La extremeña Fátima Mulero, entre los jóvenes más influyentes de Europa Fátima Mulero tiene 26 años y está al frente de una empresa con 16 empleados. :: hoy La emeritense aparece en la lista Forbes de las 30 personas con menos de 30 años más relevantes del Viejo Continente ÁLVARO RUBIO CÁCERES. Domingo, 31 marzo 2019, 09:12

Quédense con este nombre: Fátima Mulero Álvarez. Probablemente no lo hayan escuchado antes, pero todo apunta a que en los próximos meses lo oirán en más de una ocasión. Esta joven ya se ha convertido en una de esas embajadoras extremeñas que exportan su talento por todo el mundo y está recogiendo sus primeros frutos. De hecho, acaba de ser incluida en la lista Forbes de las 30 personas con menos de 30 años más influyentes de Europa.

Se la conoce como '30 Under 30 Europe 2019' y se divide en diez categorías. En ella aparecen 300 europeos de 34 países diferentes. Sólo hay 11 españoles y en la sección de emprendimiento social Mulero es la única.

Pero, ¿quién es esta joven? Nació en Mérida el 25 de septiembre de 1992. Con 15 años empezó a colaborar en Cruz Roja y en Ágora Club de Ocio, una asociación de Mérida que apoya a personas con discapacidad. Hoy es graduada en Educación Especial, Educación Primaria y Psicología. Ha realizado numerosos cursos de formación en trastorno del espectro autista y en desarrollo de la comunicación. Además, se ha formado en varias escuelas de negocio y estrategia digital.

Es la única española que ha sido elegida en la categoría de emprendimiento social La revista de Estados Unidos ha seleccionado a 300 personas de 34 países europeos

Ya en su etapa universitaria lideró proyectos en los que aunaba autismo y tecnología. Tanto es así que con 20 años creó una aplicación para el sistema operativo de Apple basada en un tratamiento innovador para usuarios que padecen autismo, que sufren déficit de atención con hiperactividad (TDAH), o que tienen un trastorno generalizado del desarrollo.

A partir de 2012 empezó a impartir docencia en diversos proyectos de tecnología y autismo y durante estos años ha sido galardonada con varios premios y menciones como el de Jóvenes Emprendedores Sociales de la Universidad Europea en 2017.

Su verdadero sueño empezó a cumplirse hace dos años y medio. Siempre quiso crear un centro en el que ayudar a personas con autismo a través de la tecnología. Hoy puede decir que lo ha logrado y se llama 'auTICmo'. En él ofrece asesoría, formación y desarrollo tecnológico, de manera presencial y online, especializada en trastornos del espectro autista para familias, profesionales y entidades.

Aunque su sede central está en Madrid, dispone de equipo en Barcelona y trabajan en Latinoamérica. Actualmente cuentan con 16 empleados y la mayoría de ellos son psicólogos, aunque también hay trabajadores que se dedican al desarrollo tecnológico, la comunicación corporativa y el análisis financiero.

La previsión que maneja esta empresa para 2019 ronda una facturación de 500.000 euros y en el próximo año estiman que podrán llegar a 1,5 millones.

No descartan consolidarse en más países con el lanzamiento de su plataforma 'on line' e incluso se están planteando traducirla a chino. Estados Unidos también figura entre sus objetivos.

Rosalía y Harry Potter

Para hacerse una idea de la importancia que tiene la lista '30 Under 30 Europe 2019', en ella aparecen nombres como el de la artista Rosalía en el sector del espectáculo o el de Daniel Radcliffe, el londinense de que dio vida a Harry Potter.

Para seleccionar todos esos nombres, los reporteros de la conocida revista americana investigan miles de nominaciones. «La gente se puede presentar a través de una convocatoria, pero también son los propios reporteros de Forbes los que buscan candidatos y contactan con ellos», explica Fátima. En su caso le eligieron sin presentarse. «En noviembre contactaron conmigo diciéndome que me habían identificado como candidata y fue en enero cuando me comentaron que había pasado el siguiente filtro. Luego me pidieron información del negocio para analizar aspectos como el impacto social, las ventas y la proyección de futuro», detalla Fátima, quien explica que los homenajeados han sido examinados mediante un extenso proceso que tiene tres fases.

En esta ocasión, han participado más de 8.000 aspirantes y recientemente se llevó a cabo en Londres el evento oficial de lanzamiento. Allí se reunieron los menores de 30 años más influyentes de Europa de los diferentes países que conforman los listados. El próximo encuentro tendrá lugar en Tel Aviv (Israel). Allí se darán cita los elegidos en los cinco continentes.