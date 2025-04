Coronavirus en Extremadura: Extremadura registra la semana más letal de la sexta ola con 36 muertes por covid-19

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 27 de enero 2022 | Actualizado 28/01/2022 14:00h. Comenta Compartir

Extremadura ha anotado en los últimos siete días un descenso en el número de casos diarios y de pacientes ingresados tanto en planta como en UCI, pero ha registrado la semana más letal de la sexta ola con 36 muertes por covid-19.

Según los datos proporcionados por el Servicio Extremeño de Salud (SES) este jueves, que ya no facilita datos diarios sobre la pandemia pero mantiene el informe semanal de los jueves, en las últimas jornadas han fallecido por coronavirus en la región un hombre de 47 años de Cáceres, vacunado; una mujer de 90 años de Miajadas, no vacunada; tres hombres, de 64, 78 y 90 años, y dos mujeres, de 63 y 97 años, de Badajoz (tres vacunados y dos sin vacunar); una mujer de 58 años de Jerez de los Caballeros, vacunada; un varón de 53 años de Villar del Rey, vacunado; una mujer de 96 años de Montijo, vacunada; dos mujeres de 53 y 80 años de Fregenal de la Sierra, ambas vacunadas; una mujer de 77 años de La Lapa, no vacunada; una mujer de 94 años de Berlanga, vacunada; dos hombres de 63 y 95 años de Plasencia, uno sin vacunar y otro vacunado; un varón de 82 años de Galisteo, vacunado; un anciano de 103 años de Tejeda de Tietar, no vacunado.

También han fallecido en la última semana dos hombres de 58 y 97 años, y una mujer de 85 años, de Mérida, los tres vacunados; una mujer de 85 años de Ribera del Fresno, vacunada; un varón de 59 años de Mirandilla, vacunado; una mujer de 93 años de Valdecaballeros, vacunada; un hombre de 78 años y una mujer de 90 años de Villanueva de la Serena, ambos vacunados; un varón de 81 años de Monterrubio de la Serena, vacunado; una mujer de 84 años de Don Benito, vacunada; un varón de 95 años de Valle de la Serena, vacunado; un varón de 81 años de Talarrubias, vacunado; y varón de 90 años de Helechosa de los Montes, vacunado.

Igualmente han muerto un varón de 82 años de Coria, vacunado;un varón de 81 años de Villasbuenas de Gata, vacunado; una mujer de 96 años de Moraleja, vacunada; un hombre de 83 años de Navalvillar de Ibor, vacunado; y un varón de 72 años de Majadas, vacunado.

En total, en el mes de enero se ha superado el centenar de muertes por el virus. Concretamente, según los datos oficiales, se han comunicado hasta ahora 108 víctimas mortales, convirtiéndose en el periodo más letal de la sexta ola. Se ha superado así el número de muertos registrado en septiembre de 2020 (75) y de septiembre de 2021 (84), lo que sitúa también a enero del 2022 como uno de los meses más letales como consecuencia del coronavirus.

En todo este tiempo, el peor mes fue enero de 2021, cuando se alcanzaron 406 muertos. Ese fue el mes con peores registros de mortalidad. Solo abril de 2020 estuvo cerca, con 313; seguido de febrero de 2021, con 230, y noviembre de 2020, con 226.

El número total de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia asciende ya a 2.083.

Positivos y hospitalizados

En las últimas 24 horas Extremadura ha sumado 2.432 nuevos casos. Aunque todavía es una cifra por encima de los dos mil positivos diarios, son 607 contagios menos que hace una semana. Extremadura encadena 38 jornadas notificando cifras por encima de los mil casos diarios.

Lo que sí ha mejorado en los últimos 7 días ha sido la presión asistencial. En los hospitales extremeños hay en este momento 182 personas hospitalizadas, 41 pacientes menos que hace una semana. Por áreas de salud, la de Cáceres es la que está en una situación más delicada con 44 pacientes ingresados. El área de Badajoz atiende a 42 personas hospitalizadas, la de Mérida a 33 afectados por el virus, Don Benito-Villanueva de la Serena tiene 22 pacientes hospitalizados, Plasencia cuenta con 18 ingresados, Llerena-Zafra atiende a once, las áreas de Coria y Navalmoral tienen seis cada una.

Del total de los contagiados hospitalizados, 22 permanecen a día de hoy en UCI, seis menos que hace una semana. Seis están en el área de Cáceres, cuatro en Badajoz, cuatro también en Mérida, Plasencia y Don Benito-Villanueva de la Serena.

La incidencia acumulada a los 14 días en la región sigue en descenso y se sitúa hoy en 3.199,56 casos por cien mil habitantes, 425 puntos menos que hace una semana, y a los 7 días en 1.457,89 casos, 275 puntos menos.

En este periodo se han dado 13.241 altas epidemiológicas, lo que significa que un total de 153.972 personas han superado la enfermedad.