Extremadura es la región que menos colonoscopias y pruebas de sangre en heces realiza

Extremadura es la comunidad con las tasas más altas de población a la que nunca se le han practicado varias de las pruebas de medicina ... preventiva más habituales, según la última Encuesta europea de salud en España, que publica el Instituto Nacional de Estadística. Este informe detalla que a 92 de cada cien ciudadanos no le han hecho nunca una colonoscopia, un porcentaje siete puntos superior al nacional y que no supera ninguna región (sí la ciudad autónoma de Ceuta). Además, 87 de cada cien residentes afirman que jamás le han practicado un control de sangre oculta en heces, frente al 58% de media nacional, una ratio que solo mejora a las de Ceuta y Melilla. En los dos casos, se trata de prácticas habituales para la detección de patologías como el cáncer colorrectal.

Estas cifras que sitúan a Extremadura en el furgón de cola nacional se repiten en otras pruebas de medicina preventiva, según el análisis del INE. La comunidad es farolillo rojo autonómico en porcentaje de población a la que se le ha medido alguna vez el colesterol. El 15% declara que no se lo han analizado nunca, una tasa que duplica la del conjunto del país y que otra vez, solo es mejor que la de Ceuta. Lo mismo ocurre con las mediciones del nivel de azúcar en sangre: el 18% no sabe qué es hacerse un control de este tipo, casi el doble que la media del país y la peor ratio de España exceptuando Melilla.

Tomarse la tensión

Hay dos variables en las que la región no presenta la tasa más alta de España, sino la segunda mayor. Una es la toma de tensión: al 9% no se lo han hecho nunca, frente al 6% nacional, y con Andalucía (11%) como la que tiene más población que no ha pasado por esta práctica. Y la otra es la citología vaginal: no se la han realizado nunca al 36% de las extremeñas (la media nacional es del 24% y Andalucía supera el 37%).

Este patrón negativo se rompe al abordar los números sobre vacunación gripal, una rutina de medicina preventiva en la que la comunidad está mejor que el conjunto del país. Dos de cada diez extremeños sí se han inmunizado contra este virus, una tasa un punto superior a la nacional.

En el otro lado de la balanza, destaca por el alcance de la vacuna contra la gripe y el cribado del cáncer de mama

Hay otro capítulo en el que la comunidad destaca para bien. Es el de la población que ha participado en el programa de cribado del cáncer de mama, epígrafe en el que Extremadura aparece con el quinto mejor porcentaje del país. Dos de cada diez mujeres han participado en él en los últimos dos años, mientras que la tasa para el conjunto del país es un punto inferior. La cifra habla bien del plan que persigue la detección precoz de este tipo de cáncer, aunque hay otro dato en la encuesta que sugiere que más allá de él, el margen de mejora es amplio. Porque fuera de ese plan, hay un 48% de extremeñas que aseguran no haberse sometido nunca a una mamografía, y esta tasa es la más alta de España si se exceptúa a Ceuta, según este estudio que intenta radiografiar la relación de los ciudadanos con el sistema sanitario.

Reacios a las urgencias, las revisiones y la medicina alternativa Los extremeños son los españoles que menos utilizan los servicios de urgencias: los han usado en el último año el 13%, la tasa más baja del país, a casi diez puntos de la media nacional. La Encuesta europea de salud en España, que publica el INE, especifica también que es la comunidad con un mayor peso de la sanidad pública, única opción asistencial para 98 de cada cien residentes, frente al 84% de ratio para el conjunto del país. El informe también detalla que dos de cada diez ciudadanos de la comunidad no han ido al médico en el último año, la tasa autonómica más alta tras Baleares. Cuando el motivo de la consulta es una revisión, la comunidad se sitúa como farolillo rojo nacional: ha motivado el 29% de las consultas en el último mes, frente al 44% nacional. También es la que más rechaza la medicina alternativa: ningún encuestado refiere haber tomado productos homeopáticos, y solo el 0,3% dice haberlos consumido de medicina natural.

Sus autores explican que «el periodo de recogida de la información se extendió desde julio del año 2019 hasta el mismo mes del ejercicio siguiente, por lo que algunos indicadores se ven afectados por la pandemia de covid». Este mismo motivo, añade el INE, explica también que las tasas de respuesta de algunas autonomías hayan sido inferiores a las obtenidas la edición anterior de este mismo trabajo, la del año 2014.

HOY solicitó a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales hablar con algún responsable del Servicio Extremeño de Salud que pudiera explicar y contextualizar estos datos, pero la petición no fue atendida.