Extremadura volverá a activar el aviso naranja por acumulados de lluvia de 150-200 litros El norte de la región permanece con aviso amarillo y se elevará a naranja por las precipitaciones que se esperan entre la noche del viernes y el sábado

Dos vecinos de Navaconcejo observan la crecida del río Jerte a su paso por la localidad .

Rubén Bonilla Badajoz Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:27 | Actualizado 14:27h.

La región mantiene este viernes la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex) en situación operativa 1 en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres y, presumiblemente, se mantendrá hasta el sábado por la previsión de acumulados que se esperan en esa zona por la borrasca Claudia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tenía a primera hora avisos por precipitaciones en color amarillo para el viernes, donde se podrían recoger más de 40 litros en 12 horas y lo ha elevado a naranja para el sábado ante el riesgo de acumulados durante la tarde noche del viernes y sábado entre de entre 150 y 200 litros por metro cuadrado.

Además, tanto el sur como en el norte el sábado estará activo el nivel amarillo por lluvias al poder recogerse 15 litros por metro cuadrado en una hora. En cuanto a la precipitación en 12 horas, podrían anotarse 40 litros en el sur y 60 en el norte.

«Llueve sobre mojado»

«En este momento las comarcas del norte de Extremadura permanecen en situación operativa 1 del Plan Inuncaex y se va a mantener así entendiendo que en el día de hoy hay previsión de lluvias acumuladas de 40 a 70 litros y en el día de mañana de 100. Esto significa 100 litros por metro cuadrado y por tanto son niveles no muy altos, pero sí los suficientes teniendo en cuenta que llueve sobre mojado y por tanto el arrastre de aguas abajo, hay que tener precaución», ha indicado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista.

«Además se encuentra desembalsando la presa del Jerte y esto implica una especial incidencia en este punto, que en la noche de ayer precisamente en el río Jerte a su paso por Navaconcejo estuvo a 20-30 centímetros de desbordarse e implicó que hubiera que hacer un proceso de vigilancia sobre el terreno y a través de también de las cámaras que tenemos instaladas allí», ha añadido.

Así estaba ayer el río Ambroz por su paso por Hervás tras la Borrasca Claudia. JAVIER LUMERAS

Bautista detalla que «ha sido una noche muy movida en la que afortunadamente no ha habido que lamentar nada más allá de incidentes puntuales que en estos momentos se siguen produciendo, como pueden ser roturas de árboles, de ramas, piedras en la calzada, pequeñas inundaciones como consecuencia de no mantener limpios los desagües», ha destacado.

El consejero ha pedido a la población que esté atenta «a esas posibles lluvias, tomar las precauciones, salir para los imprescindible en las comarcas del norte y por tanto intentar permanecer en sitios que estén un poquito elevados si sigue lloviendo, ha pedido. «Habrá que estar atento a la jornada de mañana», ha remarcado.

También ha solicitado precaución a los vecinos del norte de la región el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que ha visitado Navaconcejo esta mañana. «En momentos así lo más importante es seguir las recomendaciones de la Aemet para evitar poner vidas en peligro», ha incidido.

Viento

También el viento será protagonista y la Aemet ha activado el nivel amarillo en el sur, Barros y Serena, la Siberia extremeña, y Villuercas y Montánchez, por rachas de 70 kilómetros por hora.

La borrasca Claudia también está dejando registros sgnificativos de viento. En Extremadura se superaron ayer las rachas de viento de 100 kilómetros por hora en Fuente de Cantos al alcanzarse los 109 km/h.

Más de 180 litros

La borrasca Claudia ha dejado agua en toda la región. Las 53 estaciones que tiene la Aemet repartidas por la región registraron precipitaciones. Eso sí, de manera muy desigual. Los extremos los marcaron las localidades de Don Benito y Navalvillar de Pela donde apenas se acumularon 1,2 litros por metro cuadrado y los 157,8 litros que se anotaron en el municipio de Tornavacas, en el Valle del Jerte, que encabezó los municipios más lluviosos de este jueves.

