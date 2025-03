Extremadura quiere que los escolares vuelvan a las aulas el 10 de enero

Álvaro Rubio Cáceres Miércoles, 29 de diciembre 2021, 21:16 | Actualizado 23:34h. Comenta Compartir

La Junta de Extremadura abogará por que todos los escolares vuelvan a las aulas el próximo 10 de enero, tal y como estaba previsto antes de la explosión de contagios producidos por la variante ómicron.

«La apuesta de Extremadura es que se retome el día 10 la educación presencial con todas las medidas de seguridad necesarias, porque no solo permitirá que los niños accedan a un derecho como es el de la educación, sino también a la socialización y a retomar el éxito que ha supuesto la campaña de vacunación en los centros escolares»,ha dicho el consejero de Sanidad, José María Vergeles, tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud.

De este modo, esa será la postura que defienda la región el próximo 4 de enero, cuando está previsto que se celebre una conferencia intersectorial de Educación y Sanidad, un encuentro que había propuesto Vergeles para evaluar qué hacer en todo el país.

Fuera del ámbito educativo, el Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado otras medidas que afectan a Extremadura. Entre ellas, la primera restricción que se anuncia tras varias semanas basadas solo en recomendaciones.

Todas las competiciones deportivas tendrán que reducir su aforos en el interior al 50% y en el exterior al 75%. Así será durante el mes de enero, aunque se trata de una medida revisable según la evolución de la pandemia.

«Las cifras de vacunación están permitiendo que Extremadura sea la comunidad autónoma con menor presión hospitalaria»

Es una restrición que en un prinicpio solo afectaba a la liga de fútbol profesional y a la ACB de baloncesto. Sin embargo, según indicó Vergeles, «en Extremadura, aunque no haya equipo en primera división o ACB, todas las competiciones seguirán esos aforos». Además, «la mayor parte del público deberá ser local para que no haya excesiva movilidad de la población», añadió.

Cuarentenas

El otro gran cambio es la reducción de las cuarentenas para los casos positivos de diez a siete días. «A partir de este jueves se dictará una instrucción a todo el SES. Los que a los siete días sean asintomáticos pueden abandonar la cuarentena. Esto se aplicará a las personas que sean detectadas a partir de este jueves, así como a aquellas que cumplan siete o más días de cuarentena a partir de este jueves», explicó el consejero de Sanidad.

Reconoció que «debido al número de contagios que existen es imposible declarar brotes» y van a dirigir sus esfuerzos en controlar los positivos y establecer un control específico a los contactos esterechos vulnerables. Los demás contactos estrechos «lo único que tienen que hacer es cumplir estrictamente las 6M», matizó.

Esta nueva forma de actuar va a suponer, según recalcó Vergeles, «un alivio para la sobrecarga que tiene la atención primaria de salud».

«La reducción de las cuarentenas de diez a siete días para los positivos empezará a aplicarse a partir de este jueves»

Actualmente la tasa de ocupación hospitalaria está en nivel bajo de riesgo, que se sitúa en el 3,04%, frente a un 8% de media en el país, y en UCI de un 5,52% frente a un 18% de media nacional.

«Vamos a seguir subiendo contagios en los próximos días y no hemos visto todavía el pico, pero tenemos todo el plan de contigencia en marcha para abordar la enfermedad grave que se pueda presentar». En ese sentido, añadió que las cifras de vacunación (un 93% de los mayores de 12 años tiene la pauta completa) «están permitiendo que Extremadura sea las comunidad autónoma con menor presión hospitalaria».

En cuanto a la posibilidad de poner en marcha nuevas restricciones, el vicepresidente segundo descartó que tengan que tomar medidas de aquí a que empiece el año nuevo. «Apelo una vez más a la responsabilidad de la ciudadanía extremeña. Hemos sabido hacerlo muy bien y pido vacunarnos lo máximo posible. No pasa nada si alguien decidió no hacerlo y ahora sí. Nadie le va a recriminar por qué no lo hizo entonces. Lo mejor es cambiar de decisión y que se vacune».

No obstante, Vergeles aseguró que la región tiene el plan de contingencia en marcha para poder abordar la enfermedad grave que se pudiera presentar. Añadió que el Consejo de Gobierno de la Junta está «alerta» por si fuera necesario tomar medidas.

