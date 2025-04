Extremadura se está quedando sin profesores de autoescuela

No hay relevo para los profesores de autoescuela. Cada vez hay menos y esto empieza a representar un problema en el sector, afirma Julián Gallego, ... director de Autoescuela Guadiana en Badajoz, que afirma que «entre unos y otros nos 'robamos' a estos empleados».

Gallego es formador de estos futuros profesores y con los alumnos avanzados que aspiran a ser como él ya apenas tiene tarea. Según sus cálculos, en Extremadura hay en torno a 500 profesores de autoescuela, una cifra que creció sobre todo en el quinquenio de 2000 a 2005 y que luego se ha mantenido estable, si bien ha empezado a mermar de una forma alarmante porque se están jubilando profesores y no hay un relevo generacional. Si en la región hay entre 190 y 200 autoescuelas, Gallego estima que hacen falta sobre 70 profesores, casi uno por cada dos centros de enseñanza.

Marisol Salgado, directora de Autoescuela Autocost en Badajoz, confirma esta carencia de profesores. «Nosotros en julio y agosto es cuando más alumnos tenemos y el verano pasado puse una oferta de trabajo y no apareció ni uno. Me dijeron en el Sexpe que no había y por lo visto el problema es nacional. De la última convocatoria que hizo la Dirección General de Tráfico terminaron aprobando el curso dos personas en la provincia, pero en ese periodo se jubilaron muchos más, así que hay una demanda tremenda y es cierto que al final nos quitamos los profesores unos a otros».

Un profesor de autoescuela en Extremadura tiene un salario base según convenio que ronda los 1.100 euros, pero con los incentivos alcanza los 1.500 euros netos y, normalmente, dispone del coche de empresa para otros usos no docentes. Para ejercer como tal es necesario estar en posesión del título de profesor de formación vial que expide la Dirección General de Tráfico, que cada año publica una convocatoria nacional para que se inscriban los candidatos. En la actualidad hay una en vigor y el plazo para apuntarse expira el 28 de enero.

Según explica Julián Gallego, solo se necesita el graduado escolar y una antigüedad de dos años del permiso de conducir B (automóviles hasta 3.500 kg, el más común). Una vez iniciado el curso este dura año y medio. Primero hay una criba con un examen teórico, después otro práctico y luego comienza otra enseñanza más específica que aborda desde mecánica o vehículos pesados a pedagogía, psicología, primeros auxilios o reglamentación de seguros, entre otras materias. Hay dos evaluaciones y al superarlas se da inicio a un curso presencial de diez semanas que se celebra en varias capitales de provincia antes de la última prueba que habilita para ser profesor de autoescuela.

Según Julián Gallego, hace quince años en Extremadura se presentaban en torno a 80 candidatos y terminaban superando el examen unas treinta personas, que se convertían en profesores de autoescuela. «En las últimas convocatorias –señala– se han inscrito entre 15 y 20 personas y han salido tres o cuatro aprobado. El problema es que en nuestras plantillas unos envejecen o bien cambian de trabajo, por lo que al final nos quedamos sin relevo».

Y aunque el sector de las autoescuelas había sufrido un leve declive en los últimos años, Gallego apunta que ya se está recuperando y el 'embudo' que había en la DGT de Badajoz para examinar ya no existe y los exámenes tipo B se celebran «prácticamente al día, al menos en Badajoz», dice Gallego.

Sin embargo, que esta parte del proceso de obtener el carné de conducir tipo B esté resuelta, choca ahora con el problema de la falta de docentes. «Al final el efecto que tiene en la gente es que en determinadas épocas los alumnos tienen que hacer cola para poder hacer sus prácticas con el coche al no haber profesores suficientes».