HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Extremadura traslada a Cuerpo que los fondos antiaranceles no llegan

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, trasladó ayer al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que los 14.000 millones de euros anunciados para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos no se ven «por ningún lado», y reclamó más «transparencia» en las negociaciones con la Unión Europea y con terceros países como China o el acuerdo con Mercosur. Así lo indicó en declaraciones a los medios tras asistir al Pleno del Consejo Interterritorial de Internacionalización, celebrado en Valencia, donde le transmitió las principales preocupaciones de los sectores económicos extremeños respecto a la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump.

En este sentido, señaló que los más afectados son los sectores del acero y el aluminio, que tienen un 50% de arancel, así como el del tomate, y en concreto de sus derivados , que tienen un arancel entrante de productos americanos. Y es que Extremadura es el primer productor mundial de polvo de tomate, por lo que están «muy preocupados» respecto a que «no se proteja el mercado europeo y puedan entrar los productos americanos e invadir nuestro mercado».

Por otro lado, se refirió a los aranceles al sector del porcino por parte de China, sobre el que «parece que el jamón está exento», pero hay preocupaciones en cuanto a los derivados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  2. 2 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  3. 3

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  4. 4

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  5. 5 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena
  6. 6

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  7. 7 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  8. 8 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  9. 9 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  10. 10

    Seis colegios extremeños acortan su jornada por el calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Extremadura traslada a Cuerpo que los fondos antiaranceles no llegan