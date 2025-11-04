Extremadura es la región en la que más descendió el paro en el último año

Son ya tres meses consecutivos de incremento del desempleo en Extremadura. Algo habitual en las postrimerías del verano al pasar a engrosar las listas ... del paro las personas contratadas para la campaña estival. Un contexto que también se nota en la afiliación: la región ha destruido casi 4.500 empleos desde que tocó máximos históricos en julio.

Sin embargo, si se amplía la mirada se constata que Extremadura es la comunidad autónoma que más ha reducido el desempleo, al menos de manera relativa, en el último año. La región tiene un 9,82 menos de parados que en octubre de 2024. Es la tasa más elevada del país y está más de tres puntos y medio por encima de la media nacional. Y es que la evolución en el conjunto de España también es muy positiva en esa comparativa interanual, con un 6,1% menos de desempleados.

Son 65.620 las personas en búsqueda de empleo en la región en octubre, 443 más que en el mes anterior y 810 más que en julio, cuando se tocó suelo al bajar de 65.000 desempleados. «Es la cifra más baja para un mes de octubre desde 2005», ha manifestado la secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura, María José Nevado.

Pese al reciente aumento, en Extremadura hay 7.147 parados menos que hace un año.

El volumen de desempleados se reduce sobre todo en el sector servicios, aunque también cae con fuerza en la construcción, la industria y la agricultura

El descenso de los últimos doce meses se nota en todos los sectores de actividad. El mayor volumen se concentra en los servicios, con cerca de 4.700 parados menos; pero con especial fuerza se produce en la construcción, donde el número de parados se ha reducido un 14,3%. Igualmente presentan tasas que superan el 12% la industria y la agricultura.

Aunque el desempleo continúa afectando más a las mujeres -representan el 65% del paro extremeño- también es cierto que ha caído de manera muy importante en el último año: son casi 4.500 mujeres menos en búsqueda de empleo, un descenso del 9,5%. «Por grupos de edad, el paro baja en todos los tramos, destacando la caída de los mayores de 45 años, con 3.798 personas menos; los menores de 25 años registran un descenso del 11,4% interanual», han destacado desde la secretaría general de Empleo.

Afiliación

El buen comportamiento del mercado laboral extremeño también se comprueba en la evolución de la afiliación. En octubre de este año hay cerca de 6.000 personas más en alta laboral en Extremadura que hace un año. Un incremento del 1,43%, práctimente un punto inferior a la media nacional. Contribuye a esa distancia la pérdida de afiliados en el último mes: la región se ha dejado 885 empleos, y ya son casi 5.000 desde julio, mientras que en el conjunto de España se mantiene la tendencia al alza.

El mes de octubre de este año, pese a que se ha incrementado más el paro que en octubre de 2024, ha registrado una mucho menor destrucción de empleo en la región. Hace un año fueron casi 3.000 afiliados los que perdió Extremadura.

El mayor volumen de contratos firmados este año influye en esa evolución. En el último mes de octubre se formalizaron más de 41.100 contratos, 5.361 más que en el octubre de 2024. «A pesar de la buena evolución en la contratación indefinida en la región, ésta sólo representa el 28,4% del total, frente al 41,5% de la media nacional», han lamentado desde Comisiones Obreras (CC OO) en su valoración de los datos del paro.

Sindicatos y patronal

En esa misma líneas, desde el sindicato han insistido en que mucho del empleo que se crea en verano es estacional y es ocupado por mujeres, por lo que, al finalizar estos contratos temporales, se pierde mucho empleo femenino en estas fechas y se agranda la brecha de género. Ante esta realidad, demandan políticas activas de empleo con perspectiva de género, que incidan en la formación y recualificación de las mujeres y en la aplicación real de los planes de igualdad en las empresas.

Además, consideran desde CC OO que se deben reforzar las redes sociales que ofrecen cuidados como las guarderías o los centros de mayores, para terminar con el rol de cuidadoras que soportan muy mayoritariamente las mujeres y dificulta su acceso al mercado de trabajo.

Por su parte, la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) valora de forma positiva los datos de empleo del mes de octubre analizados en perspectiva anual, destacando el esfuerzo continuado del tejido empresarial extremeño para sostener la actividad y el empleo en un contexto económico exigente.

«El balance anual sigue siendo claramente positivo y demuestra el gran esfuerzo que están realizando las empresas extremeñas para mantener y crear empleo», ha destacado el presidente de CIEM, José Luis Iniesta. «Para seguir avanzando, necesitamos estabilidad, seguridad y aliviar el incremento de los costes laborales».