Extremadura es la tercera región que más dinero espera destinar a Sanidad el año que viene

Extremadura es la tercera comunidad autónoma que más dinero per cápita contempla destinar para Sanidad el año que viene. Así lo asegura un informe elaborado ... por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) a partir de los datos contenidos en los proyectos de presupuestos para 2025 de las distintas regiones.

Hay que recordar que ahora mismo las cuentas para el año que viene en la comunidad extremeña están en el aire porque el Gobierno de María Guardiola no tiene mayoría suficiente en la Asamblea y las negociaciones con Vox están supeditadas a la postura de Abascal sobre inmigración.

En caso de conseguir la aprobación de sus presupuestos, Extremadura destinaría a Sanidad 2.288,44 euros por habitante (el 5,6% más que en este año), una cantidad solo superada por Asturias (2.422,28) y por el País Vasco (2.290,32) y superior desde luego a los 1.944,47 euros de media nacional. En el extremo contrario se sitúa Madrid, con 1.482,25 euros por ciudadano.

Se da la circunstancia de que con los presupuestos vigentes, los del 2024, Extremadura ocupa con 2.165,74 euros idéntica posición en un hipotético ránking nacional, también por detrás de Asturias y el País Vasco.

De esta forma, el presupuesto sanitario per cápita en Extremadura ha crecido un 51% durante los últimos quince años, puesto que en 2010 se destinaban a este fin 1.509,72 euros. Este incremento es ligeramente superior al registrado de media en España en este tiempo, que fue del 45%.

A nivel nacional, esta federación lamenta que los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas de cara a 2025 tendrán un aumento «escaso y muy mal repartido», por lo que continuará la «insuficiencia financiera global» del sistema sanitario y «se consolidarán las desigualdades interterritoriales».

Según el estudio, se ha producido un crecimiento de los presupuestos sanitarios per cápita de 72,34 euros (un 1,04% más), un incremento muy inferior al extremeño, que como se ha dicho es del 5,6%.

A nivel nacional la FADSP considera que este crecimiento es insuficiente para las necesidades del sistema sanitario, y recuerda que la inflación prevista para 2025 está en el 2,8%, recoge Europa Press.

De hecho, esta asociación reclamó en 2022 un aumento de 1.000 euros per cápita, y al no conseguirse «se seguirá estando por debajo de la media de los países de la UE en gasto sanitario per cápita, y muy por debajo de los países del euro».

Recuerda asimismo la federación que hay cuatro comunidades que no han presentado proyecto de presupuesto y por lo tanto cree que prorrogarán los de 2024. Se trata de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.

Asimismo, hay cuatro regiones que disminuyen su presupuesto en 2025. Es el caso de Castilla La-Mancha, que contempla 74,66 euros menos por habitante que en 2024, Cataluña (8,46 euros menos), Comunidad Valenciana (11,41 euros) y Murcia (6,47 euros).

Excesivas diferencias

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública denuncia que nuevamente las diferencias presupuestarias entre las regiones son excesivas. Hay un abismo de 940,02 euros por habitante entre la comunidad autónoma que más dedica y la que menos. «Evidentemente una variación tan amplia dificulta que se puedan proveer los mismos servicios sanitarios, en cantidad y en calidad, y rompe con la necesaria equidad y cohesión entre las regiones», critican desde la Federación.

Por todo ello, la FADSP pide que se realice un esfuerzo presupuestario para reforzar la sanidad pública, así como que se desarrollen mecanismos de financiación finalistas que «permitan reducir las excesivas diferencias y garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud».

Por último, la FADSP considera fundamental Efectuar un refuerzo especial de la Atención Primaria, lo que cree que es imposible de realizar con los presupuestos presentados.