Extremadura refrenda su compromiso en la lucha contra la violencia de género

La Asamblea de Extremadura ha remarcado este viernes a través de un manifiesto que no ha contado con el apoyo de Vox, y sí de PP, de PSOE y de Unidas, su «firme compromiso» con el fin de cualquier tipo de violencia machista, así como con combatir «cualquier discurso negacionista» y posicionamiento político que niegue la violencia de género o rechace las políticas públicas enfocadas a su «total erradicación».

En el manifiesto, leído durante el acto institucional celebrado este viernes en la Cámara regional con motivo del 25N, los grupos firmantes se comprometen también a seguir trabajando, dentro de sus competencias, junto con el resto de las administraciones públicas a desarrollar y dar cumplimiento a las medidas que forman el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Igualmente, PP, PSOE y Unidas por Extremadura reafirman en el texto su predisposición para conseguir la renovación y actualización del citado pacto nacional; e inciden en que seguirán prestando «especial atención» a la evaluación de las políticas públicas para «avanzar en la eficacia» en la lucha contra la violencia machista.

También subrayan que continuarán colaborando con las asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista y trabajan por la igualdad entre hombres y mujeres.

Al mismo tiempo, el manifiesto, leído por las diputadas Teresa Tortonda, Teresa Nuria García Ramos y Nerea Fernández, de PP, de PSOE y de Unidas por Extremadura, respectivamente, manifiesta la solidaridad con las mujeres, niñas y niños que han sufrido o sufren la «expresión machista más extrema», la violencia de género, y transmite «todo el apoyo» a ellas y a sus familias.

El acto institucional ha contado también con las intervenciones de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín. Han estado presentes también el delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, y miembros de los diferentes grupos parlamentarios, además de diversas autoridades civiles y militares.

Cabe apuntar también que, si bien Vox no ha apoyado el manifiesto leído durante el acto, sí que algunos de sus diputados autonómicos (como Ángel Pelayo Gordillo y Óscar Fernández Calle, entre otros) han estado presentes en el acto institucional con motivo del 25N celebrado este viernes en la Cámara extremeña, informa E. P.

Guardiola hace un llamamiento a la sociedad extremeña a expresar su rechazo y condena a la violencia contra las mujeres

En su discurso, la presidenta de la Junta ha asegurado que la igualdad es «un valor inherente a las democracias». «El Gobierno que presido tiene como objetivo prioritario la eliminación de la violencia contras las mujeres en Extremadura. Por eso, debemos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en igualdad. La no discriminación no sólo es un principio general de declaraciones, convenciones o normas jurídicas, sino el referente fundamental en que se inspira nuestro modelo de relación con el resto de los ciudadanos a lo largo de nuestra existencia», ha planteado Guardiola.

La presidenta ha hecho un llamamiento a la sociedad extremeña a expresar «cívicamente» su rechazo y condena a la violencia contra las mujeres, y a que colaboren para visibilizar y no silenciar el machismo en cualquiera de sus expresiones, ayudando a construir una sociedad en la que la violencia y la discriminación no tengan cabida.

Reacciones y «consenso roto»

Desde el PSOE, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Soraya Vega, ha declarado al término del acto que han asistido a un discurso «vacío de contenido» de la presidenta de la Junta. «No hemos podido escuchar ni una propuesta concreta, no hemos podido escuchar ni un solo compromiso concreto con las mujeres de esta región; ni uno solo», ha advertido la política socialista.

Vega ha argumentado que Guardiola «no se compromete de verdad» con las políticas contra la violencia de género porque tiene metida a la ultraderecha en el Consejo de Gobierno «y entre VOX y el feminismo, la señora Guardiola ha elegido a VOX faltando al compromiso con los extrememos y las extremeñas y faltando a uno de los pilares básicos de la democracia en nuestro país».

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado el discurso «hipócrita» de la Presidenta. «No puede enarbolar la bandera feminista mientras está sentando en su gobierno a personas que niegan la violencia machista», ha afirmado de Miguel, quien considera que Guardiola «no se está tomando en serio la lucha contra la violencia machista».

Mientras, desde el Partido Popular, el portavoz del grupo parlamentario, José Ángel Sánchez Juliá, lamenta que PSOE y Unidas por Extremadura «hayan querido tener el protagonismo reventando el acto institucional por mero protagonismo político».

Juliá considera que ambas formaciones «han roto su consenso» después de que firmaran el lunes el manifiesto leído por parte de los portavoces de igualdad de los tres partidos. «Nos sentimos asombrados tras este cambio de opinión porque la lucha contra la violencia de género no es política. Y los ataques que han hecho hoy contra la presidenta de la Junta de Extremadura y también presidenta del grupo parlamentario Popular, María Guardiola, están totalmente injustificados», ha declarado el portavoz.

Las asociaciones protagonizan el acto en Badajoz

Asociaciones sociales, contra la violencia de género o que ayudan a la mujer prostituida como son Victoria Kent, Nueva vida, Apramp, Equipo solidaridad, Alma e Ymca han protagonizado este viernes el acto celebrado en el Ayuntamiento de Badajoz con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que como ha señalado el alcalde, Ignacio Gragera, un año más viene a visibilizar una problemática real, que existe y que afecta al conjunto de la sociedad.

«Y sobre todo, una problemática que tenemos que solucionar y revertir», por lo que un acto como este, en el que se ha leído la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por representantes de las citadas asociaciones y junto al «compromiso que estas tienen de las grandes fuerzas políticas de este país», cree que ayudan a ello.

