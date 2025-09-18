Extremadura traslada a Cuerpo que los fondos antiaranceles no llegan

Redacción BADAJOZ. Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, trasladó ayer al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que los 14.000 millones de euros anunciados para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos no se ven «por ningún lado», y reclamó más «transparencia» en las negociaciones con la Unión Europea y con terceros países como China o el acuerdo con Mercosur. Así lo indicó en declaraciones a los medios tras asistir al Pleno del Consejo Interterritorial de Internacionalización, celebrado en Valencia, donde le transmitió las principales preocupaciones de los sectores económicos extremeños respecto a la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump.

En este sentido, señaló que los más afectados son los sectores del acero y el aluminio, que tienen un 50% de arancel, así como el del tomate, y en concreto de sus derivados , que tienen un arancel entrante de productos americanos. Y es que Extremadura es el primer productor mundial de polvo de tomate, por lo que están «muy preocupados» respecto a que «no se proteja el mercado europeo y puedan entrar los productos americanos e invadir nuestro mercado».

Por otro lado, se refirió a los aranceles al sector del porcino por parte de China, sobre el que «parece que el jamón está exento», pero hay preocupaciones en cuanto a los derivados.