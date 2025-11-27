Extremadura tirita de frío: las localidades extremeñas que han registrado mínimas bajo cero este jueves

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:55 Comenta Compartir

Noviembre se despide en Extremadura con noches gélidas. La Agencia Estatal de Meterología (Aemet) ya avisó de que para este jueves y viernes se esperaban temperaturas por debajo de lo normal para la época, y se ha cumplido. La comunidad extremeña ha marcado este jueves temperaturas mínimas bajo cero, más propias del invierno, y ha registrado heladas débiles y dispersas.

La Aemet advierte que se registrarán heladas en zonas del interior peninsular, donde vienen aguantando valores bajos desde el pasado martes. «Ambiente frío por la mañana y por las noches», resume la Aemet, que anticipa que las lluvias volverán durante el fin de semana, aunque en la región solo afectarán a la zona norte. Además, destaca, este episodio de bajas temperaturas queda lejos de ser «ola de frío».

Este jueves ocho localidades extremeñas han marcado valores negativos. Navalmoral de la Mata (Cáceres) ha registrado la mínima más baja de la noche, con -2 grados. Le sigue Herrera del Duque, en Badajoz, con -1,6; Peraleda del Zaucejo (Badajoz), con -1,3; Retamal de Llerena (Badajoz), -0,8; Villafranca de los Barros (Badajoz), -0,7; Nuñomoral (Cáceres), -0,4; Fregenal de la Sierra, en Badajoz, -0,1; y Torrecilla de los Ángeles (Cáceres), ha marcado cero grados.

En otros cuatro municipios extremeños, la temperatura más baja ha estado por debajo de un grado. Son Zafra, en Badajoz, 0,5; Navalvillar de Pela, en Badajoz, 0,7; Jerez de los Caballeros, también en la provincia pacense, 0,8; y Aliseda, en Cáceres, 0,9, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, hasta las 9:00 horas.

En lo que se refiere a las capitales de provincia, las mínimas han sido de 1,2 en Badajoz y 1,3 en Cáceres.

Jueves y viernes: predominio de sol con bancos de nieblas matinales en el interior peninsular. Heladas débiles en el interior peninsular, fuertes en Pirineos.



Sábado y domingo: lluvias en el cuadrante noroeste peninsular.



🌡️Ambiente frío por la mañana y por las noches . pic.twitter.com/VTrEZUt0Cg — AEMET (@AEMET_Esp) November 26, 2025

Durante los próximos días tocará seguir abrigándose. Va a seguir haciendo frío las próximas jornadas e incluso podrían registrarse algunas heladas débiles principalmente en el norte de Extremadura a primera hora de la mañana.

Según la predicción de la Aemet, se espera que las temperaturas continúen bajando este viernes en Extremadura. Para el sábado se esperan pocos cambios en los termómetros. Será a partir del domingo cuando el mercurio empezará a recuperarse y los valores comenzarán a subir.

Respecto a las lluvias, parece que no llegarán a la región de manera generalizada en lo que queda de semana. Sí se podrán registrar algunas precipitaciones, que serán débiles y dispersas, en el norte de Cáceres durante el sábado. También podrían aparecer en el sureste el domingo «aunque aún quedan muchos días para confirmar este extremo», explican desde la Aemet.

Recomendaciones

Ante estos episodios, conviene recordar las recomendaciones de Cruz Roja sobre hábitos saludables ante el frío. En cuanto a la alimentación e hidratación, beber líquidos calientes como infusiones, caldos y sopas, evitando el consumo de bebidas alcohólicas, y comer alimentos ricos en calorías y nutrientes, como guisos, legumbres y frutos secos, que ayudan a mantener el calor corporal.

Respecto a la ropa y complementos, vestir o usar ropa abrigada, no apretada y que traspire, así como vestir preferiblemente varias prendas ligeras superpuestas en lugar de una sola de tejido grueso. También se recomienda el uso de gorros, guantes y bufandas, calzado antideslizante, calcetines gruesos y vestimenta impermeable.

Además, centralizar las actividades en el exterior durante las horas más cálidas del día y en casa, cerrar puertas y ventanas y tener cuidado con fuentes de calor como braseros o chimeneas, ventilando la estancia con frecuencia para evitar la acumulación de CO. En viaje, estar al tanto del estado de las carreteras y asegurarse del adecuado funcionamiento del vehículo, aunque en la medida de lo posible, evitar viajar en condiciones meteorológicas adversas.