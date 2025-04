Extremadura retoma las clases tras un día de desconcierto entre las familias

Álvaro Rubio Cáceres Miércoles, 30 de abril 2025, 07:40 Comenta Compartir

Extremadura retoma este miércoles la actividad lectiva tras un día sin clases que muchas familias han vivido con desconcierto. Algunas por no entender la medida de abrir los centros educativos pero no impartir contenidos. Otras porque ni siquiera sabían en qué consistía, pues los fallos en las telecomunicaciones por el apagón impidieron que recibieran mensajes oficiales a través de Rayuela, la plataforma por la que se comunican profesores y padres que estuvo caída desde el lunes hasta el martes a las dos de la tarde.

La decisión de mantener los centros abiertos pero sin clases la hizo pública la Junta de Extremadura a última hora de la noche del lunes después de ponerse en manos del Gobierno central ante la situación de emergencia, tal y como sucedió con otras ochos comunidades autónomas.

La Consejería de Educación informó que era para evitar desplazamientos que pudieran suponer un peligro y en las puertas de los centros este martes era casi el único tema de conversación entre los padres.

«En Extremadura no se cogen metros ni trenes de cercanías. Esto no es Madrid. No creo que fuera necesario», comentaba una madre de dos adolescentes en la capital cacereña.

«Hemos optado por traerlos, pero no disponíamos de una comunicación oficial. Ha sido todo bastante confuso», decían en un grupo de padres en los alrededores del colegio Prácticas.

«No había forma de mandar una comunicación por las vías habituales. Rayuela no cargaba ni en la noche del lunes ni a primera hora de la mañana del martes. Así que hablé con la ampa cuando me lo permitió la conexión y fue la que informó a las familias», explicaba Carmen Garrido, directora del colegio Juan Vázquez de Badajoz, que añadía que este martes asistieron al colegio en torno al 30% de alumnos.

«Hemos notado que han venido muchos menos padres a traer a sus hijos», decía Iván Carreño, que llevó a su pequeña al colegio, en Cáceres.

Su sensación estaba en lo cierto. En los colegios asistieron en torno al 60% de los alumnos y en los institutos rondó el 5%, aunque el porcentaje varió según las localidades.

«En los institutos de la provincia de Cáceres la asistencia ha sido muy escasa, inferior al 5%, y en la de Badajoz entre el 5% y el 10%», indicó Educación, que obtuvo estos datos a través de la comunicación directa entre la Inspección y los equipos directivos debido a los problemas de funcionamiento de Rayuela. Por eso matiza que son estimaciones y no datos estadísticos.

En cuanto a los colegios hay más diferencias entre unas zonas y otras, pero en la mayoría de los casos no pasan del 60%. «En la provincia de Cáceres la asistencia ha estado entre el 50% y el 60%, siendo algo inferior en grandes localidades como la capital cacereña, Plasencia o Navalmoral de la Mata», detalló Educación.

Por su parte, en las grandes poblaciones de Badajoz, «la asistencia ha sido superior al 60%, llegando en algunos casos al 80%». Eso sí, en algunos centros de entornos rurales los alumnos han rondado el 10% y en otros han ido todos.

Con motivo de la suspensión de las clases también se aplazaron actividades como excursiones, las pruebas libres de Formación Profesional, las del informe PISA y las homologadas para la obtención del B1 de Inglés para los alumnos de ESO que estaban previstas.

En cuanto al transporte escolar, Educación asegura que no hubo incidencias y las aulas matinales y comedores funcionaron con normalidad. Empresas concesionarias de este servicio confirmaron a HOY que ofrecieron comida caliente, al igual que otros días.

Por su parte la Universidad de Extremadura también retoma la actividad este miércoles después de que en la mañana de este martes tampoco impartiera clases. El lunes, en horario vespertino, ya las suspendió. Los campus sí permanecieron abiertos y gran parte de los alumnos que fueron se concentraron en las bibliotecas.