Gragera ha confiado igualmente en que este acto «simbólico, aunque también solemne» sirva para visibilizar a todas y a todos aquellos que sufren por esta lacra de la violencia machista, así como que ayude a que, en los tiempos actuales, «en los que algunos todavía dudan de la existencia de esta violencia, dejen de dudar y que escuchen, que vean, que sientan y que, sobre todo, aprendan que el sufrimiento que tienen, en este caso, muchas víctimas a lo largo y ancho de este país es real y merece la ayuda y el compromiso de todos».

Protocolos de acoso sexual

La secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha definido este viernes la firma de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo en las empresas de menos de 50 empleados como un reto sobre el que es necesario seguir trabajando, al tiempo que han informado de que en la región se han signado, hasta la fecha, 78 documentos de este tipo.

En este sentido, Chacón ha recordado que estos protocolos constituyen una «obligación empresarial» para todos los negocios, independientemente de su número de trabajadores, ya que «la violencia de género es un factor de riesgo laboral que se debe tomar como tal en los planes de prevención», además de los correspondientes protocolos para evitar el acoso en el ámbito de trabajo.

Asimismo, la secretaria general ha lamentado en una concentración organizada frente a la sede de CCOO en la capital extremeña con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, que esta lacra se haya convertido en una rémora en España por cuenta de la «ultraderecha negacionista que avanza también en sus postulados».

En esta concentración, la secretaria de Mujeres e Igualdad, Lola Manzano, ha leído un manifiesto de repulsa de este tipo de delitos.

Zapatos rojos en Cáceres

Crear una escena impactante para concienciar a la ciudadanía de la importancia de comprometerse con la erradicación de la violencia de género. Con esa idea, la Diputación de Cáceres ha organizado acto conmemorativo del 25N.

La Plaza de Santa María de Cáceres se ha llenado de zapatos rojos con los que se pretende sensibilizar sobre el volumen que representa una cifra trágica, 1.236 mujeres desde 2003, 51 de ellas solo en lo que llevamos de año.

La idea nace del trabajo de la artista visual mexicana Eline Chauvet, que en 2009 dio a conocer en Ciudad Juárez su proyecto «Zapatos Rojos» para decir basta a la violencia de género. Los zapatos rojos de Santa María pertenecen y han sido pintados por decenas de mujeres de los pueblos de la provincia de Cáceres.

Además, la artista Aisha Cruz ha realizado la performance «Nudos», con el acompañamiento musical de la asociación ViolinEX.

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este mediodía en el salón de plenos el acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se ha guardado un minuto de silencio por las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

También se ha hecho entrega del premio 25N a concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cáceres en la pasada legislatura, María José Pulido, «por su lucha activista en la Plataforma Mujeres por la Igualdad, movimiento asociativo que organiza cada 25N una manifestación de repulsa de la ciudadanía contra la violencia de género, así como los minutos de silencio cada vez que una mujer es asesinada en España, así como por su implicación en la causa como directora general del IMEX», ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

El alcalde, Rafael Mateos, ha señalado que «en la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género reivindicamos la lucha contra la violencia machista, con firmeza y determinación, para erradicar esta lacra social presente por desgracia, en todas las partes del mundo».

Concentración por el 25-N en Navalmoral

El PSOE y Unidas por Navalmoral han convocado a las 12.00 h. del sábado, junto con asociaciones feministas, una concentración en la plaza de España con motivo de la celebración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ante la ausencia, cuando no negacionismo, del Gobierno municipal que forman PP y VOX, que no han programado nada para esa jornada.

Así lo manifestaron el viernes las concejalas Raquel Medina, del PSOE, y Cristina Cano, de UpN, al anunciar la convocatoria, animar a la ciudadanía a participar e invitar al equipo de Gobierno a que asista, por entender que la lucha contra esta lacra es tarea de todas y todos. De mujeres y hombres contra los hombres que practican la violencia machista.

Pero también para criticar el silencio y la falta de empatía y solidaridad institucional que vivimos en el Ayuntamiento referente a las políticas de mujer y de lucha contra la violencia de género, en lugar de alzar la voz por aquellas que no pueden el 25-N.

Tenemos una concejala de Igualdad, Cristina Marcos, desaparecida. No ha hecho nada, ni siquiera convocar el Consejo Sectorial de las Mujeres. Igual debería dejar de escribir cuentos y ver la realidad que sufren las mujeres en España, en Extremadura y en Navalmoral, con casos escalofriantes, dijo Medina. Por ello dijo que no sabe si el PP está asumiendo el "negacionismo" de Vox o es que realmente sus representantes están de acuerdo en que no existe violencia machista y por tanto no hay que salir a la calle para exigir su final.

Cristina Cano facilitó después algunos datos que demuestran que sí existe, como las 1.237 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que hay registros, los 428 huérfanos y huérfanas que dejaron, los dos millones de denuncias presentadas a nivel nacional o las llamadas que se realizan al teléfono 016.

De ahí que ambas lamenten que el nuevo gobierno municipal de PP y Vox hayan suprimido las concejalías de Mujer y Participación Ciudadana o el punto Violeta, cuando además, según apuntó Raquel Medina, tanto Guardia Civil como Policía Local cuentan en Navalmoral con agentes especializados en la materia, hasta ser referentes a nivel regional.

Actos en los hospitales

Más de 300 trabajadores de Clece y filiales en Extremadura han renovado su compromiso con las mujeres víctimas de violencia de género. En Badajoz, en las instalaciones de la gerencia del área de salud del Hospital Universitario de Badajoz y del Hospital Perpetuo Socorro, el equipo de mantenimiento de Clece ha realizado un parón de cinco minutos para celebrar un sencillo acto conjunto con el personal de administración de ambos hospitales.

