Rosa Ramos, Elena Manzano y Luis Alfonso Hernández Carrón, este lunes en Madrid. Hoy

Extremadura recibirá del Estado 4.705 millones el año que viene, un 6,9% más

La consejera Elena Manzano muestra la satisfacción de la Junta ante el anuncio del Gobierno de cambiar el sistema de financiación

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:40

Revisión al alza del dinero que mandará el Estado a Extremadura el año que viene. En total supondrán un 6,9% por encima de las ... cantidades recibidas en este 2025. Y también será más dinero que el anunciado por el propio Ministerio de Hacienda el verano pasado.

