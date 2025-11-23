HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Ferrer Cazorla, decano del Colegio Notarial de Extremadura, en su despacho de Cáceres. HOY

Ignacio Ferrer Cazorla

«En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»

El decano del Colegio Notarial de Extremadura destaca la información que ofrece el portal estadístico inmobiliario para conocer la evolución real del mercado

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:18

Comenta

-Tras la presentación del buscador estadístico de los notarios, Concepción Pilar Barrio del Olmo, la presidenta del Consejo General del Notariado, afirmó que «la ... vivienda está subiendo, pero no al nivel que indican los portales inmobiliarios». ¿Se puede extrapolar esta afirmación a Extremadura?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  2. 2 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  5. 5

    El principal testigo era el homicida
  6. 6 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  7. 7

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  8. 8 Santa Cecilia suena en el centro de Badajoz y se saborea en Ifeba
  9. 9

    Las acusaciones contra Sánchez y Gallardo quieren tener voz propia en el juicio
  10. 10

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»

«En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»