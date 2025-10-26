Extremadura supera los 81.000 autónomos pero el 40% factura menos del salario mínimo

Cada vez más extremeños optan por hacerse autónomos. La región abandona el estancamiento en el número de trabajadores por cuenta propia que lleva padeciendo ... años en los que no superaba la barrera de los 81.000, pero el día a día de muchos de ellos está marcado por la presión fiscal, la baja protección social, la burocracia y las dificultades para llegar a fin de mes.

De los 81.228 trabajadores por cuenta propia que había en esta comunidad autónoma a finales de septiembre, gran parte en el comercio, la agricultura, la construcción y la hostelería, 33.000 facturan menos del salario mínimo interprofesional (SMI), que para el año 2025 está fijado en 1.184 euros brutos mensuales, distribuidos en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 anuales.

Eso supone que cuatro de cada diez autónomos en este territorio no supera esa cifra, según las estimaciones realizadas por la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA).

Su presidenta en Extremadura, Candelaria Carrera, asegura que «la inversión que realizan las personas trabajadoras autónomas en sus negocios puede ser distinta, pero la rentabilidad depende de factores externos, y sumar a esos condicionantes que no dependen de ellas, la incertidumbre e inseguridad que en muchas ocasiones generan las propias administraciones públicas, complica la viabilidad de las iniciativas, abocando a muchas al cierre».

«Necesitamos eliminar la burocracia, una fiscalidad acorde a los negocios y mejoras de las prestaciones sociales» Candelaria Carrera Presidenta de ATA en Extremadura

Incide en que «es muy difícil gestionar un negocio, conseguir clientes, abrir mercado y ser competitivos, además de ofrecer un buen servicio post venta». A eso se añade «una burocracia excesiva que supone una asfixia inaguantable».

Precisamente, esa dificultad para que un negocio salga adelante está en el centro de las miradas después de que el Gobierno haya propuesto que la cuota de los autónomos a la Seguridad Social se incremente a partir del año que viene.

Tras la oleada de críticas desde la patronal, los sindicatos y los grupos parlamentarios, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha escuchado el clamor popular y ha rectificado de plano el incremento generalizado. El Ejecutivo central recula su propuesta y plantea ahora congelar las cuotas de los que ganan menos de 1.166 euros en 2026, que en el total del país son 1,3 millones, y un aumento mínimo de entre 2,91 y 14,75 euros para los otros 2,2 millones, según un primer cálculo facilitado por ATA que podría variar cuando el Ejecutivo confirme las nuevas tablas.

Eso quiere decir que, con la nueva propuesta, la subida no afectará prácticamente a cuatro de cada diez autónomos extremeños, que son los que se incluyen en los tres primeros tramos de cotización (la tabla reducida). Ellos no pagarán por el momento más a la Seguridad Social el año que viene.

Supone un balón de oxígeno para los que menos facturan si se compara con la anterior propuesta de la Seguridad Social, que en un primer momento planteaba una subida que oscilaba entre un mínimo de 11 euros más al mes y un máximo de 206. Además, el incremento era paradójicamente mayor para los que menos ingresan, puesto que establecía una subida de 17 euros al mes para los que generan unos rendimientos netos de hasta 670 euros. Este colectivo, finalmente, mantendrá su cuota mínima de 200 euros mensuales.

La nueva propuesta, que solo habla del próximo ejercicio y no establece las cotizaciones de los dos años siguientes, ha levantado ampollas en un colectivo que ya ha reconocido en muchas ocasiones que se siente «asfixiado».

Necesitamos -dice Candelaria Carrera- «eliminar la burocracia, una fiscalidad acorde a la realidad económica de nuestros negocios y una mejora de las prestaciones sociales».

Ayudas en la región

Ante esa situación en Extremadura han lanzado ayudas en los últimos años que intentan fomentar el emprendimiento. El ejemplo más claro es la denominada 'tarifa cero' de la Junta, diseñada para personas desempleadas que se dan de alta como autónomos y cubre, a través de una subvención, el coste de la cuota de la seguridad social durante su inicio de actividad, que en el primer año es de 80 euros al mes y no más elevada porque por lo general los nuevos emprendedores se pueden beneficiar de la tarifa plana implantada por el Gobierno central.

La ayuda cubre hasta 12 meses, aunque puede extenderse a 24 si se mantiene la actividad y no se supera el salario mínimo en los rendimientos netos anuales.

Son ayudas, junto a las subvenciones de 6.000 a 11.500 euros destinadas a desempleados que inicien una actividad como autónomos, que intentan favorecer el emprendimiento y la creación de empleo.

A eso, precisamente, se refieren desde ATA en Extremadura. «Hay que tener en cuenta las políticas que se lanzan a favor del colectivo. En esta región contamos con el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo, que se ha ido mejorando y que recoge medidas que les favorecen desde que inician su actividad hasta que se jubilan. Queda mucho camino por recorrer, pero iniciativas de estas características van dando sus resultados», indica Carrera.

Matiza que para saber por qué hay cada vez más autónomos habría que hacer un análisis profundo, «ya que se sigue emprendiendo en franjas de edad avanzadas, cuando mucha gente, al margen de encontrarse más preparada y formada, no encuentra trabajo por cuenta ajena».

Los 81.228 trabajadores por cuenta propia en Extremadura que había a finales de septiembre es una cifra que bate récord en esta región para ese mes desde 2009, año desde el que se puede consultar la estadística del Ministerio de Seguridad Social en su página web.

En 2020 se registró una caída, aunque a partir de 2021 empezó a recuperarse hasta llegar a los 80.102 en 2023. Finalmente, en este 2025 la región ha sumado 844 afiliados al régimen de autónomos desde septiembre de 2024 y más del 80% (682) de esas altas las han formalizado mujeres.