Otras cuatro localidades también superaron los 100 litros: Piornal (Valle del Jerte), con 133,4 litros; Garganta la Olla (La Vera), con 120,6; Hervás (Valle del Ambroz), con 111; y Nuñomoral (Las Hurdes), con 104,8.

Con datos hasta las 12.00 horas, el municipio de Hervás encabeza las localidades extremeñas más lluviosas este viernes, al registrar 26,6 litros por metro cuadrado. Completan las tres primeras posiciones Tornavacas, con 25,8, y la localidad pacense de Peraleda del Zaucejo, con 24,2.

Tornavacas lleva acumulados hasta el momento, entre jueves y viernes, más de 180 litros, concretamente 183,6.

Nivel rojo

La pasada noche ha sido complicada en el norte de Extremadura, donde a última hora se decidió activar el Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura y a las 23.38 horas se envió la alerta ES-Alert a la población de esa zona y se informó a alcaldes, equipos de intervención y a todos los coordinadores de Protección Civil sobre la activación del plan Inuncaex.

Además, tuvo lugar una primera reunión del CECOP a las 00.30. Tras esta reunión, se elevó a situación operativa 1 del plan Inuncaex y se formó un retén preventivo del SEPEI en Navaconcejo. En este retén estaba un jefe de salida y cuatro bomberos con tres vehículos que permanecieron en el municipio hasta las 6.40 horas sin tener que intervenir.

Ampliar Mensaje recibido por vecinos de la localidad cacereña de Navas del Madroño. HOY

Reseñar que por suerte no se han producido incidentes reseñables durante la madrugada, hasta las 6.00 horas, mientras estuvo activa la alerta roja por precipitaciones.

Datos hidrológicos

Desde la Junta de Extremadura, explican que durante la jornada de este viernes están pendientes de los datos hidrológicos a través de la red SPIDA y los datos de caudal de los ríos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. A las 12.00 horas todos los datos indican normalidad, sin riesgo por la subida de los caudales de los ríos. Eso sí, durante la noche tres estaciones, las de Nuñomoral, Navanconcejo y Hervás entraron en nivel amarillo.

Ampliar Las estaciones de la red SPIDA se mantienen en verde a las 12.50 horas. HOY

«Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para que esta emergencia tenga la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente», señala la Junta a primera hora de este viernes.

Dos carreteras cortadas y avisos de la DGT

Hasta las 8.00 horas permanecían dos carreteras extremeñas cortadas por la meteorología adversa. La primera fue la CC-146, entre Zarza la Mayor y Portugal y, sobre las 16.30 horas, las lluvias obligaron al corte total al tráfico de la carretera CC-224 (Puerto de Honduras), entre las localidades cacereñas de Hervás y Cabezuela del Valle, según detalló el centro de emergencias 112 Extremadura.

A las 8.00 horas la Dirección General de Tráfico mantiene avisos por pavimento deslizante efecto de las lluvia en la carretera EX-A1, desde el kilómetro 0 en Navalmoral hasta el 63 en Galisteo, y en la A-66, desde el kilómetro 606 en Aljucén hasta el 649 en Almendralejo.

«Desde el 112 Extremadura se recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de emergencia, ponerse en contacto con el 112», indica el Gobierno extremeño.

Incidentes

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recibió un total de 2.125 llamadas y gestionó un total de 446 incidentes, de los cuales al menos 57 estaban relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos derivados de la borrasca Claudia, ocurridos desde el jueves 13 de noviembre hasta las 08.00 horas de hoy.

Estos incidentes han consistido en 57 asistencias técnicas motivadas por la necesidad de achiques, limpieza de calzada por árboles, ramas y/o diversos objetos que impiden la normal circulación; presencia de balsas de agua en la calzada, incidentes relacionados con el suministro o cableado eléctrico, y retirada de objetos desplazados como carteles, contenedores o plásticos.

En este mismo periodo se han gestionado un total de 18 incidentes por accidente de tráfico de los cuales han sido tres en casco urbano y 15 en ámbito interurbano.