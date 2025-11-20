HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Finca de cerezos afectada por el incendio de Jarilla el pasado verano. HOY

Extremadura recibe 8,4 millones de las ayudas del Ministerio de Agricultura por los incendios forestales

La región es la segunda comunidad con mayor concesión del Gobierno central sólo por detrás de Castilla y León

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

Extremadura recibirá 8,4 millones de las ayudas del Ministerio de Agricultura a agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales del pasado verano. La ... región será la segunda comunidad con más fondos por detrás de Castilla y León, que llega a 8,5 millones. Galicia contará con alrededor de 5 millones y Cataluña con cerca de 3 millones de euros.

Te puede interesar

