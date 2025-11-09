HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Varios alumnos de un ciclo formativo de FP durante una clase práctica en un instituto de Cáceres. A. M.
Formación Profesional

La FP en Extremadura recibe casi 50.000 solicitudes, pero más de cien grupos no llegan al mínimo de alumnos

La normativa permite a la Junta anular la oferta con baja matriculación, pero asegura que «está haciendo un esfuerzo importante por mantenerla»

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

La Formación Profesional no para de ganar alumnos, pero lo hace de forma desigual en la ciudad y en la zonas rurales. Mientras en ... ciclos impartidos en pequeños municipios no cuentan con casi estudiantes, en otros de las principales poblaciones de Extremadura hay lista de espera. De hecho, la FP ha recibido para este curso 2025-2026 casi 50.000 solicitudes, pero más de 100 grupos no alcanzan el número mínimo de matrículas establecidas para su funcionamiento.

