Extremadura, tercera región con más vacunados al completo contra la covid

Extremadura está a la cabeza de las comunidades autónomas que más porcentaje de vacunación registran. Es junto a Galicia y Asturias la que mejores datos presenta de personas con la pauta completa contra el coronarivus, según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad.

En la región extremeña tienen la pauta completa casi 884.000 personas, es decir, el 83,1% del total de su población. Ellos han recibido dos dosis si han sido vacunados con Pfizer, Moderna o AstraZeneca, o una sola si han sido inoculados con Janssen.

Es un porcentaje que se acerca mucho al de las dos regiones que se han mantenido casi desde los inicios de la campaña de vacunación como las más rápidas. Son Asturias, que actualmente tiene al 85% de su población total vacunada; y Galicia, que registra un 84,7%.

Las que presentan peores coberturas de inoculación de dosis entre el total de su población son Melilla (63,2%), Ceuta (71,2%) y Baleares (71,8%).

Pese al buen porcentaje de vacunación en esta comunidad autónoma, hay grupos de edad en los que la cobertura no es suficiente para alcanzar la inmunidad de grupo, pues con las nuevas variantes y el final de las restricciones este número se sitúa para todas las décadas en torno al 90%.

Los que presentan los datos más preocupantes y en el grupo que el SES está teniendo más complicado aumentar su porcentaje de vacunación es en el de quienes tienen entre 20 y 29 años. En su caso el porcentaje no llega ni al 80%. El 79,5% está vacunado al completo, que son 90.062.

En el caso de quienes tienen entre 30 y 39 años, apenas pasan del 80%. Hay un total de 110.511 con la pauta completa, lo que supone el 82,8%.

Finalmente, el otro grupo que no llega al 90% pero que ha registrado un gran avance en las últimas semanas es el que comprende a quienes tienen entre 12 y 19 años de edad. Es el colectivo que más tarde se empezó a vacunar, pero está respondiendo bien a las citaciones y su cobertura de roza el 90%. En concreto, alcanza el 87,3% (73.952).

Vacunódromos

Hay que tener en cuenta que los puntos de vacunación masiva de la región, conocidos como vacunódromos, están cerrando. El último en bajar la persiana fue el Palacio de Congresos de Cáceres. De este modo, la inoculación de dosis para rezagados, es decir, para personas que no se vacunaron cuando les tocaba por edad, se está realizando en los centros de salud con el objetivo de al menos alcanzar el 90% de la población extremeña vacunada.

Para llegar a ese porcentaje el SES está intentando convencer a quien no se ha vacunado aún a través de llamadas que realizan los profesionales de atención primaria, aunque ya han reconocido en varias ocasiones que «está siendo complicado». Aproximadamente el SES está poniendo actualmente 500 primeras dosis a la semana a este colectivo.

Los médicos y enfermeros de atención primaria están intentando convencerlos de la necesidad de vacunarse, pero el gran problema es que muchas veces no los pueden localizar. En algunos casos viven fuera de la región, trabajan fuera o van y vienen los fines de semana. Además, hay grupos de estudiantes que pueden haber sido vacunados en otras comunidades autónomas.

A las personas que aún no han sido inmunizadas se suman 16.000 extremeños que se pusieron la primera dosis y han preferido no completar la pauta. En la mayoría de los casos se debe a que tuvieron reacciones adversas como dolor de cabeza, fiebre y malestar y no se atrevieron a ponerse la segunda inyección.

Hay casi 67.000 personas que tienen puesta la tercera dosis El SES está centrado ahora en inyectar la tercera dosis. Es un refuerzo contra la covid para los grupos que ha establecido la estrategia nacional y en la región ya hay 66.685 personas con este pinchazo, según el último informe del Ministerio de Sanidad. La mayoría son residentes de centros de mayores, personas inmunodeprimidas y extremeños que tienen más de 70 años a los que está llamando en estos días para citarlos en los centros de salud. Además, está previsto que en las próximas jornadas comience la campaña de vacunación contra la gripe y a quienes llamen para ponerle la tercera dosis también les inyectarán la vacuna contra ese virus en la misma cita. También está previsto que los 40.587 vacunados con Janssen reciban otra dosis de refuerzo, que en este caso será de Pfizer. La inoculación será a partir del próximo 15 de noviembre en su centro de salud.