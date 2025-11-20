Extremadura recibe 8,4 millones de las ayudas del Ministerio de Agricultura por los incendios forestales

Extremadura recibirá 8,4 millones de las ayudas del Ministerio de Agricultura a agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales del pasado verano. La ... región será la segunda comunidad con más fondos por detrás de Castilla y León, que llega a 8,5 millones. Galicia contará con alrededor de 5 millones y Cataluña con cerca de 3 millones de euros.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este jueves en su sede electrónica las resoluciones con los 9.679 agricultores y ganaderos que recibirán 27,8 millones de euros en ayudas directas por los grandes incendios forestales del pasado verano.

Agricultura aprobó a finales de octubre el real decreto que regula la concesión directa de estas ayudas, destinadas a compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas por grandes incendios (más de 500 hectáreas) entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y el apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas. Las cuantías oscilan entre 1.500 y 16.000 euros. En la relación de posibles beneficiarios se incluían 45 municipios extremeños, doce de la provincia de Badajoz y 33 de Cáceres.

Las ayudas se abonarán la próxima semana, una vez verificado que los beneficiarios están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. También se publicará la lista de personas que incumplen este requisito y que deban regularizar su situación. Para ello habrá un plazo de veinte días hábiles, en las ayudas por pérdida de renta, y de cinco días hábiles, en las vinculadas al seguro. Toda la información estará disponible en la web del Ministerio de Agricultura.

El Gobierno central destaca que todo el proceso se ha completado en menos de un mes, sin que los afectados hayan tenido que presentar ninguna solicitud. La identificación de los beneficiarios se ha realizado mediante un cruce de datos entre el ministerio, la Agencia Tributaria y el Sistema Europeo de Información sobre Incendios, con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico.

«De esta manera se garantiza la rápida disponibilidad de fondos para que los afectados puedan afrontar gastos y pérdidas derivadas de los incendios, independientemente de las indemnizaciones de sus seguros», añade. «Se cumple así el compromiso del ministro Luis Planas de hacer efectivas las ayudas antes de final de año».

Distribución de las ayudas

De los 9.679 agricultores y ganaderos que recibirán estas ayudas, algo más de una tercera parte, 3.446, contará con un apoyo específico para compensar la pérdida de renta, con un importe global que supera los 21,5 millones de euros.

A ellos se suman los 6.647 titulares de explotaciones que verán cubierto parte del coste de su seguro agrario, gracias a una ayuda adicional cercana a los 6,3 millones.

Los jóvenes agricultores y ganaderos situados en las zonas afectadas que hayan iniciado su actividad en el presente año y hayan presentado por primera vez la solicitud única de la Política Agraria Común en esta campaña tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.