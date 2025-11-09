La FP en Extremadura recibe casi 50.000 solicitudes, pero más de cien grupos no llegan al mínimo de alumnos

La Formación Profesional no para de ganar alumnos, pero lo hace de forma desigual en la ciudad y en la zonas rurales. Mientras en ... ciclos impartidos en pequeños municipios no cuentan con casi estudiantes, en otros de las principales poblaciones de Extremadura hay lista de espera. De hecho, la FP ha recibido para este curso 2025-2026 casi 50.000 solicitudes, pero más de 100 grupos no alcanzan el número mínimo de matrículas establecidas para su funcionamiento.

Esto quiere decir que hay clases que no superan los ocho alumnos en los primeros cursos de los ciclos de grado medio o superior o los cinco en el caso de los segundos cursos. La Consejería de Educación puede anular la oferta si se dan algunas de esas dos situaciones, según la resolución del pasado mes de mayo por la que se convocaba el procedimiento de admisión y matriculación para FP.

Sin embargo, la Junta no ha anunciado que vaya a derogar algún tipo de formación en zonas rurales, donde se dan grupos bajo mínimos, y asegura que en «la Administración se está haciendo un esfuerzo importante por mantener dicha oferta, a pesar de estas bajas tasas de solicitudes, tratando de apoyar las necesidades de cada entorno, principalmente cuando existen necesidades en el tejido productivo de la zona».

De hecho, la Junta indica que está fomentando la matriculación en los ciclos con menos demanda y para ello, a mediados de octubre, el Consejo de Gobierno aprobó la convocatoria de subvenciones a pymes que colaboren este curso en proyectos de FP dual en centros educativos sostenidos con fondos públicos, con un presupuesto de dos millones de euros.

Mediante estas ayudas quiere potenciar la formación en las familias profesionales con alta empleabilidad y escasa demanda, como son agraria, hostelería y turismo, servicios socioculturales y a la comunidad, comercio y marketing, edificación y obra civil, industrias alimentarias, electricidad y electrónica, instalación y mantenimiento, transporte y mantenimiento de vehículos, energía y agua, sanidad e imagen personal.

La cuantía de la subvención para esta convocatoria es de 5,5 euros por hora que realice el alumno en el centro de trabajo en este curso académico.

Educación ofrece 30.000 plazas y, aunque hay lista de espera para ciclos en ciudades, hay clases con apenas ocho estudiantes en pequeños pueblos

En cuanto a las solicitudes para cursar FP, teniendo en cuenta que las personas pueden realizar más de una para distintos grados, se han recibido un total de 49.892 peticiones para estos estudios. Para los ciclos de grado básico fueron 2.270, para grado medio 21.822 y para grado superior 25.800.

Respecto a las matriculaciones para el curso 2025-2026, la Junta no dispone de estos datos consolidados, dado que se encuentra abierto el periodo de inscripción en la oferta modular parcial, pero se espera que se superen las 25.000 como el pasado curso. De ellas más de 20.000 se correspondían con centros públicos.

En zonas rurales

Respecto a los ciclos menos demandados, Educación no especifica cuáles son y se limita a explicar que «el número de personas en listas de espera viene condicionado por la mayor demanda en poblaciones grandes sobre las zonas rurales, pudiendo darse situaciones en las que una misma enseñanza tenga vacantes en determinadas localidades pequeñas y, en cambio, tenga lista de espera en núcleos poblacionales mayores». Además, matiza que «la oferta no solo se adecúa a la demanda de alumnado, sino también al tejido productivo».

En el caso de que algún grupo de ciclos formativos se suprimiera (la Junta ya ha dicho que está haciendo esfuerzos para que no suceda), la norma recoge que en el supuesto de que sea un turno el que deja de ser impartido, el alumno podrá permanecer en el mismo centro en otro horario diferente. Si fuera el ciclo el que dejara de tener continuidad en un determinado instituto, el estudiante podrá elegir el mismo ciclo en cualquier otro centro público de Extremadura.

En este curso la Junta ha ofertado más de 30.000 plazas en centros públicos para FP. Para grado básico han sido un total de 4.173, para grado medio 11.818 y para superior 11.652 vacantes.

Para completar el catálogo de formación profesional, han ofertado también 600 plazas de cursos de especialización y 2.720 de certificados profesionales, que acreditan una competencia para un puesto de trabajo específico y se componen de varios módulos.

Son puestos para una oferta formativa de 817 opciones que se dividen en 142 ciclos de grado básico, 238 de medio y 228 de superior. Además, ofrecen 183 certificados profesionales y 26 cursos de especialización.