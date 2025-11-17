Extremadura recibirá del Estado 4.705 millones el año que viene, un 6,9% más

Revisión al alza del dinero que mandará el Estado a Extremadura el año que viene. En total supondrán un 6,9% por encima de las ... cantidades recibidas en este 2025. Y también será más dinero que el anunciado por el propio Ministerio de Hacienda el verano pasado.

Según se comunicí ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado ayer en Madrid, Extremadura recibirá en 2026 un total de 4.482 millones de euros como entregas a cuentas, lo que supone un 7% más que en 2025. Se trata de la mayor cifra de la historia. La causa de este incremento es el mayor dinamismo de la economía española.

Además de esa cantidad, la región recibirá otros 223 millones correspondientes a la liquidación del ejercicio 2024.

Como se sabe, el sistema de financiación autonómica funciona mediante un sistema de entregas a cuenta en el que el Estado va enviando cantidades a las comunidades en función del dinero que espera recaudar a lo largo de ese año.

Pero resulta imposible preverlo con total exactitud. Por eso, hay que realizar luego las llamadas liquidaciones. Si el año en cuestión fue mejor de lo esperado, se abona lo que recaudó de más a las regiones dos años después. Si en cambio fue peor, el Estado retiene después lo que pagó de más.

De esta manera, entre las entregas a cuenta y la liquidación de 2024, Extremadura recibirá el año que viene 4.705 millones, un 6,9% más que en 2025.

Estas cantidades son también mayores que las que calculó el propio Gobierno este verano. Entonces anunció que abonaría a Extremadura 4.461 millones en concepto de entregas a cuenta y 263 como liquidación del año 2024.4.684 millones en total.

Según anunció ayer el Gobierno, la senda de déficit autonómica para el periodo 2026-2028 permitirá a Extremadura contar con un margen fiscal de 91,5 millones, correspondiente al 0,1% de su PIB.

Manzano, satisfecha

Por otro lado, la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, valoró el «paso hacia adelante» dado por el Gobierno central al comprometerse en el CPFF a articular un nuevo modelo completo de financiación autonómica. No obstante, defendió que éste debe alcanzarse a través de la multilateralidad en la negociación y sin «singularidades».

La Junta acabará el año sin déficit, según Fedea Extremadura cerrará este año 2025 prácticamente en equilibrio presupuestario, al registrar un déficit del 0,0 por ciento, según estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicadas ayer en el marco de su Observatorio Fiscal y Financiero de las regiones. Por su parte, el conjunto de la comunidades cerrará este año con un déficit del 0,2% del PIB, según esta previsión de Fedea, que es «ligeramente más pesimista» que la del Gobierno, que proyecta un déficit para las CC AA del 0,1% del PIB, pero mejor que la de AIReF, que estima un saldo negativo del 0,4%.

«Es incompatible totalmente hablar de multilateralidad y hablar de reconocimiento de singularidad y hablar de sentarnos con un territorio para pactar lo que es de todos», defendió Manzano.

Además, consideró «necesario» que el Estado realice una «aportación importante» para el nuevo sistema de financiación. «Todas las comunidades autónomas tenemos problemas de financiación y la Administración del Estado tiene unos ratios de recaudación mayores que nunca, está recaudando 300.000 millones de euros, cuando en el año 2009 cuando se reformó el sistema de financiación autonómica la recaudación era de la mitad, de en torno a 149.000 millones», argumentó