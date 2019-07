Extremadura,en innovación,malamente Los resultados parecieran indicar que el modelo de la innovación en Extremadura no produce los resultados que,a buen seguro, buscan sus responsables. La inversión pública en I+D no se transforma en el lanzamiento de nuevos productos al mercado por parte de las empresas ANTONIO PALOMEQUE Biólogo, consultor en innovación Jueves, 25 julio 2019, 00:26

Aunque no esté bonita la noche, ¡Undivé! Voy a salir pa' la calle. Y por delante, no voy a perder ni un minuto en volver a pensarte». Hagamos lo que dice Rosalía en su canción. No perdamos ni un minuto, avancemos para salir de esta situación.

Una vez más, desde 2009, Europa publica los resultados del Marcador Regional de la Innovación, que mide el comportamiento innovador de las regiones europeas para clasificarlas en 4 grupos: líder, sólido, moderado y modesto. Pues bien, al igual que en el anterior informe, publicado en 2017 ('¡Que innoven ellos!', Diario Hoy del 1 de agosto de 2017), Extremadura, clasificada en el puesto 218 de las 238 regiones europeas, es situada en el grupo de las regiones españolas modestamente innovadoras, compartido con Castilla la Mancha (217), Ceuta (234) y Melilla (223), siendo además una de las tres regiones españolas que empeora su comportamiento innovador respecto a 2011.

Para no hacer excesivamente prolijo este artículo, he creído conveniente limitar el análisis a la comparación del valor que presenta Extremadura en cada uno de los 17 indicadores que miden el comportamiento innovador frente al valor medio que presenta el grupo formado con nuestros vecinos: además de Castilla la Mancha, las regiones 'moderadamente innovadoras' de Andalucía (205), Castilla y León (201) y Alentejo (152) y la región portuguesa 'sólidamente innovadora' de Centro (105).

Pues bien, una vez realizado dicho análisis, paso a comentar las conclusiones.

Pese a que el gasto público en I+D en Extremadura está por encima de la media de las seis regiones, la calidad del sistema de investigación está muy por debajo de la media, medido por las publicaciones científicas con al menos un autor extranjero y por las publicaciones situadas entre las más citadas del mundo. También está por debajo de la media el valor de las solicitudes de patente, y muy por debajo de la media el gasto de las empresas en I+D.

A pesar de que el porcentaje de población con estudios superiores y el de personas que participan en programas de formación continua en Extremadura están por encima de la media, las personas empleadas en los sectores de la industria de media/alta tecnología y de los servicios intensivos en conocimiento están muy por debajo de la media.

En Extremadura, el número de pymes innovadoras y las solicitudes de registro de diseño y marca están muy por debajo de la media. Y está ligeramente por debajo de la media el valor de las ventas de innovaciones nuevas. Nos mantenemos en la media en cuanto al porcentaje de pymes que innovan de manera colaborativa, pero estamos alejados en las publicaciones científicas realizadas en colaboración con el sector público.

Los resultados parecieran indicar que el modelo de la innovación en Extremadura no produce los resultados que, a buen seguro, buscan sus responsables. Se observa que la inversión pública en I+D no se transforma en el lanzamiento de nuevos productos al mercado por parte de las empresas, que las ayudas públicas en I+D+i destinadas a aquellas no producen el efecto motivador que es su razón de ser. Las personas con titulación superior y aquellas que siguen programas de formación continua no nutren las plantillas de las empresas tecnológicas ni de las del sector de servicios intensivos en conocimiento.

Supongo que el lector compartirá conmigo que merece la pena tomarse en serio los datos del Marcador Europeo de la Innovación. Y si tenemos dudas, solo hace falta fijarse en cuáles son las regiones españolas más innovadoras: País Vasco, Cataluña, Navarra, Madrid; los Estados europeos más innovadores (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, …) y los países del mundo líderes en innovación (Corea del Sur, Canadá, Australia, Japón...). Estos territorios están abordando con éxito estrategias de economía verde, circular, bieconomía y transformación digital porque han construido un modelo de innovación que funciona.

Para finalizar y abusando de la oportunidad que me ofrece el Diario Hoy, siendo conscientes de su amplio poder de convocatoria dentro y fuera de nuestra región, sugiero a su directora que organice un Foro en el que se analicen estos resultados, sus causas y sus efectos en la sociedad extremeña, de tal manera que en sus conclusiones se hallen las claves de lo que podría ser el modelo de la innovación que necesita Extremadura.

P. D. Finalizo con la misma frase que en el artículo de 2017: El tren de la innovación no podemos perderlo. Y depende de nosotros.