Guadalupe Sabio. HOY

La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación

Europa ayuda a la científica y su equipo a buscar un fármaco capaz de proteger al corazón de la grasa perjudicial

A. B. Hernández

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

El Consejo Europeo de Investigación concede una de sus ayudas mejor dotadas, 10 millones de euros, a la científica extremeña Guadalupe Sabio (Badajoz, 1977), del ... Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), para el proyecto que lleva a cabo en busca de un fármaco capaz de proteger al corazón de la grasa perjudicial.

