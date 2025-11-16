Extremadura es la región con más jóvenes que vapean: seis de cada diez lo han probado

«Hay que actuar con urgencia para evitar que los jóvenes consuman cigarrillos electrónicos». Esa tajante afirmación la realiza la Organización Mundial de la ... Salud ante el avance de lo que ya se ha convertido en una moda. Seis de cada diez adolescentes extremeños (59,8%) han vapeado alguna vez en su vida y la mitad (49,9%) lo ha hecho en los últimos 12 meses.

Son datos que sitúan a Extremadura como la región en la que más personas de 14 a 18 años vapean, según el último informe de la encuesta sobre uso de drogas y otros comportamientos adictivos en enseñanza secundaria en Extremadura, que también destaca que la chicas tiran de cigarrillo electrónico más que ellos, con un 52,1% frente a un 47,8% que lo ha consumido en el último año.

Es habitual ver a los adolescentes en los estancos de la región eligiendo los líquidos que producen el aerosol que luego inhalan en sus pulmones. De cereza, vainilla, arándanos y hasta de mojito. Con o sin nicotina. El mercado es cada vez más amplio y la industria tabaquera no para de innovar en un sector que cada vez atrae a más chavales.

Y es que en esta comunidad autónoma la lucha contra los cigarrillos electrónicos no está calando al mismo ritmo que en el resto del país. Se sitúa diez puntos porcentuales por encima de la media nacional y, mientras en España un 49,5% de los adolescentes declara haberlos utilizado alguna vez en la vida y su consumo desciende cinco puntos en 2025 respecto a 2023, cuando se alcanzó la cifra más alta de la serie histórica, en Extremadura solo cae en 2,2.

El descenso es aún menor cuando se refiere a los jóvenes que lo han consumido en el último año, pues mientras en la media de España cae de 46 a 40,8, en esta comunidad autónoma baja menos de un punto, de 50,8 a 49,9.

La situación es preocupante para esta región, que en el consumo de cigarrillos electrónicos entre los adolescentes está a 18 puntos por encima de Galicia, la que mejores datos presenta ante el vapeo, que «no solo se ha demostrado que no ayuda a abandonar el tabaquismo, sino que hay pruebas alarmantes de sus perjuicios para la salud», según indica la OMS y detalla el Ministerio de Sanidad en un estudio.

«Tiene efectos adversos en las vías respiratorias parecidas a las que produce el tabaco, hay evidencia de la aparición de sustancias cancerígenas en los líquidos y el vapor de los cigarrillos electrónicos; ha habido intoxicaciones con estos productos y reacciones adversas, y la emisión de sustancias como el propilenglicol o la nicotina pueden contaminar los espacios cerrados y perjudicar a los fumadores pasivos», destaca Sanidad en su informe.

Entre las razones de liderar la estadística, destaca que también es la comunidad con más adolescentes que han fumado tabaco alguna vez

Los hay de sabores, con o sin nicotina, y más de las mitad de los jóvenes creen que está de moda porque lo hacen 'influencers'

Sin embargo, la industria tabaquera lo está mostrando a la sociedad para que los jóvenes empiecen a vapear a edades más tempranas. Es usual ver los productos de vapeo en estancos y supermercados cerca de otros dirigidos especialmente al público infantil.

Asimismo, el aspecto que presentan los cigarrillos electrónicos son muy variados y en algunos casos evitan que se relacionen con el tabaco tradicional. Los hay hasta que parecen artículos de uso diario como bolígrafos o memorias USB portátiles.

Ampliar Estantería de un estanco en Extremadura con múltiples vapeadores. Jorge Rey

Además, es habitual ver en Internet vídeos de jóvenes con miles de seguidores en las redes que aparecen vapeando o mostrando la gran variedad de productos con los que cuenta esa nueva práctica.

Es más, «el 57,2% de los jóvenes creen que está de moda porque lo hacen actores, 'streamers', 'influencers', etc.», según un informe elaborado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que estudia cómo están influyendo los espacios digitales para consumir este tipo de productos.

En la actualidad hay más de 460 marcas diferentes de cigarrillos electrónicos en el mercado y las sociedades médicas, la Asociación Española contera el Cáncer y el Ministerio de Sanidad ya han mostrado su preocupación. Es más, muchas de las actividades, campañas y talleres que han realizado en los últimos años se han centrado en ello.

Tabaco, cannabis y alcohol

No es de extrañar que Extremadura esté a la cabeza de la estadística teniendo en cuenta que también registra el mayor porcentaje de adolescentes que han fumado alguna vez en la vida (31,6%). Uno de cada cuatro lo ha hecho en los últimos doce meses y el 17% en los últimos 30 días. De hecho, la edad de inicio de consumo diario en la región se sitúa en los 14,1 años.

Sin embargo, los extremeños destacan, como aspecto positivo en este estudio, por ser los que menos prevalencia de fumar cannabis registran. El 17,9% lo ha probado, el 12,6% lo ha consumido en el último año y el 9,1% en los últimos 30 días. La edad de inicio es a los 14,9.

Antes suelen probar el alcohol, a los 13,9 años. En ese sentido, Extremadura está por encima del resto en consumo alguna vez en la vida y en el último año. El 83,3% lo ha probado, el 81,8% lo ha bebido en los últimos doce meses y el 60% en los últimos 30 días. De hecho, más de la mitad (54,4%) de los jóvenes de 14 a 18 años ya se ha emborrachado al menos una vez en su vida.