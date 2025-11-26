Extremadura, territorio estratégico para acoger grandes proyectos empresariales La sesión de Foro HOY, que contó con la colaboración de Benbros y Dehesa Espadañal, analizó este miércoles las nuevas dinámicas de crecimiento de la región

La visión sobre Extremadura está cambiando. Ahora se percibe como una región repleta de oportunidades. La comunidad empieza a ser consciente de su potencial y los grandes proyectos empresariales fijan cada vez con más frecuencia su mirada en el territorio extremeño, que es visto como un destino prioritario para acoger potentes iniciativas industriales y turísticas.

Esa visión optimista –sin cerrar los ojos al camino por recorrer y a los retos que se deben afrontar– fue uno de los grandes consensos en la mesa redonda celebrada en el marco del Foro HOY organizado por este diario y con la colaboración de Benbros y Dehesa Espadañal, que tuvo lugar este miércoles en la sede de Cajalmendralejo en la ciudad de Cáceres.

Una sesión en la que participaron los representantes de cuatro proyectos que están llamados a cambiar el futuro de la región. Estuvieron sentados junto a José Manuel Martín, periodista de HOY y encargado de moderar el acto, Ignacio Baños, CEO de Lithium Iberia; Rafael Benjumea, presidente de Benbros y director general de Diamond Foundry; Pilar Cabrera, directora general de Dehesa Espadañal, e Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties.

Ellos son cuatro ejemplos de corporaciones que ya están apostando por Extremadura como un destino clave para la inversión. Lithium Iberia promueve el aprovechamiento del litio que tiene el subsuelo extremeño a través de la explotación de la mina Las Navas, ubicada en el término municipal de Cañaveral, y de la posterior transformación de este material; Benbros es la compañía que se ha encargado del desarrollo de la fábrica de diamantes sintéticos que ya tiene en marcha la multinacional Diamond Foundry en Trujillo y que, como el martes se anunció, ampliará sus instalaciones y procesos en Extremadura con una factoría de componentes para microchips; Dehesa Espadañal impulsa un complejo turístico de lujo en Campo Arañuelo, y Merlin Properties, a través de una filial, tiene intención de construir dos campus de centros de datos en Extremadura, uno en Navalmoral de la Mata y otro en Valdecaballeros. Todos ellos suponen inversiones millonarias y la creación de miles de empleos, muchos de los cuales son de alta cualificación. «Proyectos que pueden de verdad servir como motores de la transformación que necesita nuestra tierra», introdujo el debate el moderador.

El objetivo de la sesión del Foro HOY, como su propio nombre indicaba, era analizar las nuevas 'Palancas de crecimiento de Extremadura' basadas en la innovación, la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos naturales y territoriales de la región.

Precisamente esa combinación de energía renovable, patrimonio, recursos naturales y la disponibilidad de suelo industrial es lo que, en opinión de los participantes en la mesa redonda, ha situado a Extremadura ante una oportunidad histórica para liderar el desarrollo de ciertos sectores económicos. Aunque, como también se encargaron los empresarios de anotar, es una ventana de oportunidad que solo podrá aprovecharse si los proyectos tienen garantizada la energía suficiente para su funcionamiento, si la agilidad administrativa permite cumplir con los plazos que demandan los clientes y si se dispone de una red eléctrica capaz de absorber el crecimiento industrial.

Ese acceso a una energía renovable, abundante y competitiva se ha convertido en uno de los principales atractivos de la región en el ámbito industrial. Un ejemplo claro es el caso de Diamond Foundry. Benjumea destacó en este sentido que Extremadura reúne todos los elementos necesarios para acoger proyectos de gran envergadura.

De hecho, la multinacional estadounidense ha anunciado una inversión de 2.350 millones de euros –junto a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital– en la construcción de una fábrica de componentes de microchips que generará 500 puestos de trabajo. Un aspecto clave es que esta iniciativa ya cuenta con la capacidad energética necesaria para su desarrollo, un factor determinante para que el proyecto avance con paso firme. «Esta oportunidad no es futurible, es una realidad; la fábrica existe y ya estamos produciendo», confirmó Benjumea.

Sin embargo, Clemente sí apuntó hacia la escasez de potencia eléctrica disponible como una de las piedras en el camino, que puede incluso poner en riesgo la materialización de inversiones ya preparadas o frenar nuevos proyectos. «Extremadura tiene la energía, pero no siempre la red es capaz de llevarla a donde la industria la necesita», señaló el CEO de Merlin Properties.

Esta compañía está ampliando su negocio en el sector de los centros de datos, unas infraestructuras que demandan un altísimo consumo energético, y como reconoció Clemente se está encontrando con dificultades para acceder a la potencia necesaria. Aun así, este directivo incidió en que la región es, probablemente, «el lugar con más potencial de España» para estas instalaciones. Eso sí, siempre que se aceleren las infraestructuras eléctricas indispensables para acompañar su desarrollo.

«Extremadura tiene un superávit de energía», dijo Clemente sobre la brecha entre generación y consumo que evidencia la región. Además, el CEO de Merlin Properties aprovechó para recalcar que hay que buscar «ventajas competitivas» como es la abundancia en generación renovable para que las empresas puedan adquirir la suficiente energía a un precio razonable.

Territorio y patrimonio

El amplio territorio y el patrimonio natural de la región es un atractivo innegable de Extremadura para la atracción de inversiones. Por eso, Baños no dudó en afirmar que el desarrollo industrial debe ir acompañado de un modelo de aprovechamiento responsable de los recursos naturales. El CEO de Lithium Iberia explicó que su proyecto minero se concibe como «minería verde y con el menor impacto posible», lo que demuestra, según indicó, que «el territorio puede beneficiarse no solo económicamente, sino paisajísticamente y socialmente».

