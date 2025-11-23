-Tras la presentación del buscador estadístico de los notarios, Concepción Pilar Barrio del Olmo, la presidenta del Consejo General del Notariado, afirmó que «la ... vivienda está subiendo, pero no al nivel que indican los portales inmobiliarios». ¿Se puede extrapolar esta afirmación a Extremadura?

-Sí, así es. La afirmación de la presidenta se basa en las estadísticas notariales, que recogen precios reales de compraventas autorizadas ante notario, a diferencia de los portales inmobiliarios, que reflejan precios de oferta.

-¿Cómo ha subido el precio de la vivienda en los últimos años en la región?

-Según el Portal Estadístico del Notariado, el precio de la vivienda plurifamiliar en España se ha incrementado un 61% desde 2014, año en que comenzó la recuperación económica. En Extremadura, el aumento ha sido del 33%, lo que demuestra que es uno de los mercados donde el precio de la vivienda está menos tensionado. Tenemos un precio de vivienda todavía bastante asequible a pesar de la subida, en comparación con otras comunidades autónomas. Esta plataforma notarial permite acceder a datos fiables, objetivos y actualizados, que reflejan con precisión la evolución real del mercado.

-A su juicio, ¿qué más aporta el portal de estadística inmobiliaria?, ¿ayudará a los compradores a tener más poder para negociar?

-El portal aporta transparencia y rigor. Ofrece una gran capilaridad territorial —por provincias, municipios o áreas— y permite incluso dibujar zonas personalizadas de búsqueda. Los usuarios pueden consultar el precio medio del metro cuadrado, el importe medio de las operaciones o el esfuerzo económico necesario para comprar una vivienda. Además, los datos se actualizan de forma periódica, lo que facilita el análisis y la comparación. Todo ello ofrece a compradores y vendedores un punto de referencia objetivo para valorar las ofertas y negociar con más información.

-Al realizar búsquedas, se observan fuertes contrastes entre los precios en las zonas rurales, cada vez más bajos, y en los principales núcleos urbanos extremeños.

-Los datos notariales confirman esa realidad. Mientras que en núcleos como Cáceres o Badajoz el precio medio de la vivienda se sitúa en torno a 1.114 euros/m² y 1.178 euros/m², respectivamente, en municipios como Trujillo el precio medio de un piso nuevo es de 621 euros/m² y en Olivenza de 639 euros/m². Contar con datos a este nivel de detalle permite comprender mejor las diferencias entre territorios. También resulta relevante la comparativa entre vivienda nueva y usada: en Extremadura, el precio medio de un piso nuevo alcanza los 1.393 euros/m², frente a los 820 de la vivienda usada.

Si nos trasladamos a núcleos de población de menos habitantes, como es muy frecuente en Extremadura, el problema se agranda porque la demanda es muy pequeña, la oferta es mayor y el mercado está muy paralizado. Lo que agrava la situación de muchos propietarios que no son capaces de vender las viviendas, que además no habitan y los gastos de mantenimiento son elevados. El caso más frecuente es el de las herencias en las que hay varios herederos y a ninguno le interesa conservar la vivienda, entre otras razones, por los gastos de mantenimiento y por los impuestos.

-¿Cómo ha variado el perfil de los compradores desde la pandemia?, ¿aumentan las operaciones sin financiación bancaria?

-Desde la pandemia, el perfil del comprador ha cambiado. Cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación —ahorradores, quienes venden otra propiedad o reciben apoyo familiar—, junto con un aumento de inversores y de compradores extranjeros en ciertas zonas. Aun así, la hipoteca sigue siendo el medio más habitual para acceder a una vivienda. Según los últimos datos del Consejo General del Notariado, los préstamos para adquisición de vivienda aumentaron un 3,3% interanual en España, con crecimientos destacados en Extremadura (+30,6 %), Galicia (+16,8 %) y Aragón (+12,8 %). Aunque se registran más compras sin financiación, el crédito hipotecario sigue siendo un pilar esencial del mercado.

-En Extremadura el número de donaciones de vivienda no ha parado de subir en los últimos cuatro años, ¿también es frecuente donar o prestar una cantidad de dinero a un hijo para que pueda afrontar la entrada para acceder a su primera vivienda?

-Efectivamente, las donaciones se han convertido en una práctica cada vez más habitual, y Extremadura sigue esa tendencia. En España, las donaciones de vivienda pasaron de 32.623 en 2017 a 54.735 en 2024. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 26.923. En Extremadura, en 2024 se realizaron 4.165 donaciones, un 295% más que en 2020, cuando se contabilizaron 1.054. Los notarios observamos cómo esta vía se consolida como una fórmula intergeneracional para facilitar el acceso a la vivienda. Además, los incentivos fiscales autonómicos han impulsado estas operaciones: en Extremadura, donar una vivienda de menos de 500.000 euros a un hijo está exento de impuestos desde el año pasado, al igual que donar hasta 200.000 euros en metálico para la compra de vivienda o 120.000 euros para un solar. Desde principios de año, estas donaciones tampoco tributan en el IRPF. En el caso de las donaciones de dinero, no es posible conocer el destino final de las cantidades, aunque es posible que en muchos casos se utilicen precisamente para afrontar la entrada de la vivienda. Aunque se puede afirmar que mayoritariamente el destino final sería este.

-Tras la crisis de las cláusulas suelo, se reforzó el papel de los notarios para aportar transparencia en las firmas hipotecarias. ¿Cómo de importante es la intervención del fedatario público para que el comprador conozca el compromiso que suscribe?

-La intervención del notario es esencial para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia de las operaciones hipotecarias. Tenemos la obligación de informar a las partes, verificar la identidad y la capacidad, y dejar constancia de que se les ha facilitado la información necesaria sobre las condiciones esenciales del préstamo.

-¿Qué sucede cuándo se detecta una cláusula poco comprensible?

-Cuando se detectan cláusulas complejas el notario puede levantar un acta de transparencia, en la que deja constancia de que el ciudadano ha sido informado de forma completa. Este proceso, reforzado tras la crisis de las cláusulas suelo, garantiza que nadie firme sin entender exactamente qué está contratando.