Extremadura tramita todas las renovables antes del plazo marcado por el Gobierno

Este miércoles 25 de enero de 2023, estaba marcado en rojo en el calendario de las empresas que se dedican a promover e instalar plantas ... que producen energía renovable.

Si ese día cualquier proyecto no contaba con los permisos ambientales que había solicitado, tenía un verdadero problema. Pero en Extremadura las empresas pueden respirar tranquilas, todas las solicitudes que se encontraban en tramitación han tenido visto bueno en tiempo y forma.

El origen de esta carrera contrarreloj está en un decreto aprobado en el verano de 2020 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Para acelerar el desarrollo de las renovables y acabar con el atasco burocrático que había en muchas comunidades, se legisló que aquellos proyectos que no tuvieran este 25 de enero aprobada su declaración de impacto ambiental (DIA) no tendrían permiso para conectarse a la red. En la práctica los haría inviables porque la electricidad no podría ser vendida en el mercado.

En muchas regiones la Administración no ha sido suficientemente rápida y ha dejado documentación pendiente, como en Galicia, Murcia, Baleares, Castilla y León oAragón.

No ha sido el caso de Extremadura. Según fuentes de la Consejería para la Transición Ecológica, se ha tramitado a tiempo los 148 proyectos que estaban afectados por este real decreto, con una potencia total de 5.311 megavatios.

Aunque el decreto se refiere a todo tipo de planta de generación, prácticamente todos los proyectos que se están desarrollando en Extremadura son de plantas solares fotovoltaicas.

139 de ellos han sido tramitados por la Junta, que es la Administración encargada de aprobar los proyectos inferior a 50 megavarios. Juntos suman 3.158 megavatios. Es decir, todos los proyectos presentados han culminado el trámite ambiental con resultado favorable.

Otros nueve proyectos han obtenido luz verde del ministerio, que es quien debe tramitar los parques superiores a 50 megavatios. Suman 2.153 megavatios.

Uno de los mayores proyectos aprobados en los últimos tiempos es la fotovoltaica 'Campo Arañuelo', en los términos municipales de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa. Tendrá 300 megavatios de potencia y una inversión prevista de 143 millones de euros.

El año pasado, Extremadura se mantuvo como la región con más potencia instalada en fotovoltaica, con 5.165 megavatios. En 2022 instaló casi 1.300 más, con lo que la región alberga casi uno de cada tres megavatios que se producen por está vía.