa no es la cantidad de grasa sino su calidad y su buen funcionamiento. La grasa es un órgano cuyas células cumplen una función, y el riesgo aparece cuando no la realizan de manera adecuada. Sin embargo, aún no sabemos cómo se comporta la grasa y cómo influye eso en otros órganos y tejidos».

Para avanzar en el estudio, el Consejo Europeo de Investigación acaba de conceder los 10 millones de euros al proyecto ADIPOhealth, una colaboración internacional de seis años de duración, coordinada por Sabio, de los que tres corresponden al CNIO para descifrar cómo la grasa se comunica con el resto de nuestro organismo.

El logro alcanzado por la extremeña y su equipo es mayúsculo porque se trata de una convocatoria muy competitiva. De los 712 proyectos presentados, solo 66 han recibido financiación; serán desarrollados por grupos de investigación en 26 países europeos y también Estados Unidos.

Grasa disfuncional

El primer objetivo del proyecto ADIPOhealth es identificar los cambios que se producen en la grasa disfuncional, la que no funciona bien y puede desencadenar enfermedades, y cómo estos cambios son capaces de alterar la comunicación de las células de grasa, o adipocitos, con el corazón. Para ello buscarán biomarcadores: sustancias que secreta el adipocito cuando es disfuncional. Como estas sustancias van por la sangre, podrán ser utilizadas como dianas terapéuticas y tratamientos muy accesible.

Los biomarcadores permitirán a su vez detectar qué grasa está sana y qué grasa no, para así diferenciar cuáles de las personas con sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo cardiovascular, «porque sus adipocitos funcionan mal, y cuáles mantienen bajo ese riesgo, porque sus adipocitos funcionan bien», explica Sabio.

Para determinar los biomarcadores que indiquen cuál es el riesgo real de cada persona, el equipo de la extremeña en el CNIO estudiará en modelos animales y muestras humanas por qué y en qué medida es disfuncional el adipocito, y qué sustancias secreta cuando no funciona bien.

Los biomarcadores seleccionados se contrastarán en muestras humanas. Los resultados definirán las moléculas clave sobre las que actuar para evitar los efectos perniciosos del mal funcionamiento de los adipocitos. Y, en una última fase, el grupo de Sabio intentará desarrollar un fármaco dirigido a esas moléculas diana.