En ese patrimonio natural y paisajístico se asienta el complejo turístico en el que Dehesa Espadañal ya avanza. Cabrera señaló que la filosofía del proyecto tiene muy presente el medio natural y que su intención es que esté vinculado a la tradición y cultura de la zona. «No venimos a cambiar nada de la dehesa, venimos a ponerla en valor. Tenemos una finca de 2.000 hectáreas y vamos a construir menos de un 2%», declaró Cabrera, que añadió que se han sentado con organizaciones ecologistas y que han interiorizado algunas de las inquietudes de estos grupos, como el posible impacto ambiental o la protección de hábitats. «Buscamos el máximo respeto», sentenció la directiva.

El hotel, que la directora general de Dehesa Espadañal definió como «de ultralujo», llevará por nombre Rosewood Extremadura, ya que la marca se ha asociado al proyecto. «Se enamoraron de la ubicación», dijo sobre el inicio de esa relación, al mismo tiempo que destacó que el complejo va a posicionar a Extremadura en el mercado turístico internacional.

Por su parte, Baños situó el foco en el impacto directo que todos los proyectos tienen en las áreas rurales, sobre todo en la creación de empleo estable y cualificado; en el impulso a la cadena de proveedores locales; en la fijación de población joven en el territorio, y en la mejora de infraestructuras y servicios. Aspectos en los que coincidieron, de nuevo, sus compañeros de mesa.

Señaló igualmente el CEO de Lithium Iberia hacia la importancia de la formación especializada y volvió a encontrar gestos de asentimiento en el resto de participantes en el debate. Clemente, que anunció un convenio con la Universidad de Extremadura para formar en el ámbito de los centros de datos, consideró que la formación profesional y universitaria debe adaptarse a la nueva industria y retener el talento de los grandes profesionales que aquí se forman.

«Por eso apostamos por la región y en formar a través de cursos. Es una oportunidad para la zona, en generación de riqueza y de empleo», subrayó Baños.

Agilidad administrativa

Entre las preocupaciones a las que las empresas se enfrentan cuando inician un proyecto de grandes dimensiones, los ponentes estuvieron de acuerdo en mencionar el cumplimiento de los plazos previstos. Benjumea recalcó que las empresas necesitan poder responder con celeridad a las necesidades del mercado, por lo que abogó por que entre todos «se puedan hacer las cosas más rápidas».

Y en esa velocidad, la agilidad administrativa se convierte en un punto prioritario. Mayor rapidez en autorizaciones, licencias, trámites y declaraciones de interés general son algunos de los aspectos que permiten que los plazos se cumplan. Para Clemente, uno de los problemas es que la propia administración no tiene la capacidad de gestionar la excesiva normativa.

Recogió Abel Bautista, consejero de Presidencia, el guante de la agilidad administrativa y en su intervención para cerrar el acto reconoció que la administración extremeña ha sido durante décadas «una máquina lenta, duplicada y llena de procedimientos absurdos». Pero afirmó, sin ocultar que queda mucho por hacer, que este año se ha producido un salto real en el que se han digitalizado y suprimido trámites, se han reducido procedimientos y se han modernizado procesos.

Última hora de los proyectos

En el cierre de la mesa, los cuatro ponentes repasaron el estado actual de sus proyectos.

Benjumea, representante de la única de las cuatro iniciativas empresariales que ya es una realidad, informó de que la fase de construcción de la fábrica de componentes de chips empezará de manera inminente con la intención de que esté en producción a lo largo del año que viene.

Por su parte, Cabrera explicó que proyectos como Dehesa Espadañal se enfrentan a trámites largos y dispersos, dificultades para coordinar administraciones e inversiones elevadas con retorno lento. Unas complicaciones que su catalogación como Premia (Proyecto Empresarial de Interés Autonómico) por parte del Ejecutivo regional alivia en parte. «Confiamos en que a lo largo de 2026 esté el grueso de la tramitación resuelto y podamos empezar las obras el año siguiente y que en unos dos años de la consecución de las licencias finales podamos estar operando, tanto el hotel como el complejo residencial», compartió.

Más tiempo hace que el proyecto de extracción de litio de Lithium Iberia dio sus primeros pasos. «Allá por 2018», como recordó Baños. «Son ya ocho años desde que iniciamos los primeros sondeos; estamos actualizando proyectos, porque son proyectos vivos, y esperamos que si todo va bien, veamos la luz verde en el próximo año».

Por último, Clemente expuso que a finales de septiembre solicitó la licencia de construcción del centro de datos de Navalmoral de la Mata y que se ha iniciado la tramitación de la calificación como Premia. «Tenemos los clientes, si conseguimos tener los centros terminados antes de diciembre de 2028, se vienen a Extremadura en lugar de a Oslo; si se resuelve el concurso de capacidad eléctrica y nos dan la electricidad solicitada desde febrero, empezamos a construir los ocho edificios de golpe», certificó.

Diamond Foundry ya prepara el terreno para su nueva factoría «Estamos ya haciendo movimientos de tierra y empezando la parte física de la construcción», dijo Rafael Benjumea, director general de DiamondFoundry España, sobre el estado actual del proyecto de la factoría de componentes para microchips que se anunció el pasado martes. La idea de la multinacional es empezar a producir lo antes posible. «Sin duda a lo largo del año que viene», avanzó Benjumea en el Foro HOY. Contribuye a esa velocidad que al realizar los trámites burocráticos para la fábrica de diamantes sintéticos que ya está operativa, la empresa incluyó todo el crecimiento que ahora plantean. «Desde el punto de vista de los permisos no necesitamos más que pequeñas actualizaciones, que no deberían ser muy complicadas», indicó el director general de la compañía en España.

