Extremadura registra la mayor tasa del país de trabajadores que ya no buscan empleo por desánimo Oficina del Sexpe en Cáceres este verano. :: HOY Un informe de la patronal de agencias de colocación habla de 7.695 extremeños que podrían trabajar pero estando en paro ni siquiera buscan empleo J. LÓPEZ-LAGO Domingo, 8 septiembre 2019, 08:36

En el catálogo de términos relacionados con el empleo destacan la población activa y los parados. Pero existe otro concepto, el de infrautilizado laboral, que se refiere a las personas que podrían sumarse a la fuerza de trabajo del país y están desaprovechadas. No cuentan como paradas porque no están inscritas como tales, y aunque desean trabajar no buscan empleo porque en ellos ha cundido el desánimo. También integran el grupo de trabajadores infrautilizados aquellos temporales que en realidad querrían tener un contrato más estable o a jornada completa.

Este concepto, a priori secundario cuando se analiza el mercado laboral, conviene destacarlo en Extremadura, la comunidad con mayor tasa de trabajadores infrautilizados del país, ya que alcanza el 31,2% cuando en España la media es del 22,2%.

Los datos son de Asempleo, la patronal de agencias de colocación y empleo temporal y el índice de infrautilizados lo obtiene sumando la tasa de paro, los trabajadores desanimados para buscar empleo, aquellos a tiempo parcial que desearían trabajar más y el resto de población activa.

Más de 40.000 extremeños que trabajan a tiempo parcial querrían aumentar su jornada laboral

Según su último informe, referido al segundo trimestre de 2019, en España hay en total 5,2 millones de personas infrautilizados. Así, si en Extremadura la población activa en el periodo reseñado era de 496.500, esto significa que la región tiene 154.908 trabajadores infrautilizados en valores absolutos.

Igualmente conviene analizar que si en España la tasa de infrautilizados se sitúa 8,2 puntos porcentuales por encima de la tasa oficial de paro, en Extremadura es 10,8 puntos superior a esta tasa.

Por otro lado, desgranando el concepto de 'infrautilizado' la conclusión es que nuestra región tiene el mayor índice de trabajadores desanimados, del 1,55%, esto es, 7.695 personas en Extremadura que ni trabajan ni siquiera consta que busquen empleo.

Por otro lado, en cuanto a 'parciales involuntarios', o sea, trabajadores que querrían trabajar más horas, nuestra región tiene una tasa del 8,13% que suponen 40.365 personas en esta situación. Extremadura es de las pocas autonomías donde este índice supera el 8%. Las otras son País Vasco y Navarra. La diferencia no obstante es que allí la tasa de paro es del 7,5% y del 8,6% cuando en Extremadura supera el 20%.

El paro y el índice de trabajadores infrautilizados suelen ir de la mano. La única comunidad con una mayor tasa de paro que Extremadura es Andalucía, de 20,46% y 21,04 respectivamente. Sin embargo, nuestra región registró un 31,2% de personas infrautilizadas laboralmente y supera por tanto a la andaluza, con 31,1%. Por contra, Aragón, Cataluña y Cantabria son las que menos trabajadores infrautilizados tienen con índices que rondan el 15%.

Por último, hay que saber que ser joven y con poca cualificación es el perfil más numeroso entre los trabajadores infrautilizados, ya que según el estudio de Asempleo, en este grupo las mujeres (27,9%), los jóvenes (45,4%) y los activos con baja cualificación (43,2%) son los colectivos más infrautilizados laboralmente.